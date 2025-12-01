IBM Turbonomic et IBM Kubecost s’unissent pour optimiser les performances et les coûts de Kubernetes

Dans cette version d’essai publique, Intégration se concentre sur l’un des cas d’utilisation ayant le plus d’impact : redimensionner le Workload.
Turbonomic analyse en permanence les requêtes et les limites du CPU et de la mémoire dans les environnements Kubernetes et Red Hat OpenShift. Grâce aux données sur les coûts de Kubecost Free ou OpenCost, Turbonomic affiche désormais des indicateurs d'impact sur les coûts, notamment :
- Coûts actuels par rapport aux coûts prévus pour chaque action d’optimisation
- Économies ou investissements estimés grâce à l’implémentation de changements de ressources
- Visibilité sur les résultats financiers avant l’exécution
L’optimisation automatisée offre ainsi une transparence sans précédent, permettant aux équipes de prendre des décisions plus intelligentes et fondées sur les données.