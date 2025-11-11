IBM watsonx Orchestrate reçoit le Red Dot Design Award 2025 pour l’excellence en matière de conception d’IA d’enterprise

Le jury Red Dot a récompensé l’équipe de conception d’IBM pour son travail de pionnier dans la conception de systèmes d’IA explicables, vérifiables et prêts à être adoptés par les entreprises dans le monde réel.

IBM watsonx Orchestrate permet aux entreprises de créer et de déployer des agents IA qui fonctionnent avec gouvernance, responsabilité et clarté, une étape critique pour développer l’IA de manière sûre et efficace dans les environnements d’entreprise.

L’équipe de conception d’IBM s’est concentrée sur 3 principes clés :

Confiance et gouvernance : veiller à ce que le comportement de l’agent IA soit explicable, contrôlable et vérifiable afin que les dirigeants d’entreprise puissent approuver les déploiements en toute confiance.

Construction d'agents, et pas seulement d'invites : fournir un cadre des exigences pour créer des agents IA réutilisables avec des capacités définies, permettant aux constructeurs de tester, d'affiner et d'améliorer les performances des agents.

Clarté dans les systèmes complexes : transformer les processus d'entreprise complexes, tels que l'orchestration, la conformité et les transferts entre les agents IA et les humains, en interfaces intuitives, transparentes et utilisables.

Cette approche positionne IBM watsonx Orchestrate comme un leader dans la conception d’IA responsable, comblant le fossé entre l’innovation et la confiance dans les solutions d’IA dédiées aux entreprises. La reconnaissance Red Dot reflète la collaboration au sein de l’entreprise mondiale d’IBM, incluant des équipes en conception, gestion de produit, développement, ventes technologiques, marketing, gouvernance et l’entrée des premiers clients qui ont contribué à façonner watsonx Orchestrate en un produit robuste et responsable.