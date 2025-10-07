IBM watsonx Assistant for Z : apporter intelligence et automatisation à la gestion informatique des mainframes grâce à l’IA agentique

IBM présente une nouvelle version de watsonx Assistant for Z qui offre un cadre d’IA agentique pour IBM Z.
Cette version marque le début d’un processus visant à simplifier et à transformer davantage la manière dont les opérateurs interagissent avec le mainframe afin d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
Depuis son lancement en 2024, watsonx Assistant for Z s’efforce de simplifier l’expérience utilisateur du mainframe grâce à une IA conversationnelle intégrée, fondée sur l’expertise IBM Z et les connaissances de l’entreprise. Les clients ont pu relier leur automatisation existante au chat d’IA d’Assistant, qui permet aux utilisateurs autorisés de déclencher des workflows de confiance et de rationaliser les tâches.
Avec cette nouvelle version, nous améliorons encore la productivité en introduisant des capacités d’IA agentique. watsonx Assistant for Z va au-delà de l’IA générative et offre une intelligence fondée sur les données et une automatisation personnalisable des workflows.
L’automatisation traditionnelle est généralement limitée à des situations prédéterminées ou à des workflows manuels. Grâce aux agents d’IA qui génèrent désormais des réponses, watsonx Assistant for Z va plus loin : il comprend les nuances conversationnelles, raisonne à partir d’interactions multiples et prend des décisions basées sur des objectifs plutôt que sur des règles fixes. Cette évolution transforme l’expérience des utilisateurs et des développeurs, car elle permet d’automatiser et d’exécuter des workflows complexes avec un minimum de supervision et un contrôle manuel supplémentaire si nécessaire. Voici comment sont fournies ces nouvelles fonctionnalités de watsonx Assistant for Z :
Ce lancement offre une architecture évolutive pour la création et la gestion d’agents d’IA dans l’écosystème mainframe. Il inclut une orchestration multi-agent permettant la collaboration entre les agents d’IA et les assistants, afin de faciliter l’automatisation des workflows complexes.
Le nouvel Agent Builder permet aux équipes de créer des agents personnalisés pour des workflows simples ou complexes. Il offre une fonctionnalité no-code pour créer rapidement des agents spécifiques à une tâche, une option pro-code avec le kit de développement d’agents (ADK) pour obtenir des capacités avancées, ainsi que des analyses sur l’utilisation, les performances et la fiabilité des agents. Les équipes peuvent ainsi démocratiser leur expertise en créant des agents qui exploitent l’automatisation existante de leur entreprise, de manière à obtenir une intelligence axée sur les objectifs et une automatisation évolutive des workflows.
IBM watsonx Assistant for Z comprend des agents d’IA et des services prédéfinis conçus pour stimuler la productivité et accélérer la création de valeur. Le large éventail d’agents intégrés à la pile logicielle IBM Z permet d’accélérer la productivité et de simplifier les opérations. Ce cadre est conçu pour faciliter le déploiement d’agents prédéfinis, d’agents de produits IBM Z et d’agents tiers personnalisés. Ces agents couvrent des domaines tels que la surveillance du système, la planification des workloads, l’automatisation et l’assistance. Les opérateurs informatiques peuvent obtenir des informations, réagir aux événements critiques et rationaliser les workflows. Qu’il s’agisse de faire émerger des informations à partir d’OMEGAMON, d’automatiser la réponse aux incidents via ServiceNow ou d’accélérer les mises à niveau de Z, le cadre agentique contribue à créer une intelligence cohérente sur l’ensemble du mainframe. Pour démarrer rapidement ou créer des extensions personnalisées, vous pouvez consulter notre référentiel GitHub, sur lequel vous trouverez de la documentation, des exemples ainsi que des ressources pour les développeurs.
Certains produits logiciels IBM Z sont désormais optimisés par watsonx Assistant for Z afin de tirer parti de son chat d’IA conversationnelle et de son cadre agentique et d’offrir de nouvelles fonctionnalités avancées conçues pour accroître la productivité et simplifier l’expérience utilisateur du mainframe.
watsonx Assistant for Z est conçu pour aider les opérateurs informatiques à guider les utilisateurs depuis la surveillance des alertes jusqu’à la résolution des problèmes. Agissant comme un facilitateur, il élimine le besoin de basculer entre les interfaces de plusieurs outils en acheminant les demandes vers les agents d’IA appropriés, qui identifient ensuite les causes profondes, le contexte historique et les actions recommandées dans un flux conversationnel unique. En alimentant l’expérience de chat d’IA et d’exécution des agents derrière des produits tels qu’IBM Concert for Z, watsonx Assistant for Z génère des réponses contextuelles qui facilitent la résolution des incidents.
Résultat : les opérateurs peuvent hiérarchiser les alertes les plus critiques, comprendre rapidement les problèmes et prendre des mesures correctives directement dans Assistant. Cette fonctionnalité vise à réduire le temps moyen de résolution, à améliorer la fiabilité du système et à permettre aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Disponible prochainement au quatrième trimestre, la prise en charge d’IBM Spyre Accelerator permettra aux clients d’exécuter watsonx Assistant for Z entièrement sur IBM Z avec une IA agentique, tout en préservant la sécurité et les qualités de service de la plateforme. Les agents s’appuient sur les LLM pour acheminer correctement les demandes, rassembler les réponses et renvoyer des réponses pertinentes à l’utilisateur. Avec Spyre Cards, ces demandes, décisions et actions ne quittent jamais le mainframe, garantissant ainsi un niveau de sécurité maximal. Cliquez ici pour en savoir plus sur Spyre1.
Découvrez l’avenir des opérations mainframe sur la page produit de watsonx Assistant for Z. Pour en savoir plus sur la manière dont IBM Z transforme l’expérience mainframe, consultez le blog d’IBM. Pour plus d’informations sur la manière dont IBM réinvente le travail avec l’IA agentique, consultez le communiqué de presse d’IBM.
Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.