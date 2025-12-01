IBM Turbonomic et IBM Kubecost s’unissent pour optimiser les performances et les coûts de Kubernetes

Les environnements Kubernetes sont dynamiques et complexes. IBM Turbonomic a depuis longtemps automatisé la gestion des Ressources pour assurer la performance et la conformité, mais il est tout aussi critique de comprendre les implications financières de ces actions. C’est là qu’IBM Kubecost entre en jeu.

Avec cette nouvelle intégration, Turbonomic peut désormais ingérer les données de coûts de Kubecost Free ou OpenCost pour fournir des informations exploitables sur les coûts en plus de ses recommandations d'automatisation. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent visualiser les économies et les investissements estimés associés aux actions de redimensionnement de Workload de Turbonomic directement sur la plateforme.