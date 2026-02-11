Choisir le bon silicium pour le bon workload : pourquoi le choix de l’architecture est crucial pour la performance du cloud de demain

Les workload modernes—en particulier ceux qui impliquent l’inférence de l’IA, l’analytique et le traitement de données—imposent à l’infrastructure des exigences très différentes de celles des applications d’entreprise traditionnelles.

Ces workloads bénéficient tirent parti de :

Hautes performances par cœur

Latence prévisible dans les domaines NUMA

Bande passante mémoire élevée et localité du cache

Gestion efficace des opérations vectorisées et à haut débit

Pour répondre à ces besoins, IBM Cloud a introduit les processeurs Intel Xeon 6 avec des cœurs de performance (P-cores) sur les serveurs IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Avec cette nouvelle architecture, IBM Cloud peut fournir jusqu’à deux fois plus de vCPU dans un seul domaine NUMA, ce qui permet aux workloads d’évoluer efficacement tout en conservant la mémoire locale, un facteur important pour les applications sensibles à la latence et à forte intensité de données.

De plus, les instances Intel Xeon 6 fournissent jusqu’à 5 Mo de cache par cœur, ce qui permet d’accéder rapidement aux données fréquemment utilisées et d’améliorer l’efficacité globale des workloads pour l’analytique, l’IA et les workloads aux besoins de mémoire conséquents.

« Alors que les workloads cloud continuent d’évoluer, les performances doivent être appliquées avec plus de précision », explique Srini Krishna, Intel Fellow, Produits centre de données, Intel Corporation. « Intel Xeon 6 présente des cœurs aux performances optimisées, conçus pour les workloads modernes comme l’inférence IA, l’analytique et le traitement de données à haut débit. Travailler en étroite collaboration avec IBM Cloud nous permet de proposer ces avancées architecturales à nos clients de manière délibérée et axée sur les workloads. »