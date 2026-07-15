IBM Turbonomic apporte un redimensionnement intelligent à Azure Databricks All Purpose Compute

Les recommandations de redimensionnement pour Azure Databricks All Purpose Compute dans IBM Turbonomic aident les entreprises à réduire le gaspillage dans le cloud, à améliorer la performance analytique et à prendre des décisions plus intelligentes en matière de ressources grâce à des informations basées sur l’utilisation.
Les entreprises dépendent d’Azure Databricks pour alimenter des analyses interactives, des notebooks et une prise de décision basée sur les données. Pourtant, de nombreuses équipes sont toujours confrontées à un défi commun : s’assurer que les ressources de calcul sont correctement dimensionnées. Les clusters surprovisionnés sont une perte d’argent, tandis que les environnements sous-dimensionnés peuvent ralentir les performances et avoir un impact sur la productivité des utilisateurs.
IBM Turbonomic contribue désormais à résoudre ce problème grâce à des recommandations intelligentes de redimensionnement pour Azure Databricks All Purpose Compute (APC).
Les clusters Azure Databricks APC sont fréquemment configurés avec des types d’instances fixes qui ne correspondent plus aux exigences réelles du workload. À mesure que les besoins des entreprises évoluent, ces clusters peuvent devenir inefficaces, entraînant des coûts cloud inutiles ou créant des goulots d’étranglement en termes de performances.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, IBM Turbonomic analyse en permanence les modèles d’utilisation réels du processeur et de la mémoire sur les nœuds pilotes et de travail Databricks. En fonction du comportement réel du workload, Turbonomic recommande le type d’instance de VM optimal pour préserver les performances tout en réduisant le gaspillage des ressources.
Au lieu de s’appuyer sur des examens manuels, des directives de dimensionnement statiques ou un dépannage réactif, les équipes de plateforme et FinOps obtiennent des recommandations claires et exploitables qui les aident à prendre des décisions d’optimisation en toute confiance.
L’un des principaux obstacles à l’optimisation est la compréhension de l’impact financier du changement. Turbonomic y remédie en associant chaque recommandation à la transparence des coûts et à la valeur attendue.
Les clients peuvent voir où les ressources sont surdimensionnées, identifier les opportunités de réduction des dépenses et comprendre les économies potentielles avant de passer à l’action. En alignant les décisions d’infrastructure sur la demande des applications, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité sans compromettre l’expérience utilisateur.
La version initiale se concentre sur les environnements Azure Databricks All Purpose Compute utilisés pour les workloads interactifs tels que les notebooks et l’analytique ad hoc. Cette approche ciblée permet aux clients de saisir rapidement des opportunités d’optimisation à faible risque tout en renforçant leur confiance dans l’optimisation continue de Databricks.
Cette version représente une étape importante dans l’extension des capacités d’optimisation de Turbonomic sur les plateformes de données et d’analytique modernes. En commençant par des recommandations de mise à l’échelle verticale à fort impact et à faible risque, les clients peuvent rapidement générer de la valeur et renforcer leur confiance dans les informations d’optimisation automatisées.
Alors que les entreprises continuent d’investir dans l’IA, l’analytique et les plateformes de données cloud native, il devient de plus en plus important de maintenir les performances tout en maîtrisant les coûts. Turbonomic aide les équipes à dépasser l’observabilité et à progresser vers une optimisation exploitable qui soutient à la fois les résultats métier et l’efficacité opérationnelle.
Les clients peuvent accéder aux fonctionnalités de redimensionnement pour Azure Databricks APC et commencer à identifier les opportunités d’optimisation dans leurs environnements Databricks dès aujourd’hui.
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