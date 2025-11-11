Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM watsonx Orchestrate reçoit le Red Dot Design Award 2025 pour l’excellence en matière de conception d’IA d’enterprise

Le jury Red Dot a récompensé l’équipe de conception d’IBM pour son travail de pionnier dans la conception de systèmes d’IA explicables, vérifiables et prêts à être adoptés par les entreprises dans le monde réel.

Publié 11 novembre 2025
IBM Watsonx Orchestrate a reçu le Red Dot Design Award pour ses réalisations exceptionnelles en matière de conception de produits et de communications. Le prix a été décerné lors du gala Red Dot à Berlin, où les lauréats du monde entier se sont réunis pour célébrer les travaux de conception les plus innovants et les plus marquants de l’année.

Le Red Dot Award est l’un des concours de conception les plus prestigieux au monde. Il récompense l’excellence en matière de conception de produits, de marques, de communication et de concepts de conceptions. Créé en 1955, le concours reçois chaque année plus de 20 000 candidatures provenant de plus de 60 pays, et les candidatures sont évaluées par un jury international indépendant composé de concepteurs, professeurs et leaders du secteur. En 2025, 30 experts en conception du monde entier ont donné leurs avis sur les candidatures et n’ont sélectionné qu’une petite partie des candidats pour cette distinction.

Red Dot récompense IBM Watsonx Orchestrate pour ses avancées en matière de conception responsable de l’IA en entreprise

IBM watsonx Orchestrate permet aux entreprises de créer et de déployer des agents IA qui fonctionnent avec gouvernance, responsabilité et clarté, une étape critique pour développer l’IA de manière sûre et efficace dans les environnements d’entreprise.

L’équipe de conception d’IBM s’est concentrée sur 3 principes clés :

  • Confiance et gouvernance : veiller à ce que le comportement de l’agent IA soit explicable, contrôlable et vérifiable afin que les dirigeants d’entreprise puissent approuver les déploiements en toute confiance.
  • Construction d’agents, et pas seulement d’invites : fournir un cadre des exigences pour créer des agents IA réutilisables avec des capacités définies, permettant aux constructeurs de tester, d’affiner et d’améliorer les performances des agents.
  • Clarté dans les systèmes complexes : transformer les processus d’entreprise complexes, tels que l’orchestration, la conformité et les transferts entre les agents IA et les humains, en interfaces intuitives, transparentes et utilisables.

Cette approche positionne IBM watsonx Orchestrate comme un leader dans la conception d’IA responsable, comblant le fossé entre l’innovation et la confiance dans les solutions d’IA dédiées aux entreprises. La reconnaissance Red Dot reflète la collaboration au sein de l’entreprise mondiale d’IBM, incluant des équipes en conception, gestion de produit, développement, ventes technologiques, marketing, gouvernance et l’entrée des premiers clients qui ont contribué à façonner watsonx Orchestrate en un produit robuste et responsable.

Définir une norme pour l’IA d’entreprise

Bien que les récompenses ne soient pas l’objectif, la reconnaissance Red Dot souligne l’engagement d’IBM à faire en sorte que l’IA puisse être conçue, gouvernée et fiable. Cet honneur montre que l’IA d’entreprise ne doit pas nécessairement être une boîte noire. Elle peut être responsable, transparente et centrée sur l’humain dès sa conception.

Alors que IBM continue à faire progresser l’IA agentique innovation, ce prix souligne comment l’excellence de la conception et l’ingénierie responsable de l’IA s’associent pour aider les entreprises à adopter en toute confiance l’IA à l’échelle.

Steve Kim

Program Director, Design

