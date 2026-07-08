IBM Turbonomic Parking Edition : réduisez les dépenses cloud liées aux ressources inactives grâce à la mise en pause des workloads

L’optimisation des coûts du cloud commence souvent par une question familière : Où va l’argent ? Mais pour de nombreuses entreprises, la question la plus difficile est de savoir quoi faire une fois qu’elles ont trouvé la réponse.

Dans les environnements multicloud, les dépenses cloud peuvent augmenter pour de bonnes raisons : nouvelles applications, plus d’utilisateurs, croissance des données, expérimentation de l’IA et cycles de développement plus rapides. Mais toutes les augmentations ne sont pas liées à la valeur ajoutée pour l’entreprise. Une partie des dépenses provient en effet de ressources qui restent simplement actives alors que personne n’en a besoin.

Par ailleurs, le gaspillage lié au cloud passe souvent inaperçu alors qu’il est pourtant évident. Un environnement de développement reste actif tout le week-end après un cycle de tests effectué le vendredi ; un système de maintenance reste en ligne une fois les opérations terminées ; une base de données hors production continue de grever le budget bien après que la demande a chuté. Prises isolément, ces ressources peuvent sembler négligeables. Cependant, lorsqu’on considère l’ensemble des équipes, des comptes cloud, des fuseaux horaires et des dépendances applicatives, elles peuvent représenter une charge d’exploitation récurrente.

Les études menées dans le secteur continuent de montrer que le gaspillage des dépenses liées au cloud reste un problème récurrent. Le rapport State of Cloud Waste 2026 de SpendArk indique que les entreprises gaspillent environ 27 % de leurs dépenses liées au cloud, le calcul inactif étant considéré comme la principale source de gaspillage. Le chiffre exact varie selon l’entreprise, mais la tendance est bien connue : les environnements de développement et de test fonctionnent de nuit, les systèmes de maintenance restent en ligne une fois le travail terminé, et les ressources hors production continuent de consommer le budget bien après la baisse de la demande.

Pour les DSI et les directeurs techniques, les coûts liés aux ressources cloud inutilisées soulèvent une question de gouvernance. Pour les équipes FinOps, cela complique la gestion budgétaire. Pour les équipes chargées d’exploitation du cloud, cela représente un défi opérationnel. Quant aux responsables d’applications, cela soulève un problème de confiance : ils doivent avoir l’assurance que les mesures de maîtrise des coûts n’interrompront pas le travail dont dépendent leurs équipes.

C’est pourquoi le coût du cloud inactif n’est pas seulement un problème de visibilité, mais de modèle opérationnel.