IBM Turbonomic Parking Edition : réduisez les dépenses cloud liées aux ressources inactives grâce à la mise en pause des workloads

IBM Turbonomic Parking Edition aide les équipes à arrêter les workloads cloud lorsqu’elles ne sont pas nécessaires et à les redémarrer lorsque la demande métier reprend.
IBM Turbonomic Parking Edition aide les équipes à automatiser les arrêts des workloads cloud lorsqu’ils ne sont pas nécessaires et leur redémarrage en cas de besoin. La solution est conçue pour aider les entreprises à réduire les dépenses cloud évitables en mettant en pause les workloads inactifs pendant des périodes définies et en les redémarrant lorsqu’ils sont nécessaires.
L’optimisation des coûts du cloud commence souvent par une question familière : Où va l’argent ? Mais pour de nombreuses entreprises, la question la plus difficile est de savoir quoi faire une fois qu’elles ont trouvé la réponse.
Dans les environnements multicloud, les dépenses cloud peuvent augmenter pour de bonnes raisons : nouvelles applications, plus d’utilisateurs, croissance des données, expérimentation de l’IA et cycles de développement plus rapides. Mais toutes les augmentations ne sont pas liées à la valeur ajoutée pour l’entreprise. Une partie des dépenses provient en effet de ressources qui restent simplement actives alors que personne n’en a besoin.
Par ailleurs, le gaspillage lié au cloud passe souvent inaperçu alors qu’il est pourtant évident. Un environnement de développement reste actif tout le week-end après un cycle de tests effectué le vendredi ; un système de maintenance reste en ligne une fois les opérations terminées ; une base de données hors production continue de grever le budget bien après que la demande a chuté. Prises isolément, ces ressources peuvent sembler négligeables. Cependant, lorsqu’on considère l’ensemble des équipes, des comptes cloud, des fuseaux horaires et des dépendances applicatives, elles peuvent représenter une charge d’exploitation récurrente.
Les études menées dans le secteur continuent de montrer que le gaspillage des dépenses liées au cloud reste un problème récurrent. Le rapport State of Cloud Waste 2026 de SpendArk indique que les entreprises gaspillent environ 27 % de leurs dépenses liées au cloud, le calcul inactif étant considéré comme la principale source de gaspillage. Le chiffre exact varie selon l’entreprise, mais la tendance est bien connue : les environnements de développement et de test fonctionnent de nuit, les systèmes de maintenance restent en ligne une fois le travail terminé, et les ressources hors production continuent de consommer le budget bien après la baisse de la demande.
Pour les DSI et les directeurs techniques, les coûts liés aux ressources cloud inutilisées soulèvent une question de gouvernance. Pour les équipes FinOps, cela complique la gestion budgétaire. Pour les équipes chargées d’exploitation du cloud, cela représente un défi opérationnel. Quant aux responsables d’applications, cela soulève un problème de confiance : ils doivent avoir l’assurance que les mesures de maîtrise des coûts n’interrompront pas le travail dont dépendent leurs équipes.
C’est pourquoi le coût du cloud inactif n’est pas seulement un problème de visibilité, mais de modèle opérationnel.
IBM Turbonomic Parking Edition offre aux équipes une méthode structurée pour suspendre temporairement les workloads cloud à la demande, grâce à des planifications et des politiques de mise en pause. Ces actions interrompent les ressources cloud pour une durée définie afin de réduire les coûts, puis les réactivent lorsqu’elles sont à nouveau nécessaires. Cela permet aux équipes de passer de la simple identification des dépenses liées aux ressources inutilisées à la mise en œuvre d’actions encadrées.
Les workloads qui restent inactives pendant certaines périodes (en dehors des heures de bureau, par exemple), ainsi que ceux qui nécessitent une maintenance régulière, sont des candidats parfaits pour la mise en pause. Plutôt que de s’en remettre à des rappels d’agenda, à des scripts ponctuels ou à des arrêts manuels effectués via différentes consoles cloud, les équipes peuvent adopter cette mise en pause comme une pratique opérationnelle reproductible.
L’intérêt n’est pas seulement qu’un workload puisse être interrompu, mais que cette mise en pause soit cohérente, encadrée et alignée sur les méthodes de travail effectives des équipes.
Prenons un scénario courant en entreprise. Une équipe de plateforme assiste plusieurs équipes applicatives qui utilisent des environnements de développement, de test et de maintenance basés sur le cloud. Ces environnements sont essentiels durant les heures de travail, les fenêtres de mise en production ou les phases de validation planifiées. En revanche, il n’est pas forcément nécessaire que ces environnements restent actifs en permanence la nuit, le week-end ou pendant les temps d’arrêt programmés. En l’absence d’une approche structurée, chaque équipe risque de gérer ces arrêts de manière différente, voire de ne pas les gérer du tout. Le service financier y voit un coût, les équipes opérationnelles une complexité, et les ingénieurs un risque.
Le mécanisme de mise en pause offre aux équipes un point de contrôle commun. Les planifications permettent d’établir des modèles d’utilisation prévisibles, tandis que les politiques aident les équipes à appliquer cette gestion de la mise en pause de manière cohérente et à l’échelle. De plus, comme Turbonomic Parking Edition détecte les workloads éligibles à la mise en pause auprès des fournisseurs cloud et affiche leur état sur la page dédiée, les équipes bénéficient d’une visibilité opérationnelle plus claire, sans avoir à se fier uniquement à des vérifications manuelles via les consoles cloud.
Pour les applications plus complexes, Turbonomic Parking Edition prend également en charge les ensembles de workloads. Ces ensembles regroupent les workloads pouvant être mis en pause, permettant ainsi aux équipes de gérer conjointement les ressources associées lors de ces opérations. Par exemple, elles peuvent regrouper des machines virtuelles et des serveurs de bases de données appartenant à une même application, puis configurer des délais de démarrage et d’arrêt pour assurer un séquençage plus fluide et ordonné. Cet aspect est crucial, car les applications réelles ne se résument pas toujours à une ressource unique ; elles comportent souvent des composants devant être arrêtés et redémarrés dans un ordre précis.
IBM Turbonomic Parking Edition peut prendre en charge plusieurs cas d’utilisation courants :
La mise en pause aide à réduire les coûts de calcul lorsque les workloads sont arrêtés, mais les frais de stockage peuvent continuer à s’appliquer. Cette distinction est déterminante. Une optimisation efficace des coûts dans le cloud repose sur la transparence, et non sur des attentes exagérées.
IBM Turbonomic Parking Edition permet d’aligner la stratégie d’optimisation des coûts sur l’exécution quotidienne. Les équipes FinOps disposent d’un mécanisme pour réduire les dépenses inutiles. Les équipes d’exploitation bénéficient d’une méthode cohérente pour la mise en pause des ressources. Les équipes applicatives peuvent refléter le comportement réel des workloads et les modèles de dépendances. Les dirigeants bénéficient d’une vision plus claire de la gouvernance des coûts du cloud et de la mise en œuvre opérationnelle.
Le gaspillage lié au cloud ne se résout pas par un simple projet de nettoyage. Il nécessite des pratiques opérationnelles qui s’intègrent à la manière dont les équipes développent, exploitent et gouvernent les applications. La mise en pause est l’une de ces pratiques : ciblée, pragmatique et ancrée dans la réalité opérationnelle.
Découvrez comment IBM Turbonomic Parking Edition peut aider votre entreprise à réduire les dépenses cloud évitables.