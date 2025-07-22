IBM z/OS est la base pour les entreprises qui ont besoin d’une fiabilité, d’une évolutivité et d’une sécurité inégalées. En 2025, IBM s’appuie sur cette base solide avec z/OS 3.2, la prochaine version du système d’exploitation mainframe phare d’IBM, conçue pour déverrouiller la valeur du nouvel IBM z17. Cette dernière version de z/OS est conçue pour permettre aux clients d’intégrer leurs applications et leurs données dans des environnements de cloud hybride, tout en tirant parti des forces du mainframe pour supporter les workloads pilotées par l’IA d’aujourd’hui.

Alors que les entreprises sont confrontées à la croissance explosive des données et des transactions, il n’a jamais été aussi urgent de moderniser et d’intégrer l’IA tout en privilégiant les performances, la sécurité et la conformité. z/OS 3.2 répond à ce défi en introduisant la prise en charge des nouvelles technologies d’accélération de l’IA dans IBM z17, qui est conçu pour aider les entreprises à exécuter des modèles d’IA traditionnels et génératifs directement sur des données sensibles en place, ce qui minimise les risques associés au mouvement des données tout en accélérant le temps d’accès aux informations.

Grâce au chiffrement avancé et à la détection sophistiquée des menaces, les entreprises peuvent traiter des volumes croissants de données tout en maintenant leurs plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité opérationnelle. En tirant parti des capacités de l’IA au sein du système d’exploitation, z/OS 3.2 est conçu pour automatiser et simplifier les opérations.