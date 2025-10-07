IBM watsonx Assistant for Z : apporter intelligence et automatisation à la gestion informatique des mainframes grâce à l’IA agentique

Certains produits logiciels IBM Z sont désormais optimisés par watsonx Assistant for Z afin de tirer parti de son chat d’IA conversationnelle et de son cadre agentique et d’offrir de nouvelles fonctionnalités avancées conçues pour accroître la productivité et simplifier l’expérience utilisateur du mainframe.

watsonx Assistant for Z est conçu pour aider les opérateurs informatiques à guider les utilisateurs depuis la surveillance des alertes jusqu’à la résolution des problèmes. Agissant comme un facilitateur, il élimine le besoin de basculer entre les interfaces de plusieurs outils en acheminant les demandes vers les agents d’IA appropriés, qui identifient ensuite les causes profondes, le contexte historique et les actions recommandées dans un flux conversationnel unique. En alimentant l’expérience de chat d’IA et d’exécution des agents derrière des produits tels qu’IBM Concert for Z, watsonx Assistant for Z génère des réponses contextuelles qui facilitent la résolution des incidents.

Résultat : les opérateurs peuvent hiérarchiser les alertes les plus critiques, comprendre rapidement les problèmes et prendre des mesures correctives directement dans Assistant. Cette fonctionnalité vise à réduire le temps moyen de résolution, à améliorer la fiabilité du système et à permettre aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.