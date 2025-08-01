IBM remporte le prix du fournisseur de services de l’année 2025 de SSON

La collaboration d’IBM avec Amway, une société mondiale de vente directe, pour rationaliser ses opérations de comptes fournisseurs, est un exemple remarquable de nos services partagés. En tirant parti de l’automatisation et des workflows pilotés par l’IA, IBM a standardisé les processus, amélioré la gestion des données et minimisé les erreurs manuelles, se traduisant par une plus grande efficacité et une plus grande satisfaction client.

Ensemble, nous avons entrepris de transformer leurs opérations de comptes fournisseurs. En déployant les workflows intelligents alimentés par l’IA d’IBM et les services BPO, nous les avons aidés à :

Standardiser et automatiser les processus dans 58 pays

Améliorer la gestion des données et l’analytique à l’aide de l’IA générative de watsonx

Améliorer la continuité des activités et la conformité

Réduire les erreurs et les interventions manuelles

Obtenir plus de 50 % de traitement sans contact des factures

Les résultats ? Une amélioration de 38 % de la productivité, une réduction de 10 jours du temps de cycle de facturation, une satisfaction client passant de 91 à 96 % et des escalades réduites de 90 %.

« Le partenariat avec IBM a permis à Amway de mettre en œuvre un véritable workflow mondial à l’échelle, optimisé par l’intelligence artificielle », a déclaré Michael van der Ploeg, vice-président GBS et contrôleur d’entreprise d’Amway.