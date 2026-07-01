IBM webMethods Hybrid Integration : de la connectivité au contrôle à l’ère de l’IA

IBM développe IBM webMethods Hybrid Integration avec de nouvelles fonctionnalités qui aident les entreprises à gérer les interactions IA, à débloquer le contexte métier B2B, à moderniser les bases d’intégration et à faire évoluer des expériences numériques de confiance dans des environnements hybrides.
IBM introduit de nouvelles innovations dans IBM webMethods Hybrid Integration qui aident les entreprises à avancer au-delà de la simple connexion des systèmes pour orchestrer et gouverner le système nerveux numérique de l’entreprise IA.
Ensemble, ces innovations répondent à la réalité opérationnelle à laquelle les entreprises sont confrontées à mesure que l’IA, les API, les événements, les transactions B2B et les systèmes hybrides deviennent plus interconnectés. Les entreprises ont besoin d’un moyen de gouverner les interactions avec l’IA, d’offrir aux équipes métier un contexte plus clair sur les transactions avec les partenaires, d’aider les développeurs à découvrir et réutiliser les API et événements et de moderniser les bases d’intégration sans créer de nouveaux silos ni lacunes de gouvernance.
Selon l’Institute for Business Value d’IBM, 68 % des entreprises estiment que les initiatives d’IA échoueront sans des capacités d’intégration renforcées. Cette idée confirme ce que nous disent les clients au quotidien : le succès de l’IA dépend de la capacité à connecter et à gérer les données et les systèmes en toute confiance, avec contrôle et rapidité.
Les agents IA deviennent rapidement des participants actifs dans les workflows des entreprises. Ils invoquent des API, accèdent aux données, appellent des outils et collaborent en temps réel avec d’autres agents. Mais déployer des passerelles séparées pour les LLM, MCP, communications agent-à-agent, etc., c’est comme faire fonctionner un aéroport avec un point de contrôle de sécurité différent pour chaque compagnie aérienne : cela crée une complexité inutile et des angles morts opérationnels.
IBM DataPower Interact Gateway simplifie cet environnement en fournissant un point de contrôle unique et fiable pour les interactions avec l’IA. La solution agit comme une couche de médiation entre les agents IA, modèles, API d’entreprise, outils et sources de données, permettant aux entreprises d’appliquer des politiques cohérentes de sécurité, de gouvernance, d’observabilité et d’accès dans l’ensemble de leur écosystème IA.
Les entreprises peuvent exposer les API REST existantes sous forme d’outils Model Context Protocol (MCP) sans réécrire la logique métier, permettant ainsi aux capacités éprouvées de l’entreprise de devenir immédiatement utilisables par les agents IA tout en préservant les investissements existants. À mesure que de nouveaux modèles et normes d’interaction liés à l’IA apparaissent, les entreprises peuvent étendre le même modèle de gouvernance sans introduire une nouvelle passerelle spécialisée.
En découle une base sécurisée et pilotée par des politiques qui permet aux entreprises d’accélérer l’adoption de l’IA, de maximiser la réutilisation et d’innover en toute confiance, sans pour autant sacrifier le contrôle.
Chaque commande expédiée, chaque facture traitée et chaque accusé de réception reçu représente plus qu’une transaction technique : c’est un engagement commercial. Pourtant, en cas de problème, les équipes passent souvent des heures à assembler des journaux et des documents provenant de plusieurs systèmes pour répondre à des questions simples : que s’est-il passé ? Pourquoi cela s’est-il produit ? Que devons-nous faire ensuite ?
C’est comme essayer de suivre un colis en rassemblant les informations provenant de différents coursiers, entrepôts et bureaux de douane au lieu d’avoir une vue d’ensemble de l’expédition de bout en bout. Les données existent, mais le contexte est absent. Le problème n’est pas un manque de données, mais un manque de contexte commercial.
IBM webMethods B2B Workspace change la donne en transformant les données opérationnelles fragmentées en expériences orientées métier. Grâce à des vues contextuelles basées sur les rôles et à la traçabilité B2B des documents, la solution corrèle automatiquement les documents entre partenaires, systèmes et processus métier afin de fournir un récit commercial unifié de bout en bout.
Il s’agit de passer du suivi des transactions à la compréhension des résultats métier. Au lieu de s’appuyer sur l’informatique pour rassembler les informations, les équipes métier et d’exploitation peuvent voir directement ce qu’il se passe, comprendre les dépendances et identifier les processus défaillants.
Avec ce niveau de contexte, les équipes peuvent dépasser le dépannage réactif pour se tourner vers une prise de décision proactive, en répondant à des questions critiques comme « Que s’est-il passé ? », « Pourquoi cela s’est-il produit ? » et les risques inhérents, le tout, au même endroit.
Résultat : une prise de décision plus rapide, une dépendance moindre à l’égard de l’informatique, une détection plus précoce des risques et une optimisation continue des processus essentiels comme l’order-to-cash et le procure-to-pay, transformant ainsi les données B2B d’un artefact en back-office en un pilote stratégique des performances commerciales.
Lorsqu’un gouvernement modernise un service citoyen ou qu’un professionnel de santé migre des workflows critiques vers le cloud, le succès n’est pas uniquement mesuré par la rapidité. Il se mesure en le faisant sans compromettre la sécurité, la conformité ou la confiance du public.
Les administrations publiques et d’autres secteurs hautement réglementés sont confrontés à cet exercice d’équilibriste chaque jour. Ils doivent moderniser des infrastructures vieillissantes tout en respectant des exigences réglementaires et opérationnelles rigoureuses.
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government obtenant la FedRAMP Moderate Authorization, les agences fédérales peuvent accélérer l’adoption du cloud tout en s’alignant sur les normes de sécurité établies du secteur public. Les mêmes principes d’ingénierie procurent un avantage aux clients des services financiers, de la santé, de l’énergie et d’autres secteurs réglementés, où la résilience, la gouvernance et la discipline opérationnelle sont des exigences fondamentales plutôt que des fonctionnalités optionnelles.
En découle une plateforme d’intégration qui permet aux entreprises d’innover en toute confiance, en sachant que la confiance et la conformité font partie intégrante des fondations.
Les entreprises numériques modernes dépendent de plus en plus des API et des flux d’événements. Pourtant, trop souvent, les développeurs doivent naviguer dans des catalogues distincts et des modèles de gouvernance déconnectés pour trouver ce dont ils ont besoin.
IBM webMethods Hybrid Integration rassemble API et événements dans un portail unifié pour développeurs, permettant aux équipes de découvrir, consommer et réutiliser à la fois des actifs synchrones et asynchrones via une expérience gouvernée unique.
Le résultat va bien au-delà du simple confort. L’outil accélère le développement, améliore la réutilisation, renforce la gouvernance et aide les entreprises à concevoir des architectures axées sur les événements avec plus de cohérence et de confiance.
L’innovation doit être sous-tendue par une plateforme moderne.
IBM webMethods 12.1 introduit la prise en charge de Jakarta EE 10 et Java 21 sur IBM Semeru Runtime 21, ainsi que la configuration YAML d’exécution et les images conteneurs qui simplifient le déploiement et les opérations. Les développeurs bénéficient également de fonctionnalités telles que le support natif Apache Avro avec l’intégration du registre de schémas et les tests unitaires intégrés, favorisant des cycles de développement plus rapides et des intégrations plus fiables.
Ces améliorations offrent aux entreprises une base sécurisée, compatible et prête pour l’avenir qui réduit la complexité opérationnelle tout en augmentant la productivité des développeurs.
L’intégration d’entreprise entre dans une nouvelle phase. Il ne s’agit plus seulement de connecter des applications et de transférer des données d’un système à un autre. Il s’agit de permettre aux entreprises d’adopter l’IA de manière responsable, de réagir plus rapidement au changement et de fonctionner avec plus de visibilité et de confiance.
Les innovations que nous avons introduites dans le cadre d’IBM webMethods Hybrid Integration reflètent le passage de la gestion des interactions avec l’IA et de la simplification de l’expérience des développeurs à la fourniture d’un contexte commercial plus riche pour les opérations B2B et à la promotion de la modernisation dans des environnements très réglementés.
Ensemble, elles reflètent une conviction fondamentale : l’avantage concurrentiel ne viendra pas de la connexion d’un plus grand nombre de systèmes, mais de la transformation de ces connexions en opérations fiables et intelligentes.
Cette idée est au cœur d’IBM webMethods Hybrid Integration. En aidant les entreprises à unifier la gouvernance, à accélérer l’innovation et à s’appuyer sur des bases de confiance, nous permettons à nos clients de saisir les opportunités de l’IA tout en gardant la mainmise sur leur entreprise.
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