IBM Turbonomic apporte un redimensionnement intelligent à Azure Databricks All Purpose Compute

Les entreprises dépendent d’Azure Databricks pour alimenter des analyses interactives, des notebooks et une prise de décision basée sur les données. Pourtant, de nombreuses équipes sont toujours confrontées à un défi commun : s’assurer que les ressources de calcul sont correctement dimensionnées. Les clusters surprovisionnés sont une perte d’argent, tandis que les environnements sous-dimensionnés peuvent ralentir les performances et avoir un impact sur la productivité des utilisateurs.

IBM Turbonomic contribue désormais à résoudre ce problème grâce à des recommandations intelligentes de redimensionnement pour Azure Databricks All Purpose Compute (APC).