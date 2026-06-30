IBM Turbonomic prend désormais en charge Red Hat OpenStack

Les entreprises accélèrent leur transition vers OpenStack en modernisant les environnements de machines virtuelles et en répondant à l’évolution de l’économie de la virtualisation. Mais de nombreuses équipes font toujours face au même défi après le déploiement : comment maintenir la performance tout en contrôlant les coûts ?

Les environnements OpenStack peuvent être complexes à gérer à grande échelle. Les équipes ont besoin d’informations claires sur la façon dont les machines virtuelles, les hôtes, le stockage et les projets consomment des ressources afin de réduire les interventions manuelles et d’améliorer l’efficacité de l’infrastructure.

IBM Turbonomic change la donne en analysant en continu la demande en temps réel et historique du processeur, de la mémoire, de la capacité de stockage, du provisionnement du stockage, des IOPS et de la latence du stockage afin de déterminer les performances nécessaires aux applications. La solution fournit ensuite des recommandations qui aident les équipes à optimiser l’allocation des ressources tout en préservant les performances des applications.

Turbonomic découvre et surveille automatiquement les machines virtuelles, les hôtes, les projets et les ressources de stockage dans les environnements OpenStack. Cela offre aux équipes d’exploitation une vue unique de la demande et de l’utilisation des ressources, sans devoir gérer séparément des machines virtuelles ou des hôtes individuels.