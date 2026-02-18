IBM Ventures investit dans SQK et QodeX Quantum pour accélérer l’innovation Quantum

Chez IBM, nous pensons que les logiciels quantiques sont la clé pour déverrouiller la valeur réelle des ordinateurs quantiques. C’est pourquoi nous nous engageons à développer des logiciels quantiques et à maintenir le kit de développement de logiciels quantiques open source Qiskit, tout en collaborant et en investissant dans des startups qui sont à l’origine de l’accélération de l’adoption et de l’impact des applications quantiques.

Nous sommes fiers d’annoncer nos derniers investissements dans SQK et QodeX Quantum, deux start-ups en phase de démarrage du programme d’accélération de start-ups quantiques Duality qui ont été choisies pour la deuxième phase de la cohorte inaugurale de l’accélérateur Alchemist Chicago.

Ces entreprises représentent la prochaine vague de percées dans les logiciels quantiques, qui se distinguent par leur capacité à relever des défis critiques dans les soins de santé et le machine learning. Leurs travaux illustrent la manière dont l’informatique quantique contribue à fournir des solutions transformatrices pour le secteur.