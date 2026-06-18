IBM introduit agent assist dans watsonx Orchestrate pour transformer les performances des centres de contact

Un agent conversationnel rejoint un ensemble croissant de capacités agentiques dans watsonx Orchestrate, permettant aux entreprises d’automatiser des workflows de bout en bout tout en gardant les humains aux commandes de chaque décision importante.
IBM a annoncé la disponibilité générale d’un agent conversationnel dans IBM watsonx Orchestrate, une nouvelle fonctionnalité qui fournit des recommandations IA en temps réel aux conseillers du service client pendant les interactions en direct avec les clients. Cette fonctionnalité est conçue pour réduire les durées de traitement des appels, augmenter les taux de résolution au premier contact et aider les centres de contact à étendre l’expertise à l’ensemble de leurs équipes de conseillers.
L’agent conversationnel est intégré à watsonx Orchestrate sans achat supplémentaire. Il fonctionne de manière fluide avec Genesys Cloud, l’une des principales plateformes mondiales de service client, en affichant la détection d’intention, les déclencheurs de processus automatisés et les recommandations de meilleure action suivante directement dans l’espace de travail des conseillers déjà utilisé par les équipes. Cette capacité fonctionne sur les canaux voix et chat.
L’annonce reflète la stratégie plus large d’IBM, qui consiste à déployer l’IA non pas comme un remplacement des collaborateurs humains, mais comme un multiplicateur de force capable de prendre en charge les tâches répétitives du service client, afin que les conseillers puissent se concentrer sur le jugement, l’empathie et la résolution des problèmes. L’agent conversationnel rejoint un ensemble croissant de capacités agentiques dans watsonx Orchestrate, qui permettent aux entreprises d’automatiser des workflows de bout en bout tout en gardant les humains aux commandes de chaque décision importante.
L’agent conversationnel est une couche d’IA en temps réel qui s’active dès qu’une interaction client commence avec un conseiller. À mesure que la conversation se déroule, par chat ou par voix, il écoute, détecte l’intention et fait immédiatement apparaître les bonnes informations et les actions recommandées directement dans l’espace de travail existant du conseiller.
Plus besoin de passer d’un onglet à l’autre, de rechercher des documents de politique interne en plein appel ou de s’appuyer sur sa mémoire. Les conseillers restent concentrés sur le client, tandis que l’IA s’occupe du reste. « Les responsables de centres de contact entendent des promesses autour de l’IA depuis des années, mais ce qu’ils ont obtenu jusqu’ici, ce sont des chatbots qui suivent des scripts stricts », a déclaré Kourosh Karimkhany, chef de produit, IBM watsonx Orchestrate. « L’agent conversationnel est différent : il suit des conversations complexes et sinueuses, et déclenche des workflows automatisés pendant que le conseiller du service client reste pleinement présent avec le client. »
« Je ne reconnais pas cette opération. »
Les transactions contestées font partie des raisons les plus fréquentes et les plus sensibles au facteur temps pour lesquelles les clients bancaires appellent. Dès que l’agent conversationnel détecte une intention liée à une fraude ou à une contestation, il récupère automatiquement l’historique récent des transactions du client, préremplit le formulaire d’ouverture de contestation et présente au conseiller un parcours de résolution recommandé, avant même que celui-ci n’ait besoin de poser une seule question de suivi.
« Je dois envoyer de l’argent. »
Les virements génèrent un volume d’appels important et comportent de vrais risques lorsqu’ils sont traités manuellement. L’agent conversationnel reconnaît tôt dans la conversation une intention liée à un virement, vérifie automatiquement la situation du compte et les limites de transfert, puis guide le conseiller en temps réel à travers les éventuels points de contrôle de conformité ou d’authentification.
« J’ai besoin de plus de temps pour effectuer le paiement de ce mois-ci. »
Les difficultés de paiement sont des conversations sensibles qui exigent à la fois empathie et rapidité. Lorsque l’agent conversationnel détecte des signaux de difficulté financière dans la conversation, il fait immédiatement apparaître l’historique de paiement du client, les programmes d’aide auxquels il est éligible et les options de soutien préapprouvées, donnant ainsi au conseiller tout ce dont il a besoin pour proposer une solution utile sans mettre le client en attente.
La promesse centrale de l’agent conversationnel est de permettre à chaque conseiller d’opérer comme le meilleur conseiller du centre de contact. Les recherches courantes, le préremplissage des formulaires, les contrôles de conformité et les déclencheurs de processus s’exécutent automatiquement en arrière-plan, puis sont présentés sous forme de recommandations claires que les conseillers peuvent examiner et confirmer.
L’agent conversationnel s’intègre nativement à Genesys Cloud, en fournissant des recommandations IA directement dans l’Agent Workspace que les équipes utilisent déjà. Sur les canaux chat et voix, cette capacité offre un accompagnement cohérent en temps réel, sans nouvelle interface à apprendre ni infrastructure à remplacer.
Pour plus d’informations sur Orchestrate et l’agent conversationnel, contactez un représentant IBM ou consultez les liens ci-dessous.