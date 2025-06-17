IBM Terraform for Z and LinuxONE : simplifiez la gestion de l'infrastructure à l'échelle

IBM Terraform for Z permet aux entreprises de gérer leur infrastructure à l’aide de code, remplaçant les processus manuels traditionnels par des workflows automatisés et reproductibles. Cette approche déclarative réduit non seulement les erreurs humaines, mais accélère également le provisionnement et la mise à l’échelle des ressources dans les différents environnements.



Grâce à l’intégration d’outils et de pipelines modernes, les équipes mainframe peuvent mieux s’aligner sur les pratiques DevOps pour créer un cycle de gestion d’infrastructure prescriptif, permettant des déploiements contrôlés et reproductibles. En codifiant les bonnes pratiques en matière d’infrastructure, les équipes peuvent collaborer dans le cadre de la gestion des versions, de l’audit et de l’accès basé sur les rôles, assurer la standardisation avec la réutilisation des configurations, l’approche « policy-as-code » et l’application automatique de la politique, et s'adapter grâce au libre-service et à la correction des écarts de configuration.

Un des principaux avantages de cette approche est la réduction des compétences spécialisées nécessaires pour fournir et gérer l’infrastructure, ce qui permet aux équipes d'agir plus rapidement et de se concentrer sur l’innovation, de réduire le temps de création de valeur et d’accroître l’agilité métier, sans aucun risque pour la sécurité.