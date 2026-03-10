Dans les environnements IBM Z, les connaissances opérationnelles résident souvent dans une documentation propriétaire : manuels d’exploitation, guides de dépannage et procédures fréquemment rédigés dans une seule langue. Dans un contexte où les entreprises opèrent à l’échelle mondiale, les différences linguistiques peuvent limiter l’accès et l’application de ces connaissances.

Avec cette version, les clients peuvent ingérer des documents dans les langues prises en charge,1 permettant aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses dans la même langue que le contenu ingéré, sans convertir ni reformater les documents sources.

Cette fonctionnalité est conçue pour aider les entreprises à :

Utiliser le contenu propriétaire spécifique à un langage sans duplication

Offrir des expériences de support localisées aux équipes internationales

En outre, la nouvelle interface d’ingestion de documents simplifie le téléchargement, la gestion et la maintenance de la documentation. En réduisant leurs efforts administratifs, les entreprises permettent aux équipes de se concentrer sur l’exactitude et l’actualité des informations.

Ensemble, ces améliorations sont conçues pour faciliter l’accès à vos connaissances exclusives, afin que vos utilisateurs puissent obtenir des réponses promptes à leurs questions, et ce à tout moment.