IBM watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud : l’avenir de la prise de décision intelligente commence ici

L’avenir du business intelligence (BI) est conversationnel, contextuel et cloud natif. D’ici 2027, 90 % des dirigeants s’attendent à ce que les agents d’IA permettent aux équipes de passer des rapports statiques à des analyses prédictives en temps réel. Et plus de 75 % pensent que ces agents automatiseront bientôt entièrement les workflows transactionnels.

IBM watsonx BI est conçu pour répondre à ces besoins actuels et futurs. Il permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, d’accélérer la génération d’informations et de favoriser une culture axée sur les données dans toute l’entreprise, tout en garantissant confiance et évolutivité. Grâce à la prise en charge de plusieurs LLM et à ses capacités d’intégration prêtes à l’emploi, il s’intègre de manière transparente aux workflows, aux data lakehouse et aux outils de reporting existants, apportant confiance, rapidité et évolutivité à tous les niveaux de votre entreprise.