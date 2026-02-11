Choisir le bon silicium pour le bon workload : pourquoi le choix de l’architecture est crucial pour la performance du cloud de demain

IBM Cloud a introduit des processeurs Intel Xeon 6 avec des cœurs P sur les IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Les workload modernes—en particulier ceux qui impliquent l’inférence de l’IA, l’analytique et le traitement de données—imposent à l’infrastructure des exigences très différentes de celles des applications d’entreprise traditionnelles.
Ces workloads bénéficient tirent parti de :
Pour répondre à ces besoins, IBM Cloud a introduit les processeurs Intel Xeon 6 avec des cœurs de performance (P-cores) sur les serveurs IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Avec cette nouvelle architecture, IBM Cloud peut fournir jusqu’à deux fois plus de vCPU dans un seul domaine NUMA, ce qui permet aux workloads d’évoluer efficacement tout en conservant la mémoire locale, un facteur important pour les applications sensibles à la latence et à forte intensité de données.
De plus, les instances Intel Xeon 6 fournissent jusqu’à 5 Mo de cache par cœur, ce qui permet d’accéder rapidement aux données fréquemment utilisées et d’améliorer l’efficacité globale des workloads pour l’analytique, l’IA et les workloads aux besoins de mémoire conséquents.
« Alors que les workloads cloud continuent d’évoluer, les performances doivent être appliquées avec plus de précision », explique Srini Krishna, Intel Fellow, Produits centre de données, Intel Corporation. « Intel Xeon 6 présente des cœurs aux performances optimisées, conçus pour les workloads modernes comme l’inférence IA, l’analytique et le traitement de données à haut débit. Travailler en étroite collaboration avec IBM Cloud nous permet de proposer ces avancées architecturales à nos clients de manière délibérée et axée sur les workloads. »
Les performances de calcul seules ne sont plus suffisantes pour les workloads cloud modernes. Le mouvement des données entre les services, dans l’ensemble des nœuds et dans les pipelines d’IA et d’analytique est devenu tout aussi critique.
Avec Intel Xeon 6 sur IBM Cloud Virtual Servers for VPC, les clients peuvent atteindre jusqu’à 100 Gbps de débit réseau par carte d’interface réseau virtuelle (VNIC). Cette capacité de mise en réseau à haut débit prend en charge les workloads distribués et à forte intensité de données qui reposent sur une communication rapide et prévisible entre les services.
Combinée à des cœurs optimisés pour les performances et à une densité accrue de vCPU par domaine NUMA, cette architecture a été conçue pour aider les workloads à évoluer horizontalement et verticalement sans introduire de goulets d’étranglement inutiles.
Cette évolution consiste à aligner l’architecture sur l’intention des workloads.
Les processeurs Intel Xeon de 4e génération continuent de jouer un rôle critique dans IBM Cloud, en offrant des performances équilibrées et polyvalentes ainsi qu’une large compatibilité avec les piles de logiciels d’entreprise.
Une bonne solution pour :
Ces processeurs restent un excellent choix pour exécuter des applications métier critiques qui privilégient la cohérence, la flexibilité et des performances éprouvées.
Les processeurs Intel Xeon 6 avec cœurs P étendent cette base en prenant en charge des workloads qui demandent plus de caractéristiques de performances ciblées, notamment :
Intel Xeon 6 représente une spécialisation conçue pour compléter les options de calcul existantes et offrir aux clients un meilleur contrôle sur la manière dont les performances sont appliquées.
L’approche d’IBM Cloud en matière d’infrastructure est délibérée. Nous ne recherchons pas le choix architectural pour lui-même, mais pour aider nos clients à exécuter les bons workloads sur les bonnes plateformes, avec clarté et confiance. En proposant à la fois des capacités de calcul équilibrées et polyvalentes et des architectures optimisées pour les performances au sein des serveurs virtuels IBM Cloud Virtual Server for VPC, nous voulons permettre à nos clients :
Ce choix architectural est également soutenu par les profils IBM Cloud Flex, qui offrent aux clients une flexibilité supplémentaire quant à la dimension et à l’allocation des ressources pour répondre aux besoins des workloads au prix le plus bas par vCPU.
À mesure que les workloads cloud continuent d’évoluer, l’infrastructure doit évoluer avec elles, non pas en poursuivant des indicateurs bruts de performance, mais en apportant clarté architecturale, alignement des workloads et choix intentionnel.
La collaboration d’IBM Cloud avec Intel va au-delà de toute génération de processeurs uniques. Ensemble, IBM et Intel travaillent en étroite collaboration pour apporter de nouvelles microarchitectures CPU et des innovations en matière d’IA au cloud, notamment les processeurs Intel Xeon et les accélérateurs d’IA Intel Gaudi, en privilégiant les performances, la sécurité et les workloads d’entreprise réels. Cette collaboration aide les clients à moderniser leur infrastructure, à faire évoluer l’IA et à innover en toute confiance dans des environnements cloud hybrides.
Chez IBM Cloud, nous définissons la performance cloud non pas par un seul processeur, mais par la capacité à choisir le silicium adapté au bon workload — et à appliquer la performance exactement là où elle compte le plus.
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