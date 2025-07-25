Dans l’environnement d’entreprise dynamique d’aujourd’hui, la demande pour des opérations résilientes, agiles et optimisées en matière de coûts est primordiale. Alors que l’automatisation traditionnelle a permis de réaliser des gains d’efficacité tangibles, l’émergence de l’IA agentique redéfinit les possibilités. Avec son autonomie, son adaptabilité et ses capacités de prise de décision inhérentes, l’IA agentique est sur le point de révolutionner les opérations métier en rationalisant les workflows, en améliorant l’intelligence des décisions et en déverrouillant de nouvelles voies d’innovation.

Watsonx Orchestrate est à l’avant-garde de cette révolution. En tant qu’outil d’orchestration low-code/no-code, il permet aux utilisateurs professionnels de créer, de déployer et de gérer des assistants et des agents IA qui automatisent des workflows et des processus complexes. Ces agents sont conçus pour gérer les tâches en plusieurs étapes, s’intégrer de façon fluide aux systèmes d’entreprise existants tels que Workday, SAP et Salesforce, et répondre aux instructions en langage naturel. La plateforme propose également des copilotes spécifiques pour des domaines critiques tels que le service client, la génération de code et les ressources humaines.

En étant nommé « Luminary », IBM fait partie des plus grands innovateurs en matière d’IA agentique. Cette reconnaissance reflète la force de notre plateforme watsonx Orchestrate, qui permet aux utilisateurs professionnels de construire et de déployer des agents IA qui automatisent des workflows complexes, sans avoir besoin d’une expertise technique poussée.

Avec watsonx Orchestrate, les utilisateurs peuvent :

Automatiser les tâches en plusieurs étapes telles que la planification des entretiens et la création de lettres d’offre

S’intégrer de façon fluide avec les systèmes d’entreprise comme Workday, SAP et Salesforce

Tirer parti des agents spécifiques à un domaine pour les RH, le service client et les ventes

Utiliser le langage naturel pour informer les agents et adapter les workflows de manière dynamique

Cette reconnaissance valide notre engagement à fournir une IA dédiée aux entreprises qui est accessible, évolutive et percutante.