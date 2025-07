Nous avons annoncé l’aperçu fermé de ces capacités à l’occasion de Think 2025, tout en partageant la scène avec des intervenants invités de renom lors de la session Data keynote, des sessions Spotlight et des démonstrations Techoctet, qui ouvrent la voie à l’innovation en matière de données et d’IA dans leur secteur.

Lockheed Martin a rejoint l'étape de la conférence avec Meta. Lockheed a récemment exploité la version transformée de watsonx.data, permettant à 70 000 ingénieurs, scientifiques et techniciens de récupérer des réponses et des informations à partir de millions de documents en utilisant le langage naturel. « Nous accélérons rapidement notre innovation et notre efficacité, pour obtenir des solutions en laboratoire et sur le terrain, contribuant ainsi à créer un monde plus sûr et plus sécurisé », déclare John Clark, vice-président senior de la technologie et de l'innovation stratégique chez Lockheed.

EY a récemment lancé des solutions révolutionnaires de conformité fiscale, optimisées par l'IA, qui répondent aux plus grands défis auxquels sont confrontés les services fiscaux, avec watsonx. « EY fournit des services fiscaux dans plus de 150 pays et, presque universellement, dans ces pays, nos clients ont du mal avec les données », explique Christopher Aiken, responsable de l'IA pour les taxes indirectes pour les Amériques chez EY. «watsonx a réduit de 30 à 50 % nos efforts humains pour le nettoyage des données, l’enrichissement et l’examen de la qualité. »

USAA tire parti de l'IA générative pour façonner l'avenir de l'assurance et améliorer l'expérience client. « Dans le secteur de l’assurance, nous traitons une grande quantité de données non structurées », explique Ramnik Bajaj, directeur de l’analyse des données et de l’IA chez USAA. « Par exemple, les rapports d’inspection immobilière, les rapports de police et les images d’accident contiennent très peu de données structurées. Grâce à l’IA générative, nous avons la possibilité d’extraire des attributs et des informations clés de ces données non structurées, ce qui les rend beaucoup plus accessibles et utiles pour les souscripteurs, les experts et les représentants du service.