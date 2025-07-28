Instana prend désormais en charge la surveillance des applications PHP sur AWS Fargate

Alors que les entreprises accélèrent leurs transformations cloud natives, des plateformes comme AWS Fargate deviennent essentielles pour déployer des workloads évolutifs et conteneurisés sans avoir à gérer de serveurs. Dans le même temps, le PHP reste une pierre maîtresse du développement Web moderne, alimentant tout, des plateformes de contenu aux API stratégiques.

C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer qu’Instana propose désormais une prise en charge complète de la surveillance des applications PHP exécutées sur AWS Fargate, offrant ainsi une observabilité avancée en temps réel des workloads PHP dans les environnements dynamiques et sans serveur.