IBM watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud : l’avenir de la prise de décision intelligente commence ici

22 août 2025
Nouveau : IBM watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud. Il combine l’intelligence artificielle à un modèle sémantique gouverné afin de fournir des informations cohérentes et explicables, fondées sur votre logique métier.
L’avenir du business intelligence (BI) est conversationnel, contextuel et cloud natif. D’ici 2027, 90 % des dirigeants s’attendent à ce que les agents d’IA permettent aux équipes de passer des rapports statiques à des analyses prédictives en temps réel. Et plus de 75 % pensent que ces agents automatiseront bientôt entièrement les workflows transactionnels.
IBM watsonx BI est conçu pour répondre à ces besoins actuels et futurs. Il permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, d’accélérer la génération d’informations et de favoriser une culture axée sur les données dans toute l’entreprise, tout en garantissant confiance et évolutivité. Grâce à la prise en charge de plusieurs LLM et à ses capacités d’intégration prêtes à l’emploi, il s’intègre de manière transparente aux workflows, aux data lakehouse et aux outils de reporting existants, apportant confiance, rapidité et évolutivité à tous les niveaux de votre entreprise.
L’avenir appartient aux entreprises capables de réfléchir et d’agir à la vitesse de leurs données. watsonx BI n’est pas un simple outil d’analyse parmi d’autres, c’est un partenaire intelligent qui comprend votre activité, met en évidence les informations pertinentes et explique le « pourquoi » derrière chaque réponse. Dans un monde où la compétitivité se mesure en instants et non en mois, watsonx BI vous garantit de pouvoir agir à tout moment sur ce qui compte le plus.
L’époque où il fallait attendre pour obtenir des informations est révolue : watsonx BI est désormais disponible sur IBM Cloud. Ce n’est que le début, car d’autres innovations sont à venir à mesure que nous repoussons les limites de l’analyse agentique. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté watsonx BI techxchange. Faites-nous part de ce qui fonctionne, de ce qui vous surprend et de ce que vous souhaitez voir dans la prochaine version. Ensemble, définissons l’avenir de la prise de décision intelligente.