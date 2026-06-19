IBM watsonx.ai v2.4 : élargir le développement d’IA gouverné pour l’entreprise

Alors que les entreprises se tournent vers un modèle opérationnel d’IA, elles ont besoin de plus que des outils d’IA individuels. Ils ont besoin d’une intelligence fiable issue des données d’entreprise, d’une action gouvernée à travers les modèles et applications, d’un contrôle opérationnel dans des environnements hybrides et d’une confiance intégrée dans la manière dont l’IA est développée, déployée et mise à l’échelle. watsonx.ai v2.4 soutient cette approche en aidant les équipes à accéder aux modèles, à préparer les données, à gouverner l’utilisation, à moderniser les environnements d’exécution et à gérer le développement de l’IA de manière plus sécurisée dans l’ensemble des environnements d’entreprise.

L’une des mises à jour les plus importantes de watsonx.ai v2.4 est l’expansion continue de Model Gateway. À mesure que les entreprises utilisent davantage de modèles de fondation auprès d’un nombre croissant de fournisseurs et dans divers environnements d’hébergement, l’accès à ces modèles peut se fragmenter. Les développeurs peuvent rechercher une certaine souplesse, tandis que les administrateurs ont besoin de contrôles cohérents en matière d’accès, de politique, d’utilisation et d’audit.

Model Gateway contribue à relever ce défi en offrant aux équipes une méthode unifiée pour se connecter aux modèles de fondation et les utiliser via une interface API commune et compatible avec OpenAI. Avec cette nouvelle version, Model Gateway propose de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Une interface utilisateur d’administration permettant de configurer les fournisseurs, les modèles, les secrets, les politiques et les contrôles d’utilisation

Intégration avec Prompt Lab

Prise en charge des API d’inférence compatibles avec OpenAI

Accès aux modèles hébergés localement via une API unifiée

Prise en charge des modèles de prompt

Enregistrements d’audit normalisés conformes à la norme CADF

API d’administration des tenants pour gérer les fournisseurs, les modèles et l’utilisation

Prise en charge étendue des fournisseurs de modèles, notamment Mistral, Cohere et xAI

Authentification basée sur le compte utilisateur pour un accès sécurisé

Pour les clients, cela signifie un plus grand choix de modèles sans renoncer au contrôle de l’entreprise. Les développeurs peuvent travailler avec des modèles adaptés à leur cas d’utilisation, tandis que les administrateurs peuvent appliquer des politiques de gouvernance, d’accès et d’audit plus cohérentes, quels que soient les fournisseurs de modèles et les environnements concernés.