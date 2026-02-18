IBM Ventures investit dans SQK et QodeX Quantum pour accélérer l’innovation Quantum

Chez IBM, nous pensons que les logiciels quantiques sont la clé pour déverrouiller la valeur réelle des ordinateurs quantiques.
Chez IBM, nous pensons que les logiciels quantiques sont la clé pour déverrouiller la valeur réelle des ordinateurs quantiques. C’est pourquoi nous nous engageons à développer des logiciels quantiques et à maintenir le kit de développement de logiciels quantiques open source Qiskit, tout en collaborant et en investissant dans des startups qui sont à l’origine de l’accélération de l’adoption et de l’impact des applications quantiques.
Nous sommes fiers d’annoncer nos derniers investissements dans SQK et QodeX Quantum, deux start-ups en phase de démarrage du programme d’accélération de start-ups quantiques Duality qui ont été choisies pour la deuxième phase de la cohorte inaugurale de l’accélérateur Alchemist Chicago.
Ces entreprises représentent la prochaine vague de percées dans les logiciels quantiques, qui se distinguent par leur capacité à relever des défis critiques dans les soins de santé et le machine learning. Leurs travaux illustrent la manière dont l’informatique quantique contribue à fournir des solutions transformatrices pour le secteur.
SQK, une start-up basée à Seattle fondée en 2023, a impressionné IBM par son approche innovante consistant à appliquer des algorithmes hybrides quantiques-classiques à la reconstruction d’images médicales, une capacité qui pourrait transformer les diagnostics en oncologie, en santé cardiovasculaire et en neurosciences. En répondant à l’un des besoins les plus pressants du secteur de la santé, à savoir l’amélioration de la précision et de l’efficacité de l’imagerie, SQK est en mesure d’avoir un impact significatif. IBM fournira à SQK les ressources, le mentorat et les connexions stratégiques indispensables à sa croissance.
QodeX Quantum, une start-up basée à Chicago fondée en 2025, s’est démarquée par sa vision audacieuse visant à créer des modèles IA quantiques natifs. En créant une plateforme qui intègre de façon fluide l’informatique quantique dans les workflows de machine learning, QodeX fait progresser la frontière de l’IA quantique, un domaine prêt à redéfinir l’analytique et la prise de décision en entreprise. De même, IBM vise à aider QodeX à atteindre une croissance durable et à long terme en offrant un accès à la technologie quantique d’IBM, à ses réseaux et à ses écosystèmes.
Une partie de la stratégie quantique d’IBM consiste à accélérer la croissance de l’écosystème afin de découvrir les algorithmes et les applications qui pourraient aider à déverrouiller le potentiel des ordinateurs quantiques.
Pour faire avancer cette vision, nous nous sommes associés au Polsky Center de l’Université de Chicago pour les startups de logiciels quantum, participant à un programme en deux phases dans l’accélérateur Alchemist Chicago :
En combinant ressources techniques, conseils commerciaux et capital, nous créons un écosystème complet qui aide les startups quantiques à combler le fossé entre la science révolutionnaire et l’impact concret.
L’Illinois joue un rôle central dans cette vision. Avec le déploiement prévu d’IBM Quantum System Two dans l’Illinois Quantum and Microelectronics Park et la création du National Quantum Algorithm Center, la région émerge comme un pôle mondial pour l’innovation quantique. Grâce à ces investissements, IBM approfondit sa collaboration dans l’Illinois, garantissant que la région reste un tremplin pour des percées quantiques.
En soutenant des innovateurs en logiciels quantiques comme SQK et QodeX, ainsi que des collaborations régionales de recherche à long terme et en soutenant le National Quantum Algorithm Center, IBM construit un écosystème quantique robuste qui rapproche la promesse d’une informatique quantique utile de la réalité.
Ces investissements ne sont que le début. Nous nous engageons à collaborer avec des fondateurs qui façonnent l’avenir de l’informatique quantique. Si vous développez des applications quantiques qui résolvent des défis concrets, nous vous invitons à nous contacter et à découvrir comment nous pouvons accélérer la croissance ensemble.