IBM Z Database Assistant apporte des opérations intelligentes pour l’ère de l’IA

Les entreprises passent rapidement de l’expérimentation de l’IA à son adoption à grande échelle. Cependant, à mesure que les organisations progressent, un défi se profile, non pas au niveau de l’ambition, mais de la préparation opérationnelle. Dans tous les secteurs, les administrateurs de bases de données sont confrontés à un obstacle commun : le temps considérable consacré à la surveillance, au dépannage et à la gestion d’environnements de plus en plus complexes.

Les administrateurs de bases de données sont accablés par la gestion d’une complexité croissante des systèmes, ce qui leur laisse peu de temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les signaux critiques (goulets d’étranglement de performance, conflits de verrouillage, contraintes de ressources) sont souvent dispersés entre différents outils, nécessitant une expertise approfondie et un effort manuel pour être interprétés. Ce modèle n’évolue pas à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère.

IBM Z Database Assistant change la donne en intégrant directement l’intelligence dans la gestion des bases de données Db2 et IMS sur mainframe. Il évalue en continu l’état de santé des bases de données, met en évidence ce qui importe le plus, explique les problèmes dans leur contexte et guide les équipes vers les actions appropriées. Il ne s’agit pas d’ajouter une couche de surveillance supplémentaire ; il s’agit de réduire le besoin d’interprétation manuelle et de permettre aux équipes d’agir avec plus de rapidité et de confiance.

Il en résulte une transition d’une gestion réactive vers des opérations plus proactives et rationalisées, où les administrateurs de bases de données consacrent moins de temps au dépannage manuel des problèmes de base de données, à la réponse aux alertes telles que la dégradation des performances et les pannes d’applications, ainsi qu’à la gestion de tâches répétitives comme le provisionnement, le déprovisionnement, la reconstruction d’index ou les sauvegardes de journaux. Ils peuvent ainsi se dédier davantage à des priorités stratégiques telles que l’amélioration de la qualité des données, le renforcement de la sécurité et la conception de workflows résilients. Une administration intelligente et automatisée des bases de données élimine les frictions opérationnelles, permettant ainsi aux données IBM Z de soutenir l’adoption de l’IA à l’échelle.