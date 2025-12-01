Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Turbonomic et IBM Kubecost s’unissent pour optimiser les performances et les coûts de Kubernetes

La nouvelle intégration IBM Turbonomic et IBM Kubecost offre une visibilité en temps réel des coûts pour les actions d’optimisation des conteneurs, permettant aux équipes de prioriser et d’automatiser les décisions de ressources Kubernetes en fonction de l’impact financier.

Publié 01 décembre 2025
By Vidushi Bansal

À mesure que les entreprises font évoluer leurs environnements Kubernetes, l'équilibre entre performances et rentabilité devient une priorité absolue. IBM apporte de nouvelles innovations FinOps à Kubernetes avec la Preview Publique de l’intégration Kubecost dans IBM Turbonomic.

Transparence des coûts grâce à kubernetes optimization

Les environnements Kubernetes sont dynamiques et complexes. IBM Turbonomic a depuis longtemps automatisé la gestion des Ressources pour assurer la performance et la conformité, mais il est tout aussi critique de comprendre les implications financières de ces actions. C’est là qu’IBM Kubecost entre en jeu.

Avec cette nouvelle intégration, Turbonomic peut désormais ingérer les données de coûts de Kubecost Free ou OpenCost pour fournir des informations exploitables sur les coûts en plus de ses recommandations d'automatisation. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent visualiser les économies et les investissements estimés associés aux actions de redimensionnement de Workload de Turbonomic directement sur la plateforme.

Comment fonctionne IBM Kubecost

Dans cette version d’essai publique, Intégration se concentre sur l’un des cas d’utilisation ayant le plus d’impact : redimensionner le Workload.

Turbonomic analyse en permanence les requêtes et les limites du CPU et de la mémoire dans les environnements Kubernetes et Red Hat OpenShift. Grâce aux données sur les coûts de Kubecost Free ou OpenCost, Turbonomic affiche désormais des indicateurs d'impact sur les coûts, notamment :

  • Coûts actuels par rapport aux coûts prévus pour chaque action d’optimisation
  • Économies ou investissements estimés grâce à l’implémentation de changements de ressources
  • Visibilité sur les résultats financiers avant l’exécution

L’optimisation automatisée offre ainsi une transparence sans précédent, permettant aux équipes de prendre des décisions plus intelligentes et fondées sur les données.

Importance de cette fonctionnalité

En unifiant les données de coûts avec les actions automatisées sur les ressources, cette intégration renforce la manière dont les équipes gèrent les performances et les dépenses, comme en témoignent les fonctionnalités suivantes :

  1. FinOps unifiés et automatisation : Combinez l’automatisation basée sur l’IA/ML de Turbonomic avec la visibilité granulaire des coûts d’IBM Kubecost pour améliorer les performances et l’efficacité.
  2. Des informations sur les coûts en temps réel : Comprenez instantanément l'impact financier des actions sur les ressources. Aucune feuille de calcul ni aucune conjecture n'est requise.
  3. Collaboration entre les équipes : Permettez aux équipes d'ingénierie, d'Opérations et de finance de parler le même langage en matière de coûts et de performance.
  4. Optimisation proactive et shift-left : optimisez les coûts de manière proactive et favorisez une culture qui met l’accent sur la responsabilité et la rentabilité.

Une autre étape importante dans la stratégie FinOps d’IBM

Cette intégration de Kubecost marque une nouvelle étape importante dans la stratégie FinOps de bout en bout d’IBM, suite aux acquisitions de Turbonomic, Apptio et Kubecost par IBM. Ensemble, ces solutions offrent une approche complète de cloud cost optimization, couvrant visibilité, planification et automatisation.

Les prochaines itérations iront au-delà du redimensionnement pour couvrir de nouveaux scénarios d'optimisation et une intégration plus approfondie de Kubecost Enterprise en alignant davantage l'intelligence FinOps sur l'automatisation turbonomique.

