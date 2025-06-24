IBM watsonx Code Assistant for Z ajoute la prise en charge de la génération de code par l’IA et de l’Assembleur

25 juin 2025
Moderniser les applications mainframe n’est plus une question de savoir si, mais à quelle vitesse et avec quelle efficacité cela peut être fait. Avec 89 % des entreprises modernisant leurs environnements mainframe, l’importance stratégique de ces systèmes pour atteindre les objectifs métier est plus claire que jamais. À l’avant-garde de cette transformation se trouve IBM watsonx Code Assistant for Z : une solution d’IA et d’automatisation spécialement conçue pour accélérer la modernisation du mainframe avec des risques limités, des coûts maîtrisés et une prise en charge complète du cycle de vie.
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer les principales améliorations apportées à watsonx Code Assistant for Z, disponible pour les clients à compter du 27 juin 2025 dans le cadre de la version 2.6. Ces améliorations rationalisent le développement, comblent les lacunes en matière de connaissances et stimulent la productivité.
Avec la nouvelle capacité de génération de code de watsonx Code Assistant for Z, vous pouvez désormais créer du code COBOL ou mettre à jour du code existant avec précision et rapidité. Les développeurs peuvent interagir avec l’IA à l’aide de prompts simples et en langage naturel via une interface de chat dans leur VS Code, générant rapidement du code aligné sur leurs spécifications et le contexte du projet.
Watsonx Code Assistant for Z fournit également des suggestions de code intégrées en temps réel pendant que vous travaillez, ce qui vous permet de coder plus rapidement et plus efficacement. Ces suggestions tiennent compte du contexte et tirent parti du code environnant dans le programme et des normes de codage pour formuler des recommandations plus précises et pertinentes.
Soutenu par un large modèle de langage optimisé et entraîné sur COBOL ainsi que sur un middleware IBM Z, le code généré est optimisé pour offrir la qualité et les performances requises dans les applications mainframe.
La fonctionnalité de génération de code aide les clients à raccourcir les cycles de développement, à réduire les efforts manuels et à fournir un code COBOL cohérent et de haute qualité, ce qui permet aux développeurs juniors de monter en compétences plus rapidement et aux développeurs chevronnés d’être plus efficaces.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation aide les clients à comprendre plus rapidement les applications mainframe en expliquant le code en langage naturel. Il prend actuellement en charge COBOL, JCL, PL/I et REXX, et est disponible en plusieurs langues, notamment l’anglais, le japonais, le portugais, l’allemand, le français et l’espagnol. Au premier trimestre 2025, nous avons lancé des fonctionnalités de chat avec IA et d’IA agentique pour l’explication du code, permettant ainsi aux clients d’interagir avec leur code et d’acquérir facilement une compréhension globale grâce à des informations riches en contexte et pertinentes pour l’application.Avec la version 2.6, nous étendons encore plus la prise en charge :
La fonctionnalité d’explication de code peut être déployée sur site et en tant que service.
Imaginons ce scénario : Angie, une architecte d’applications nouvellement arrivée dans l’entreprise, est invitée à ajouter des fonctionnalités à son application d’assurance en ajoutant une nouvelle logique pour une promotion client et en mettant en place une remise de 15 % pour les clients possédant un véhicule électrique dans le cadre d’une police d’assurance automobile. Elle n’est pas familière avec les règles métier existantes et doit rapidement identifier la logique sous-jacente des calculs de remise.
Avec watsonx Code Assistant for Z, Angie adopte une voie plus intelligente. Grâce à la découverte de règles métier et à l’IA générative, elle sélectionne l’application pertinente, saisit quelques mots clés ou prompts dans le chat IA et filtre instantanément des centaines de programmes et de variables dans une portée ciblée et pertinente. Elle peut visualiser comment les variables et les artefacts d’application sont connectés, examiner les règles métier et identifier la logique dont elle a besoin en quelques minutes.
Avec Business Rule Discovery, les clients peuvent :
L’interface utilisateur simplifiée, combinée avec le chat et la recherche basés sur l’IA, rend l’analyse des applications plus intuitive – fournissant des informations instantanées et contextuelles et tirant parti d’agents d’IA spécialisés dans l’analyse du mainframe.
Les capacités améliorées de compréhension des applications devraient être disponibles dans watsonx Code Assistant for Z d’ici fin 2025.
Pour en savoir plus sur la façon dont watsonx Code Assistant for Z peut vous aider à accélérer la modernisation de vos applications, planifiez une démonstration avec notre équipe.