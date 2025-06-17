IBM Terraform for Z and LinuxONE : simplifiez la gestion de l'infrastructure à l'échelle

17 juin 2025
Terraform for Z donne aux équipes les moyens de tirer parti de l’infrastructure en tant que code grâce à son approche cohérente et évolutive. Cette version leur permet d'agir plus rapidement et de s'adapter au changement en adoptant l'automatisation et en réduisant la dépendance à l'égard des compétences spécialisées.
Avec le nouveau Terraform for Z, les équipes peuvent passer des processus manuels et fastidieux à des initiatives à forte valeur ajoutée qui s'adressent à des besoins métier dynamiques.
IBM Terraform for Z facilite plus que jamais la gestion et l’automatisation de l’infrastructure IBM Z avec une approche programmatique et évolutif, en utilisant des technologies familières et des technologies conformes aux normes des secteurs.
Comment transforme-t-il l’informatique d’entreprise ?
IBM Terraform for Z permet aux entreprises de gérer leur infrastructure à l’aide de code, remplaçant les processus manuels traditionnels par des workflows automatisés et reproductibles. Cette approche déclarative réduit non seulement les erreurs humaines, mais accélère également le provisionnement et la mise à l’échelle des ressources dans les différents environnements.
Grâce à l’intégration d’outils et de pipelines modernes, les équipes mainframe peuvent mieux s’aligner sur les pratiques DevOps pour créer un cycle de gestion d’infrastructure prescriptif, permettant des déploiements contrôlés et reproductibles. En codifiant les bonnes pratiques en matière d’infrastructure, les équipes peuvent collaborer dans le cadre de la gestion des versions, de l’audit et de l’accès basé sur les rôles, assurer la standardisation avec la réutilisation des configurations, l’approche « policy-as-code » et l’application automatique de la politique, et s'adapter grâce au libre-service et à la correction des écarts de configuration.
Un des principaux avantages de cette approche est la réduction des compétences spécialisées nécessaires pour fournir et gérer l’infrastructure, ce qui permet aux équipes d'agir plus rapidement et de se concentrer sur l’innovation, de réduire le temps de création de valeur et d’accroître l’agilité métier, sans aucun risque pour la sécurité.
La standardisation est essentielle à une gestion efficace de l’infrastructure. IBM Terraform pour Z favorise la standardisation en utilisant une approche cohérente basée sur le code pour définir et gérer l’infrastructure. Qu'il s'agisse de déployer sur site ou sur le cloud, les entreprises peuvent utiliser les mêmes workflows Terraform, ce qui réduit le risque d'écart de configurations et améliore la fiabilité globale du système.
IBM Terraform for Z permet aux entreprises d'accélérer la transformation numérique et de s'adapter rapidement à un environnement en constante évolution. Les entreprises peuvent moderniser la gestion de leur infrastructure sans sacrifier la fiabilité et la sécurité de leurs systèmes centraux. Il prend en charge des opérations évolutives, sécurisées et automatisées, aidant les entreprises à innover tout en gardant le contrôle et en continuant à tirer avantage de leurs investissements technologiques existants.
Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, Terraform et Ansible offrent une solution complète pour la gestion de l’infrastructure et de la configuration. Terraform est utilisé pour provisionner et gérer une infrastructure multiplateforme, y compris les serveurs virtuels IBM Z et LinuxONE et les ressources associées, tandis qu’Ansible orchestre et automatise la configuration de l'application et les opérations du jour 2 sur cette infrastructure de base. Cette combinaison permet une gestion complète du cycle de vie de l’infrastructure et crée un environnement d’automatisation cohérent, fiable et évolutif, tout en réduisant la complexité et les risques.
Voyons un exemple de scénario :
Cas d’utilisation : provisionnement et configuration d’un environnement z/OS à la demande.
Scénario : imaginez que vous développez une nouvelle fonction pour une application z/OS de base et que, pour tester vos améliorations, vous devez créer rapidement un nouvel On-Demand Environment pour z/OS. Au lieu de passer par un processus manuel, vous suivez une approche rationalisée et automatisée grâce à l’infrastructure en tant que code.
Fonctionnement :
Cette version prend en charge les éléments suivants :
IBM Terraform for Z et LinuxONE sont plus qu’un simple outil : c’est une stratégie pour l’informatique d’entreprise. En comblant le déficit de compétences, en s'alignant sur les normes des secteurs et en simplifiant la gestion de l'infrastructure, il aide les entreprises à déverrouiller tout le potentiel de leur infrastructure.