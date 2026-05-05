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Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Z Database Assistant apporte des opérations intelligentes pour l’ère de l’IA

À mesure que les entreprises déploient l’IA à l’échelle, l’efficacité opérationnelle des bases de données devient primordiale pour exploiter pleinement la valeur des données Z fiables.

Publié le 5 mai 2026

Nous présentons aujourd’hui IBM Z Database Assistant, une nouvelle étape pour aider les entreprises à moderniser leurs opérations de bases de données afin de répondre aux exigences de l’ère de l’IA.

IBM Z gère déjà les transactions les plus critiques au monde. Il est fiable, sécurisé et génère en permanence des données à forte valeur ajoutée. Cependant, exploiter ces données pour l’analytique en temps réel et l’IA nécessite plus qu’un simple accès. Cela nécessite des systèmes capables de fonctionner de manière intelligente, cohérente et à l’échelle.

De la complexité à l’intelligence opérationnelle

Les entreprises passent rapidement de l’expérimentation de l’IA à son adoption à grande échelle. Cependant, à mesure que les organisations progressent, un défi se profile, non pas au niveau de l’ambition, mais de la préparation opérationnelle. Dans tous les secteurs, les administrateurs de bases de données sont confrontés à un obstacle commun : le temps considérable consacré à la surveillance, au dépannage et à la gestion d’environnements de plus en plus complexes.

Les administrateurs de bases de données sont accablés par la gestion d’une complexité croissante des systèmes, ce qui leur laisse peu de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les signaux critiques (goulets d’étranglement de performance, conflits de verrouillage, contraintes de ressources) sont souvent dispersés entre différents outils, nécessitant une expertise approfondie et un effort manuel pour être interprétés. Ce modèle n’évolue pas à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère.

IBM Z Database Assistant change la donne en intégrant directement l’intelligence dans la gestion des bases de données Db2 et IMS sur mainframe. Il évalue en continu l’état de santé des bases de données, met en évidence ce qui importe le plus, explique les problèmes dans leur contexte et guide les équipes vers les actions appropriées. Il ne s’agit pas d’ajouter une couche de surveillance supplémentaire ; il s’agit de réduire le besoin d’interprétation manuelle et de permettre aux équipes d’agir avec plus de rapidité et de confiance.

Il en résulte une transition d’une gestion réactive vers des opérations plus proactives et rationalisées, où les administrateurs de bases de données consacrent moins de temps au dépannage manuel des problèmes de base de données, à la réponse aux alertes telles que la dégradation des performances et les pannes d’applications, ainsi qu’à la gestion de tâches répétitives comme le provisionnement, le déprovisionnement, la reconstruction d’index ou les sauvegardes de journaux. Ils peuvent ainsi se dédier davantage à des priorités stratégiques telles que l’amélioration de la qualité des données, le renforcement de la sécurité et la conception de workflows résilients. Une administration intelligente et automatisée des bases de données élimine les frictions opérationnelles, permettant ainsi aux données IBM Z de soutenir l’adoption de l’IA à l’échelle.

Exploiter la pleine valeur des données IBM Z pour l’IA

L’opportunité pour les entreprises est claire : libérer toute la valeur des données IBM Z fiables pour stimuler l’analytique et l’IA à grande échelle. Pourtant, bien que les organisations reconnaissent l’importance de la modernisation, beaucoup n’ont pas encore fait évoluer les workflows opérationnels nécessaires pour soutenir cette vision.

IBM Z Database Assistant aide à combler ce fossé en se concentrant sur ce qui compte le plus pour les équipes d’administration des bases de données. La solution permet aux administrateurs de bases de données (DBA) de dépasser la supervision manuelle pour passer à des opérations plus intelligentes et guidées dans des domaines clés. S’appuyant sur un ensemble d’agents d’IA axés sur les DBA, IBM Z Database Assistant combine des agents intelligents avec des tableaux de bord intuitifs et contextuels pour fournir les capacités suivantes :

  • Simplifiez et accélérez les tâches essentielles des DBA grâce à une interaction en langage naturel s’appuyant sur une expertise produit approfondie, un éditeur de commandes et de SQL intégré, ainsi qu’une navigation intuitive dans les catalogues Db2 et IMS, rendant ainsi les opérations quotidiennes sur les bases de données plus rapides et plus accessibles.
  • Optimisez les performances grâce à un réglage intelligent du SQL en identifiant automatiquement les instructions SQL les plus gourmandes en ressources et en appliquant des optimisations ciblées, notamment la réécriture de requêtes, des recommandations d’indexation et la mise à jour des chemins d’accès.
  • Résolvez les problèmes plus rapidement grâce à des diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur les threads bloquants pour les opérations DDL, ainsi qu’une analyse approfondie des interblocages et des délais d’expiration.
  • Gérez les objets de base de données en toute confiance grâce à une surveillance continue de l’état des objets, à l’identification précoce des objets obsolètes arrivant en fin de support et à une analyse d’impact intégrée avant toute modification de schéma.
  • Permettez aux DBA de répertorier et de regrouper les privilèges basés sur Db2 afin d’améliorer la visibilité et l’alignement avec les pratiques de sécurité de l’entreprise, réduisant ainsi les efforts manuels et améliorant l’alignement de la gouvernance.

En simplifiant l’évaluation, la compréhension et la gestion des environnements de bases de données, IBM Z Database Assistant garantit que les données fiables restent disponibles en permanence et prêtes à soutenir les activités, l’IA et l’analytique de l’entreprise. Tout aussi important, cette solution aide à relever le défi croissant des compétences en intégrant directement les connaissances opérationnelles dans les workflows, ce qui permet aux équipes de prendre des décisions plus rapides et mieux informées sans dépendre uniquement d’une expertise limitée.

Vers des opérations intelligentes et autonomes

À l’avenir, les opérations d’entreprise continueront d’évoluer vers des modèles plus intelligents, adaptatifs et de plus en plus autonomes.

IBM Z Database Assistant constitue une étape clé de cette progression. La solution établit une couche opérationnelle où les informations ne sont pas seulement mises en évidence, mais contextualisées et exploitées, jetant ainsi les bases de systèmes capables de s’optimiser de plus en plus et de s’intégrer plus directement aux workflows pilotés par l’IA.

S’inscrivant dans le portefeuille plus large de solutions IBM Z de gestion des données et des applications, elle joue un rôle essentiel en permettant aux entreprises de passer de systèmes d’enregistrement stables à des systèmes d’action intelligents.

Car à l’ère de l’IA, le succès ne se définira pas uniquement par l’accès aux données, mais par l’efficacité avec laquelle les entreprises sauront les exploiter.

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