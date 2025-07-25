25 juillet 2025
IBM watsonx Orchestrate a été reconnu comme Luminary dans Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 d’Everest Group, une prestigieuse distinction qui met en valeur notre leadership dans l’environnement de l’IA agentique en pleine évolution. Cette désignation de premier plan souligne le leadership d’IBM dans l’environnement en constante évolution de l’IA agentique et notre engagement à fournir des solutions de pointe qui permettent aux DSI et aux directeurs techniques de mener une transformation opérationnelle importante.
L’Innovation Watch d’Everest Group est une évaluation complète de 24 fournisseurs de technologies de premier plan qui proposent des produits d’IA agentique. Ces solutions permettent aux entreprises de créer des agents intelligents capables de prise de décision autonome, d’orchestrer les workflows et de s’adapter dynamiquement, ce qui transforme la façon dont les entreprises fonctionnent dans des fonctions telles que les RH, le support client, l’approvisionnement et les ventes.
Le rapport se concentre sur les plateformes low-code/no-code et les agents personnalisables pré-créés conçus pour les utilisateurs professionnels, à l’exception des cadres des exigences centrés sur les développeurs. Les fournisseurs sont évalués sur deux critères clés :
Sur la base de ces critères, Everest Group classe les fournisseurs en 4 catégories : Luminaries (« sommités »), Fast Followers (« suiveurs rapides »), Influencers (« influenceurs ») et Seekers (« chercheurs »).
Dans l’environnement d’entreprise dynamique d’aujourd’hui, la demande pour des opérations résilientes, agiles et optimisées en matière de coûts est primordiale. Alors que l’automatisation traditionnelle a permis de réaliser des gains d’efficacité tangibles, l’émergence de l’IA agentique redéfinit les possibilités. Avec son autonomie, son adaptabilité et ses capacités de prise de décision inhérentes, l’IA agentique est sur le point de révolutionner les opérations métier en rationalisant les workflows, en améliorant l’intelligence des décisions et en déverrouillant de nouvelles voies d’innovation.
Watsonx Orchestrate est à l’avant-garde de cette révolution. En tant qu’outil d’orchestration low-code/no-code, il permet aux utilisateurs professionnels de créer, de déployer et de gérer des assistants et des agents IA qui automatisent des workflows et des processus complexes. Ces agents sont conçus pour gérer les tâches en plusieurs étapes, s’intégrer de façon fluide aux systèmes d’entreprise existants tels que Workday, SAP et Salesforce, et répondre aux instructions en langage naturel. La plateforme propose également des copilotes spécifiques pour des domaines critiques tels que le service client, la génération de code et les ressources humaines.
En étant nommé « Luminary », IBM fait partie des plus grands innovateurs en matière d’IA agentique. Cette reconnaissance reflète la force de notre plateforme watsonx Orchestrate, qui permet aux utilisateurs professionnels de construire et de déployer des agents IA qui automatisent des workflows complexes, sans avoir besoin d’une expertise technique poussée.
Avec watsonx Orchestrate, les utilisateurs peuvent :
Cette reconnaissance valide notre engagement à fournir une IA dédiée aux entreprises qui est accessible, évolutive et percutante.
L’IA agentique remodèle l’avenir du travail. Alors que les entreprises cherchent à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à améliorer la prise de décision, des plateformes comme IBM watsonx Orchestrate sont pionnières : elles permettent aux équipes d’en faire plus avec moins et de déverrouiller de nouveaux niveaux d’efficacité. La reconnaissance d’Everest Group renforce la position d’IBM en tant que partenaire de confiance pour les entreprises qui adoptent une transformation pilotée par l’IA.
Lire le rapport d’Everest Group