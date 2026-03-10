IBM watsonx Assistant for Z continue de faire évoluer la manière dont les entreprises interagissent avec la plateforme IBM Z.
Cette version renforce l’engagement d’IBM à fournir aux entreprises des capacités d’IA sécurisées directement dans les environnements IBM Z, afin de les aider à réduire la complexité tout en maintenant la gouvernance et le contrôle.
Cette version introduit 4 nouvelles fonctionnalités :
Dans les environnements IBM Z, les connaissances opérationnelles résident souvent dans une documentation propriétaire : manuels d’exploitation, guides de dépannage et procédures fréquemment rédigés dans une seule langue. Dans un contexte où les entreprises opèrent à l’échelle mondiale, les différences linguistiques peuvent limiter l’accès et l’application de ces connaissances.
Avec cette version, les clients peuvent ingérer des documents dans les langues prises en charge,1 permettant aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses dans la même langue que le contenu ingéré, sans convertir ni reformater les documents sources.
Cette fonctionnalité est conçue pour aider les entreprises à :
En outre, la nouvelle interface d’ingestion de documents simplifie le téléchargement, la gestion et la maintenance de la documentation. En réduisant leurs efforts administratifs, les entreprises permettent aux équipes de se concentrer sur l’exactitude et l’actualité des informations.
Ensemble, ces améliorations sont conçues pour faciliter l’accès à vos connaissances exclusives, afin que vos utilisateurs puissent obtenir des réponses promptes à leurs questions, et ce à tout moment.
La sécurité reste fondamentale pour les clients IBM Z. Les mécanismes d’authentification et d’autorisation varient selon les entreprises, et la compatibilité avec l’infrastructure existante est critique pour l’adoption.
Outre RACF, IBM watsonx Assistant for Z prend désormais en charge ACF2 et Top Secret grâce à l’utilisation de SAF (System Authorization Facility), permettant l’intégration avec les cadres d’authentification et d’autorisation déjà utilisés dans les environnements IBM Z.
Cette intégration étendue :
En prenant en charge des cadres de sécurité établis, IBM watsonx Assistant for Z aide les entreprises à adopter des capacités d’IA agentique sans perturber les contrôles fiables.
Les agents IA créent de la valeur lorsqu’ils peuvent exécuter des workflows structurés et déterministes avec précision. Jusqu’à présent, la création de tels workflows nécessitait une expertise en scripting et une configuration manuelle, rendant l’automatisation hors de portée pour de nombreuses équipes.
Dans cette version, Agent Builder inclut un générateur de flux graphique qui transforme la façon dont les équipes conçoivent et mettent en œuvre les workflows pilotés par l’IA. Grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer, les concepteurs peuvent créer visuellement des automatisations, les tester en temps réel et affiner les flux avant leur déploiement.
Les constructeurs peuvent :
Trois fonctionnalités supplémentaires sont incluses pour soutenir les cas d’utilisation plus avancés :
En réduisant les obstacles au développement de workflow tout en préservant le contrôle et le déterminisme, ces améliorations sont conçues pour permettre à chaque équipe de l’entreprise de concevoir et d’adapter efficacement l’automatisation dans les environnements IBM Z.
Les étapes d’installation et de configuration peuvent prendre du temps et être sujettes à des erreurs manuelles. Pour simplifier ce processus, IBM watsonx Assistant for Z inclut désormais l’automatisation des aspects clés du processus d’installation.
Cela permet de réduire le nombre d’étapes de configuration manuelle, le temps de déploiement, le risque d’erreur de configuration et d’améliorer la prévisibilité de l’installation. En simplifiant l’installation et en réduisant la complexité, les équipes peuvent rapidement générer de la valeur.
Associant ingestion de connaissances multilingues, développement graphique de workflows, prise en charge étendue de l’authentification et outils d’installation simplifiés, cette version renforce davantage les atouts d’IBM watsonx Assistant for Z en tant que solution d’IA évolutive pour les environnements IBM Z.
Alors que les entreprises continuent de moderniser leurs systèmes centraux, IBM watsonx Assistant for Z les aide à simplifier les opérations, à améliorer l’accessibilité et à maintenir les normes de sécurité fiables qui définissent le mainframe.
Les dernières améliorations apportées à IBM watsonx Assistant pour Z seront disponibles pour tous à partir du 13 mars 2026. Cette version introduit de nouvelles capacités qui simplifient l’accès aux connaissances, rationalisent le développement de workflows et étendent l’intégration de sécurité pour les environnements IBM Z .
Découvrez comment IBM watsonx Assistant for Z peut simplifier et moderniser votre environnement IBM Z.
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1 La prise en charge linguistique dépend du LLM. Langues prises en charge par Granite : chinois, tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol. Langues prises en charge par Llama : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, thaï.