IBM Technology Expert Labs se développe sur les marchés australien et européen sur AWS Marketplace

2 septembre 2025
IBM Technology Expert Labs Services lance des offres de services professionnels plus avancées et s’étend aux marchés australiens et européens sur AWS Marketplace.
Nous avons encore étendu la possibilité d'acheter la catégorie « Conseil » d'IBM Technology Expert Labs à la catégorie « Mise en oeuvre » (« apprentissage par la pratique ») des offres de services professionnels à portée fixe et à prix fixe sur AWS Marketplace. Ces services se concentrent sur la construction, la configuration, la migration, le réglage des performances et la mise à l’échelle des environnements des solutions IBM Technology.
Les offres IBM Technology Expert Labs peuvent être proposées à distance sur 6 marchés supplémentaires (Australie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni), en plus des 3 pays d’origine (Canada, États-Unis et Brésil), a-t-il été annoncé le 7 février 2025.
Compte tenu de la multiplication des réglementations (EU AI Act) introduites par l’Union européenne et l’Autorité australienne de la protection de la vie privée (Bureau de l’Autorité australienne de la protection de la vie privée (OAIC)), qui publient de nouvelles directives relatives à la confidentialité et à l’IA, les analystes tels que Forrester suggèrent l’importance de tirer parti d’un intégrateur de services professionnels et de systèmes pour aider les entreprises à réussir leur mise en œuvre. « Les services techniques d’IA incluent la fourniture de solutions d’IA reproductibles et évolutives, englobant l’infrastructure de l’IA et des données, la gouvernance, la formation et l’innovation pour une entreprise. L’objectif est de créer un système unifié qui non seulement répond aux besoins actuels, mais qui est également suffisamment évolutif et flexible pour s’adapter à l’évolution des demandes futures. »
La plupart des entreprises du classement Fortune 1 000 se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles, notamment des questions concernant les données et la confidentialité, la sécurité, les lacunes en matière de compétences, les hallucinations de l’IA générative, l'intégration avec les systèmes hérités et les déploiements du cloud hybride. Cela pourrait les empêcher d’adopter rapidement l’IA générative et les technologies cloud pour accélérer leur compétitivité ou améliorer leur productivité métier.
Un article de Bytefeed publié en janvier met en lumière une enquête de référence menée auprès des dirigeants du Fortune 1 000 en matière d'IA et de leadership en matière de données en 2025 : les personnes interrogées ont confirmé que seulement 5 % d'entre elles avaient mis en œuvre la technologie de l'IA à l’échelle en 2024, et que les prévisions pour la fin de 2025 seraient de 25 % à 47 % pour celles qui ont l'intention d'accélérer vers la « production en phase de démarrage ».
IBM Technology Expert Labs aimerait aider ses clients à accélérer davantage le passage à la production et la création de multiples sites sur différents marchés internationaux, étant donné que certaines entreprises sont implantées dans plusieurs pays.
Pour atteindre les clients sur divers marchés en Asie-Pacifique et en Europe, afin d’accélérer le déploiement et de bénéficier d’une rentabilité accélérée, nous sommes désormais présents sur 6 autres marchés internationaux.
IBM Technology Expert Labs a participé à plus de 47 000 missions auprès d’entreprises clientes du monde entier afin de donner vie à nos déploiements de produits. Nos consultants possèdent une connaissance technique approfondie en ce qui concerne les compétences orientées produits, spécifiquement alignées sur nos solutions logicielles IBM Technology et SaaS. Nos experts aident nos clients à concevoir, déployer et mettre à l’échelle des projets pilotes en production.
Désormais, grâce à notre ensemble d’offres de services professionnels « Mise en oeuvre », les consultants d’IBM Technology Expert Labs peuvent proposer non seulement des ateliers de planification, des évaluations de santé et des ateliers de conception d’architecture en collaboration avec les équipes de l’entreprise, mais aussi une aide à l’exécution des migrations, à la mise en place des architectures, à la construction d’environnements, à affiner les performances, à configurer et à personnaliser les fonctionnalités de sécurité et à mettre à l’échelle les environnements dans le cloud public ou le cloud hybride. Ces activités d’objectifs, appelées « apprentissage par la pratique », contribuent à accélérer l'adoption de la technologie IBM par les clients et à permettre aux clients de bénéficier du retour sur investissement plus rapidement.
Les clients peuvent être assurés que nos experts en la matière vont tirer parti de nos bonnes pratiques et de nos actifs réutilisables pour aider les entreprises à déployer en toute confiance avec une réduction des essais et des erreurs, en tirant parti de notre expérience et de notre historique d’aide aux entreprises internationales dans de multiples secteurs verticaux.
AWS et IBM ont pérennisé un partenariat précieux et bidirectionnel avec IBM, qui a été récompensé par un prix de partenaire de conseil de l’année pour AWS, ainsi que de partenaire de conception de l’année et de partenaire de collaboration de l’année. IBM est un partenaire AWS Premier Tier qui possède 31 compétences AWS ainsi que 23 validations de service. Grâce au portefeuille de technologies d’IBM, d’AWS et de Red Hat, disponible dans 98 pays et à l’accréditation des services professionnels, nous pouvons répondre aux exigences de nos clients partout dans le monde et accélérer leurs objectifs métier en fournissant des services professionnels de smise en oeuvre.
« L'expansion des services de mise en œuvre d'IBM Technology Expert Labs sur les principaux marchés de l'Europe et de l'Asie-Pacifique représente une étape importante dans notre alliance stratégique », a déclaré Hemant Mohan, responsable international des partenariats stratégiques chez AWS. « Alors que les entreprises accélèrent à l'échelle internationale leurs parcours de transformation vers l'IA et le cloud, l'accès à l'expertise technique approfondie d'IBM via AWS Marketplace aidera les entreprises à gérer des exigences réglementaires complexes tout en mettant en oeuvre des solutions évolutives. Cette expansion démontre notre engagement commun à fournir aux entreprises les outils et l'expertise dont elles ont besoin pour innover en toute confiance. »
IBM est l’un des principaux partenaires d’AWS pour la technologie et le conseil, et nous sommes ravis d’étendre la portée de ces nouveaux services aux marchés Asie-Pacifique et européen, où nous espérons renforcer notre partenariat en concevant et en développant des solutions de bout en bout.
Renforcez les capacités des équipes techniques de votre entreprise en collaborant avec les consultants d’IBM Technology Expert Labs pour exécuter et livrer avec excellence en tirant parti de notre expertise approfondie orientée produits. Faites appel à nous via AWS Marketplace dès aujourd’hui.
Rendez-vous sur AWS pour en savoir plus sur le partenariat entre AWS et IBM