IBM introduit agent assist dans watsonx Orchestrate pour transformer les performances des centres de contact

IBM a annoncé la disponibilité générale d’un agent conversationnel dans IBM watsonx Orchestrate, une nouvelle fonctionnalité qui fournit des recommandations IA en temps réel aux conseillers du service client pendant les interactions en direct avec les clients. Cette fonctionnalité est conçue pour réduire les durées de traitement des appels, augmenter les taux de résolution au premier contact et aider les centres de contact à étendre l’expertise à l’ensemble de leurs équipes de conseillers.

L’agent conversationnel est intégré à watsonx Orchestrate sans achat supplémentaire. Il fonctionne de manière fluide avec Genesys Cloud, l’une des principales plateformes mondiales de service client, en affichant la détection d’intention, les déclencheurs de processus automatisés et les recommandations de meilleure action suivante directement dans l’espace de travail des conseillers déjà utilisé par les équipes. Cette capacité fonctionne sur les canaux voix et chat.

L’annonce reflète la stratégie plus large d’IBM, qui consiste à déployer l’IA non pas comme un remplacement des collaborateurs humains, mais comme un multiplicateur de force capable de prendre en charge les tâches répétitives du service client, afin que les conseillers puissent se concentrer sur le jugement, l’empathie et la résolution des problèmes. L’agent conversationnel rejoint un ensemble croissant de capacités agentiques dans watsonx Orchestrate, qui permettent aux entreprises d’automatiser des workflows de bout en bout tout en gardant les humains aux commandes de chaque décision importante.