IBM Turbonomic prend désormais en charge Red Hat OpenStack

IBM Turbonomic étend désormais ses capacités de gestion des ressources applicatives à Red Hat OpenStack Services sur OpenShift, aidant les entreprises à optimiser continuellement les workloads d’entreprise et de télécommunications tout en maintenant la performance des applications et l’efficacité de l’infrastructure.
Les entreprises accélèrent leur transition vers OpenStack en modernisant les environnements de machines virtuelles et en répondant à l’évolution de l’économie de la virtualisation. Mais de nombreuses équipes font toujours face au même défi après le déploiement : comment maintenir la performance tout en contrôlant les coûts ?
Les environnements OpenStack peuvent être complexes à gérer à grande échelle. Les équipes ont besoin d’informations claires sur la façon dont les machines virtuelles, les hôtes, le stockage et les projets consomment des ressources afin de réduire les interventions manuelles et d’améliorer l’efficacité de l’infrastructure.
IBM Turbonomic change la donne en analysant en continu la demande en temps réel et historique du processeur, de la mémoire, de la capacité de stockage, du provisionnement du stockage, des IOPS et de la latence du stockage afin de déterminer les performances nécessaires aux applications. La solution fournit ensuite des recommandations qui aident les équipes à optimiser l’allocation des ressources tout en préservant les performances des applications.
Turbonomic découvre et surveille automatiquement les machines virtuelles, les hôtes, les projets et les ressources de stockage dans les environnements OpenStack. Cela offre aux équipes d’exploitation une vue unique de la demande et de l’utilisation des ressources, sans devoir gérer séparément des machines virtuelles ou des hôtes individuels.
De nombreuses équipes s’appuient sur des scripts ou des outils fragmentés pour gérer les environnements OpenStack. Ces approches peuvent s’avérer difficiles à dimensionner, en particulier à mesure que les parcs de machines virtuelles se développent.
IBM Turbonomic offre une approche cohérente et automatisée. Une fois connectée à OpenStack, la solution analyse en permanence l’environnement et recommande des actions conçues pour garantir à la fois performance et efficacité. Les équipes obtiennent des informations exploitables sans recourir à des scripts manuels ou à des outils opérationnels fragmentés.
L’intégration prend en charge les environnements informatiques et de télécommunications d’entreprise où les performances, l’évolutivité et l’efficacité sont critiques.
Les entreprises peuvent :
Ces capacités aident les équipes à gérer davantage de workloads sur les infrastructures existantes tout en réduisant les coûts et les risques.
IBM Turbonomic aide également les entreprises à comprendre et à gérer les quotas de projets OpenStack. En identifiant les cas où les exigences en matière d’évolutivité des workloads dépassent les quotas de processeur ou de mémoire disponibles, Turbonomic aide les équipes à faire face aux contraintes de capacité de manière proactive avant qu’elles n’aient un impact sur les performances des applications.
À mesure que de plus en plus d’entreprises déplacent les workloads de VMware vers OpenStack, le besoin de performance prévisible et d’une gestion efficace des ressources devient essentiel.
IBM Turbonomic contribue à réduire ce risque en fournissant une visibilité sur la demande de ressources en matière de calcul et de stockage, ainsi qu’en recommandant des mesures visant à garantir performance et efficacité.
Avec le soutien d’OpenStack, IBM Turbonomic continue d’étendre l’optimisation sur les plateformes Red Hat, d’OpenStack aujourd’hui à OpenShift et au-delà.
Résultat ? OpenStack Services sur un environnement OpenShift où les équipes peuvent mieux comprendre la demande en ressources, agir selon les recommandations d’optimisation, maintenir la performance des applications et améliorer l’efficacité de l’infrastructure dans leurs environnements de machines virtuelles.
Lire la documentation IBM Turbonomic pour la plateforme Red Hat OpenStack
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