IBM remporte le prix du fournisseur de services de l’année 2025 de SSON

1er août 2025
IBM a été nommé « Fournisseur de services de l’année 2025 » lors des SSON Impact Awards à Estoril, au Portugal, une reconnaissance de son leadership dans la promotion de l’excellence des services partagés et de l’externalisation.
La collaboration d’IBM avec Amway, une société mondiale de vente directe, pour rationaliser ses opérations de comptes fournisseurs, est un exemple remarquable de nos services partagés. En tirant parti de l’automatisation et des workflows pilotés par l’IA, IBM a standardisé les processus, amélioré la gestion des données et minimisé les erreurs manuelles, se traduisant par une plus grande efficacité et une plus grande satisfaction client.
Ensemble, nous avons entrepris de transformer leurs opérations de comptes fournisseurs. En déployant les workflows intelligents alimentés par l’IA d’IBM et les services BPO, nous les avons aidés à :
Les résultats ? Une amélioration de 38 % de la productivité, une réduction de 10 jours du temps de cycle de facturation, une satisfaction client passant de 91 à 96 % et des escalades réduites de 90 %.
« Le partenariat avec IBM a permis à Amway de mettre en œuvre un véritable workflow mondial à l’échelle, optimisé par l’intelligence artificielle », a déclaré Michael van der Ploeg, vice-président GBS et contrôleur d’entreprise d’Amway.
Les SSON Impact Awards mettent en lumière les entreprises qui sont à la pointe de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et de la transformation stratégique. L’obtention de ce prix renforce la position d’IBM en tant que partenaire de confiance qui aide les entreprises à moderniser leurs opérations grâce à l’IA, à l’automatisation et à une expertise sectorielle approfondie.
« Toute l’équipe d’IBM Consulting et moi-même sommes très fiers et reconnaissants pour cette consécration », a déclaré Joan Torres, vice-président/partenaire principal d’IBM Consulting.
Chez IBM, nous pensons que l’avenir des opérations métier repose sur l’IA, où la technologie améliore l’expertise humaine plutôt que de la remplacer. Notre approche de la transformation des processus métier s’articule de la manière suivante :
« Nous ne nous contentons pas d’optimiser les processus », a déclaré Amit Dube d’IBM Consulting, « nous coopérons et aidons les entreprises à mettre en place des opérations plus intelligentes et plus résilientes, qui peuvent s’adapter au changement et évoluer en toute confiance. »
Il ne s’agit pas d’automatiser les processus d’hier. Il s’agit de les repenser à partir de zéro, en intégrant l’IA générative, les informations prédictives et l’utilisation d’une équipe homme-machine.
Ce prix nous incite à continuer d’innover. Nous nous engageons à aider les clients de tous les secteurs à utiliser l’IA et l’automatisation pour obtenir des résultats métier concrets.
« Ce prix souligne la valeur différenciée que nous offrons en intégrant des actifs d’IA et des workflows agentiques à l’échelle », a déclaré Sachin Varma, associé directeur mondial, Opérations Delivery, IBM Consulting. « Pour IBM, il ne s’agit pas d’un aspect secondaire, mais d’un élément central pour parvenir à des résultats transformateurs pour nos clients. »
Cette récompense témoigne de la relation entre Amway et IBM. Ensemble, nous sommes allés au-delà de l’externalisation en proposant un sourcing adapté, développant des entreprises plus intelligentes et plus résilientes qui offrent une valeur expérientielle cohérente avec les besoins des clients.
À l’avenir, notre partenariat se concentre sur la croissance alimentée par l’IA agentique, des systèmes qui non seulement aident, mais fonctionnent en toute autonomie, en apprenant et en s’adaptant, afin d’apporter une valeur continue. Alors que nous approfondissons notre collaboration, IBM et Amway sont prêts à mener la prochaine vague d’opérations intelligentes, à façonner l’avenir du travail et de l’expérience client.