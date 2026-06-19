IBM watsonx.ai v2.4 : élargir le développement d’IA gouverné pour l’entreprise

Cette version élargit l’accès gouverné aux modèles, renforce les opérations de plateforme partagée, ajoute la prise en charge des workloads d’IA émergents et offre aux clients une feuille de route plus claire pour moderniser les actifs concernés à mesure qu’ils passent en production.
IBM watsonx.ai v2.4 est conçu pour aider les clients à développer et à faire évoluer l’IA grâce à un choix plus large de modèles, une gouvernance renforcée, des environnements d’exécution modernisés et une plus grande flexibilité dans les environnements hybrides. Cette version élargit l’accès gouverné aux modèles, renforce les opérations de plateforme partagée, ajoute la prise en charge des workloads d’IA émergents et offre aux clients une feuille de route plus claire pour moderniser les actifs concernés à mesure qu’ils passent en production.
Alors que les entreprises se tournent vers un modèle opérationnel d’IA, elles ont besoin de plus que des outils d’IA individuels. Ils ont besoin d’une intelligence fiable issue des données d’entreprise, d’une action gouvernée à travers les modèles et applications, d’un contrôle opérationnel dans des environnements hybrides et d’une confiance intégrée dans la manière dont l’IA est développée, déployée et mise à l’échelle. watsonx.ai v2.4 soutient cette approche en aidant les équipes à accéder aux modèles, à préparer les données, à gouverner l’utilisation, à moderniser les environnements d’exécution et à gérer le développement de l’IA de manière plus sécurisée dans l’ensemble des environnements d’entreprise.
L’une des mises à jour les plus importantes de watsonx.ai v2.4 est l’expansion continue de Model Gateway. À mesure que les entreprises utilisent davantage de modèles de fondation auprès d’un nombre croissant de fournisseurs et dans divers environnements d’hébergement, l’accès à ces modèles peut se fragmenter. Les développeurs peuvent rechercher une certaine souplesse, tandis que les administrateurs ont besoin de contrôles cohérents en matière d’accès, de politique, d’utilisation et d’audit.
Model Gateway contribue à relever ce défi en offrant aux équipes une méthode unifiée pour se connecter aux modèles de fondation et les utiliser via une interface API commune et compatible avec OpenAI. Avec cette nouvelle version, Model Gateway propose de nouvelles fonctionnalités, notamment :
Pour les clients, cela signifie un plus grand choix de modèles sans renoncer au contrôle de l’entreprise. Les développeurs peuvent travailler avec des modèles adaptés à leur cas d’utilisation, tandis que les administrateurs peuvent appliquer des politiques de gouvernance, d’accès et d’audit plus cohérentes, quels que soient les fournisseurs de modèles et les environnements concernés.
watsonx.ai v2.4 reflète également une orientation plus large de la plateforme avec Red Hat AI Enterprise.
La nouvelle offre groupée watsonx.ai et Red Hat AI Enterprise est conçue pour combiner les capacités d’IA générative de Red Hat AI Enterprise avec les capacités de machine learning de watsonx.ai. À l’avenir, les exigences LLM en matière de capacités telles que Document Understanding et la génération de données synthétiques non structurées devraient être prises en charge par le biais du composant Red Hat AI Inference de Red Hat AI Enterprise, connecté via Model Gateway.
Pour les clients, cela permet de créer une architecture d’IA d’entreprise plus claire :
Cette approche soutient une infrastructure d’IA hybride ouverte tout en aidant les clients à conserver les contrôles d’entreprise en matière d’accès, d’utilisation et de déploiement des modèles.
Alors que l’adoption de l’IA se développe dans les unités métier, les équipes et les environnements, de nombreuses entreprises doivent faire évoluer l’accès à la plateforme sans créer d’instances isolées pour chaque groupe.
watsonx.ai v2.4 introduit la prise en charge multi-tenant pour aider les entreprises à partager en toute sécurité une instance de plateforme unique entre plusieurs tenants tout en maintenant les données, les configurations et les workloads de chaque tenant isolés. Cela peut contribuer à améliorer la rentabilité, l’évolutivité et l’utilisation des ressources tout en préservant la séparation requise pour les workloads d’IA gouvernés.
La prise en charge de la multilocation est activée pour l’ensemble des composants de watsonx.ai, notamment Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI pour le machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing et DL Inferencing.
watsonx.ai est désormais disponible sur IBM Z et IBM LinuxONE avec IBM Spyre, permettant aux entreprises d’exécuter l’inférence d’IA générative là où résident déjà leurs données et workloads critiques.
Avec la prise en charge des modèles de fondation tels que Granite® et Ministral, ainsi que des capacités telles que Prompt Lab, les garde-fous, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebooks, Watson Machine Learning et Watson Studio, les clients peuvent créer, déployer et faire évoluer l’IA sur la plateforme.
Cela peut contribuer à réduire les transferts de données, à renforcer la sécurité et la souveraineté des données, et à favoriser des résultats d’IA à faible latence pour les cas d’utilisation critiques.
watsonx.ai v2.4 ajoute également des fonctionnalités nouvelles et améliorées en matière de choix de modèles, de préparation des données, de génération de données synthétiques, d’optimisation, d’expériences de chat et de prise en charge des environnements d’exécution.
De nouveaux modèles de fondation élargissent la prise en charge des workloads d’IA émergents, notamment la parole, le vision-langage et les cas d’utilisation de grands modèles de langage efficients. Ces ajouts aident les équipes à choisir des modèles en fonction des besoins propres aux workloads, tels que les performances, la latence, le coût, la modalité et les contraintes de déploiement.
Les améliorations de Synthetic Data Generator introduisent une API pour l’utilisation programmatique de la génération de données synthétiques structurées, permettant aux utilisateurs de soumettre directement des scripts et d’intégrer la génération de données synthétiques dans les workflows existants. Cette version ajoute également une sélection de LLM pour la génération de données synthétiques non structurées.
Data Refinery ajoute la prise en charge de Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, du paramétrage des tâches, de la possibilité d’annuler une tâche en cours de démarrage et de Review Folders. Ces mises à jour aident les ingénieurs de données et les data scientists à préparer et gérer les données plus efficacement dans des environnements hybrides et multi-cloud.
La fonctionnalité « Decision Optimization » intègre désormais la comparaison de scénarios, ce qui permet aux utilisateurs de comparer et de visualiser les différences et les similitudes entre deux scénarios. Cela peut aider les équipes à évaluer plus clairement les plans relatifs à la chaîne d’approvisionnement, les différentes options de planification, les stratégies d’affectation des ressources et d’autres scénarios d’optimisation.
L’API Text Chat prend en charge la gestion des tokens de raisonnement dans la charge utile d’entrée, ce qui permet aux applications de maintenir des conversations plus précises et plus adaptées au contexte au fil des tours.
Les déploiements de Watson Machine Learning ajoutent également la prise en charge de Spark 4.0, contribuant ainsi à moderniser la pile de déploiement pour les workloads de machine learning en production. Selon l’ébauche, cette fonctionnalité devrait être disponible à la fin du deuxième trimestre.
watsonx.ai v2.4 comporte plusieurs modifications concernant les environnements d’exécution, la gestion des packages, les dépréciations et les suppressions que les clients doivent examiner dans le cadre de la planification de leur mise à niveau.
À compter du 11 juin 2026, les clients ne pourront plus créer de nouveaux notebooks, environnements personnalisés ni déploiements utilisant des spécifications logicielles basées sur IBM Runtime 24.1. La prise en charge d’IBM Runtime 24.1 dans watsonx.ai Runtime et watsonx.ai Studio sera supprimée le 9 juillet 2026. Les clients doivent migrer les actifs et workflows affectés vers IBM Runtime 25.1 pour éviter toute perturbation.
Avec cette version, les packages Anaconda sont supprimés et remplacés par des environnements virtuels Python et le gestionnaire de packages pip. Les équipes doivent passer en revue les dépendances, mettre à jour les notebooks et les tâches si nécessaire, et confirmer que les processus d’installation des packages fonctionnent avec les environnements virtuels Python et pip.
Les clients doivent également examiner les capacités, modèles, environnements d’exécution et fonctionnalités d’extraction dépréciés et abandonnés afin de déterminer si les workloads existants sont affectés. Les capacités dépréciées en vue d’une suppression future incluent IFM, Tuning Studio, certains modèles de machine learning créés avec d’anciennes versions de scikit-learn, Spark 3.5 et Spark 4 pour Python 3.11 et R 4.3, l’environnement d’exécution do_20.1 et la fonctionnalité Generic KVP dans Text Extraction. Plusieurs modèles de fondation sont également dépréciés, notamment mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b et granite-3-2-8b-instruct.
Dans cette version, les éléments supprimés incluent Spark 3.4 avec Python 3.11 et R 4.3, Runtime 24.1, les packages Anaconda, pixtral-12b et granite-vision-3-2-2b. Les clients souhaitant continuer à utiliser les packages Anaconda doivent obtenir un contrat de licence distinct et valide directement auprès d’Anaconda, Inc.
Les clients qui préparent watsonx.ai v2.4 devraient se concentrer sur quatre actions :
Avec watsonx.ai v2.4, IBM aide ses clients à rapprocher le développement de l’IA d’entreprise de la réalité de la production : plus de choix de modèles, plus de flexibilité de déploiement, une gouvernance renforcée, des opérations de plateforme partagées et une base modernisée pour la mise à l’échelle.
Pour les entreprises, cette combinaison compte. Le développement de l’IA est en train de devenir une discipline de production hybride et gouvernée. watsonx.ai v2.4 aide les équipes à progresser plus rapidement tout en préservant le contrôle, la sécurité et la flexibilité dont l’IA d’entreprise a besoin.