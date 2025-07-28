Instana prend désormais en charge la surveillance des applications PHP sur AWS Fargate

28 juillet 2025
Alors que les entreprises accélèrent leurs transformations cloud natives, des plateformes comme AWS Fargate deviennent essentielles pour déployer des workloads évolutifs et conteneurisés sans avoir à gérer de serveurs. Dans le même temps, le PHP reste une pierre maîtresse du développement Web moderne, alimentant tout, des plateformes de contenu aux API stratégiques.
C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer qu’Instana propose désormais une prise en charge complète de la surveillance des applications PHP exécutées sur AWS Fargate, offrant ainsi une observabilité avancée en temps réel des workloads PHP dans les environnements dynamiques et sans serveur.
Instana offre une visibilité complète sur la santé et les performances de vos workloads Fargate, y compris les indicateurs clés de l’infrastructure tels que l’utilisation du processeur et de la mémoire au niveau des tâches ECS.
Utilisez le tableau de bord d’intégration préconfiguré pour obtenir une vue d’ensemble de votre environnement Fargate et vous assurer que l’infrastructure sous-jacente qui soutient vos applications PHP fonctionne de manière efficace et efficiente.
En corrélant les données d’infrastructure et d’application, Instana vous aide à maintenir à la fois la stabilité et l’évolutivité à mesure que vos workloads augmentent.
Les capacités APM d’Instana vous permettent de suivre les traces distribuées de votre application PHP, offrant des informations approfondies sur la façon dont vos services traitent les requêtes dans votre architecture de microservices.
Pour encore plus de visibilité, vous pouvez déployer plusieurs collecteurs Instana AWS Fargate sur différents environnements d’exécution de façon à obtenir une vue d’ensemble de votre écosystème d’applications, même lorsque celles-ci sont construites avec différents langages et cadres des exigences.
Si vous utilisez déjà Instana, l’activation de la prise en charge de PHP sur Fargate est rapide et simple :
L’ajout de la prise en charge de PHP sur AWS Fargate représente une nouvelle étape dans la mission d’Instana visant à fournir une observabilité sans limites, permettant aux équipes de surveiller n’importe quel workload, partout.
Qu’il s’agisse de migrer des applications PHP existantes vers le cloud ou de créer des services cloud natifs à partir de zéro, Instana vous garantit une visibilité approfondie, des informations sur les performances et des données analytiques en temps réel nécessaires pour créer et procéder avec confiance.
Essayez la solution dès aujourd’hui et découvrez une surveillance PHP de niveau supérieur sur Fargate.