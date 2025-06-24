IBM watsonx Code Assistant for Z ajoute la prise en charge de la génération de code par l’IA et de l’Assembleur

Moderniser les applications mainframe n’est plus une question de savoir si, mais à quelle vitesse et avec quelle efficacité cela peut être fait. Avec 89 % des entreprises modernisant leurs environnements mainframe, l’importance stratégique de ces systèmes pour atteindre les objectifs métier est plus claire que jamais. À l’avant-garde de cette transformation se trouve IBM watsonx Code Assistant for Z : une solution d’IA et d’automatisation spécialement conçue pour accélérer la modernisation du mainframe avec des risques limités, des coûts maîtrisés et une prise en charge complète du cycle de vie.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer les principales améliorations apportées à watsonx Code Assistant for Z, disponible pour les clients à compter du 27 juin 2025 dans le cadre de la version 2.6. Ces améliorations rationalisent le développement, comblent les lacunes en matière de connaissances et stimulent la productivité.