Dernière extension d’IBM watsonx Code Assistant pour l’automatisation de l’infrastructure

Imaginez une équipe de développeurs dédiés travaillant sans relâche pour maintenir leur infrastructure informatique intacte. Ils sont confrontés à de nombreux défis liés au manque de personnel qualifié, à la gestion des données ou encore à l’évolutivité. Le manque de personnel, de compétences et d’automatisation dans les domaines de l’informatique et du cloud fait partie des défis les plus importants, cité par 38 % des entreprises interrogées, selon IDC. C’est comme si une ville n’avait pas assez d’ingénieurs pour entretenir ses routes et ses bâtiments. Les développeurs doivent gérer efficacement de grandes quantités de données et s’assurer que leurs systèmes peuvent évoluer pour répondre à des demandes croissantes. L’intégration de nouvelles technologies dans les systèmes existants et l’optimisation continue des opérations pour maintenir les performances compliquent davantage la tâche. Aborder ces défis nécessite des solutions innovantes, capables d’automatiser et de rationaliser les processus et d’offrir une intégration fluide et une excellence opérationnelle.

C’est là que l’IA entre en jeu. IBM watsonx Code Assistant permet d’automatiser le cycle de vie de développement des logiciels grâce à la compatibilité de diverses infrastructures informatiques pour des langages tels qu’Ansible. Ansible se concentre sur la gestion de la configuration et le déploiement d’applications. Il est utilisé pour configurer les logiciels et les paramètres sur les serveurs ou autres infrastructures provisionnés par Terraform (par exemple en installant des paquets, en configurant des utilisateurs ou en déployant des applications). watsonx Code Assistant tire parti de modèles entraînés sur des jeux de données Ansible de haute qualité et soigneusement sélectionnés (et non des données publiques aléatoires) permettant aux développeurs d’utiliser la génération de protocoles en langage naturel et la génération de rôles, des explications détaillées et un modèle personnalisable qui fournit des recommandations personnalisées pour régler les problèmes de conformité et répondre aux besoins de l’entreprise.