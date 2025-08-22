IBM watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud : l’avenir de la prise de décision intelligente commence ici

Intelligence artificielle

22 août 2025

Auteur

Kasun Attanapola

Product Management & Engineering leader

IBM Data & AI

Nouveau : IBM watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud. Il combine l’intelligence artificielle à un modèle sémantique gouverné afin de fournir des informations cohérentes et explicables, fondées sur votre logique métier.

L’avenir du business intelligence (BI) est conversationnel, contextuel et cloud natif. D’ici 2027, 90 % des dirigeants s’attendent à ce que les agents d’IA permettent aux équipes de passer des rapports statiques à des analyses prédictives en temps réel. Et plus de 75 % pensent que ces agents automatiseront bientôt entièrement les workflows transactionnels.

IBM watsonx BI est conçu pour répondre à ces besoins actuels et futurs. Il permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, d’accélérer la génération d’informations et de favoriser une culture axée sur les données dans toute l’entreprise, tout en garantissant confiance et évolutivité. Grâce à la prise en charge de plusieurs LLM et à ses capacités d’intégration prêtes à l’emploi, il s’intègre de manière transparente aux workflows, aux data lakehouse et aux outils de reporting existants, apportant confiance, rapidité et évolutivité à tous les niveaux de votre entreprise.

Les avantages de watsonx BI :

  • Des informations instantanées à portée de main : posez des questions métier à l’agent et obtenez des réponses complètes en quelques secondes, accompagnées de visualisations et d’une transparence totale des données. Vous n’avez plus besoin d’attendre les rapports ou de consulter des tableaux de bord complexes. Finis les goulots d’étranglement en matière de BI, place à la nouvelle norme d’informations exploitables et explicables.
  • Des informations dignes de confiance : éliminez les indicateurs contradictoires au sein de votre entreprise grâce à un agent d’analyse qui intègre votre logique métier (définitions, calculs et KPI) directement dans des réponses alimentées par l’IA. Chaque réponse reflète ainsi les normes de votre entreprise, et non des hypothèses génériques.
  • Élargissez l’impact de votre équipe de données : l’agent watsonx BI transforme votre workflow analytique en enrichissant automatiquement les données avec des synonymes et des descriptions métier, en créant des modèles sémantiques et même en suggérant des définitions d’indicateurs aux analystes de données.

Conçu pour le présent, prêt pour l’avenir

L’avenir appartient aux entreprises capables de réfléchir et d’agir à la vitesse de leurs données. watsonx BI n’est pas un simple outil d’analyse parmi d’autres, c’est un partenaire intelligent qui comprend votre activité, met en évidence les informations pertinentes et explique le « pourquoi » derrière chaque réponse. Dans un monde où la compétitivité se mesure en instants et non en mois, watsonx BI vous garantit de pouvoir agir à tout moment sur ce qui compte le plus.

Lancez-vous avec watsonx BI sur IBM Cloud aujourd’hui

L’époque où il fallait attendre pour obtenir des informations est révolue : watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud. Ce n’est que le début, car d’autres innovations sont à venir à mesure que nous repoussons les limites de l’analyse agentique. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté watsonx BI techxchange. Faites-nous part de ce qui fonctionne, de ce qui vous surprend et de ce que vous souhaitez voir dans la prochaine version. Ensemble, définissons l’avenir de la prise de décision intelligente.

