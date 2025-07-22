22 juillet 2025
IBM z/OS est la base pour les entreprises qui ont besoin d’une fiabilité, d’une évolutivité et d’une sécurité inégalées. En 2025, IBM s’appuie sur cette base solide avec z/OS 3.2, la prochaine version du système d’exploitation mainframe phare d’IBM, conçue pour déverrouiller la valeur du nouvel IBM z17. Cette dernière version de z/OS est conçue pour permettre aux clients d’intégrer leurs applications et leurs données dans des environnements de cloud hybride, tout en tirant parti des forces du mainframe pour supporter les workloads pilotées par l’IA d’aujourd’hui.
Alors que les entreprises sont confrontées à la croissance explosive des données et des transactions, il n’a jamais été aussi urgent de moderniser et d’intégrer l’IA tout en privilégiant les performances, la sécurité et la conformité. z/OS 3.2 répond à ce défi en introduisant la prise en charge des nouvelles technologies d’accélération de l’IA dans IBM z17, qui est conçu pour aider les entreprises à exécuter des modèles d’IA traditionnels et génératifs directement sur des données sensibles en place, ce qui minimise les risques associés au mouvement des données tout en accélérant le temps d’accès aux informations.
Grâce au chiffrement avancé et à la détection sophistiquée des menaces, les entreprises peuvent traiter des volumes croissants de données tout en maintenant leurs plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité opérationnelle. En tirant parti des capacités de l’IA au sein du système d’exploitation, z/OS 3.2 est conçu pour automatiser et simplifier les opérations.
z/OS est conçu pour les entreprises qui veulent tirer parti de l’IA pour améliorer la prise de décision, découvrir de nouvelles opportunités de croissance et extraire une plus grande valeur des données et des applications existantes. z/OS 3.2 aide les clients à déverrouiller la valeur de leurs données sur le système d’enregistrement à l’aide d’API modernes, conçues pour rendre les données z/OS accessibles dans les environnements de cloud hybride et d’IA sans recourir à l’extraction-transformation-load (ETL), qui peut être coûteuse et source d’erreurs.
DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) et DFSMS Object Access Method (OAM), à l’aide des API REST standard, intègrent le cœur de métier avec le cloud hybride en modernisant l’accès et la gestion des données non structurées sur z/OS, et en permettant aux environnements distribués d’accéder aux données existantes z/OS.
Les améliorations apportées aux API EzNoSQL permettent aux applications d’utiliser désormais Python sur z/OS, en plus de COBOL, C et Java. Les clients peuvent ainsi créer des bases de données NoSQL évolutives et accessibles directement sur z/OS, ce qui à son tour permet l’analyse des données et la modélisation prédictive pour les applications d’entreprise.
Derrière ces capacités d’IA intégrées se trouve une pile technologique robuste qui comprend des cadres des exigences open source, des bibliothèques zDNN et des outils d’IA, le tout optimisé pour le processeur Telum II d’IBM z17, l’accélérateur intégré pour l’IA et l’accélérateur Spyre1. Ces composants fonctionnent ensemble et sont conçus pour permettre une inférence à grande vitesse en temps réel et l’exécution de modèles directement sur la plateforme, minimiser la latence et éliminer la nécessité de déplacer les données sensibles.
L’IA peut désormais être intégrée dans les workloads essentiels, en prenant en charge des cas d’utilisation avancés tels que la détection des fraudes, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la prise de décision automatisée avec une haute performance et une sécurité élevée.
z/OS 3.2 fournit une plateforme hautement sécurisée et évolutive pour exécuter des applications essentielles, afin de protéger les données sensibles et les systèmes contre les cybermenaces et d’autres perturbations. L’engagement d’IBM en faveur de la cyber-résilience se reflète dans les fonctionnalités de sécurité robustes de la plateforme, notamment des algorithmes cryptographiques à sécurité quantique, un chiffrement omniprésent, des méthodes d’authentification avancées et une analyse de l’intégrité. Grâce à IBM Threat Detection for z/OS (TDz) et à la nouvelle fonctionnalité de quarantaine qui utilise le confinement des identifiants d’utilisation RACF, les clients bénéficient d’une protection supplémentaire contre les cybermenaces potentielles.
z/OS 3.2 continue notre objectif de protection des données des clients contre les menaces quantiques émergentes et les violations de données en mettant en œuvre des algorithmes quantiques du National Institute of Standards and Technology (NIST). Les fonctionnalités de sécurité renforcées de z/OS 3.2 aident les entreprises à faire face au risque que représentent les cybermenaces et les violations de données encore inconnues. Ces améliorations sont conçues pour aider les clients et les entreprises à protéger l’intégrité et la confidentialité de leurs données, mais aussi à gérer leurs exigences réglementaires et leurs mandats de conformité.
En outre, z/OS 3.2 rationalise les tâches de gestion pour offrir une expérience plus intuitive et conviviale aux équipes informatiques. Ses API et ses capacités d’automatisation avancées sont conçues pour aider les entreprises à simplifier leurs opérations informatiques, à réduire leurs coûts et à améliorer leur productivité. z/OS 3.2 tire parti des outils et des capacités intégrés à l’IA, tels que le gestionnaire de workload (WLM) alimenté par l’IA pour prévoir les pics de workloads et s’adapter de manière proactive à la demande2. Ces prédictions fondées sur les données et alimentées par l’IA aident les entreprises à continuer à accéder aux applications et aux services critiques, sans interruption.
Pour simplifier davantage les opérations, z/OS 3.2 introduit le plugin de gestion de stockage z/OSMF, qui tire parti des fonctionnalités améliorées des API REST de gestion de stockage pour fournir des affichages des structures de sous-système de gestion de stockage (SMS) ainsi que des jeux de données de contrôle non actifs (CDS). Cette interface moderne et simplifiée permet aux administrateurs du stockage de se familiariser rapidement avec l’exécution des tâches de gestion du stockage mainframe. En modernisant l’expérience utilisateur et en rendant les tâches essentielles plus accessibles, IBM fournit à la prochaine génération de talents en mainframe les outils et les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Cette amélioration s’appuie sur les efforts continus d’IBM pour continuer à simplifier la gestion de z/OS et la rendre plus intuitive et plus efficace pour tous les utilisateurs.
z/OS 3.2 représente une étape importante dans l’informatique mainframe. Ses fonctionnalités d’IA innovantes, sa sécurité renforcée et ses capacités de gestion rationalisées en font une plateforme essentielle pour les entreprises qui cherchent à stimuler la croissance, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à rester en tête de la concurrence. En investissant dans z/OS 3.2, les entreprises peuvent déverrouiller le potentiel de leurs actifs mainframe et se positionner pour le succès à long terme dans un environnement numérique de plus en plus complexe et en constante évolution.
z/OS 3.2 devrait être disponible le 30 septembre 2025. En savoir plus sur z/OS et vous lancer. Rejoignez la communauté IBM z/OS pour rester au courant des derniers événements, fonctionnalités et discussions concernant z/OS.
Sources :
1 Le support d’IBM® Spyre AI Accelerator devrait être disponible au T4 2025.
2 Cette fonctionnalité devrait être disponible au T4 2025.
Toutes les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.