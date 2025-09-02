IBM Technology Expert Labs se développe sur les marchés australien et européen sur AWS Marketplace

Compte tenu de la multiplication des réglementations (EU AI Act) introduites par l’Union européenne et l’Autorité australienne de la protection de la vie privée (Bureau de l’Autorité australienne de la protection de la vie privée (OAIC)), qui publient de nouvelles directives relatives à la confidentialité et à l’IA, les analystes tels que Forrester suggèrent l’importance de tirer parti d’un intégrateur de services professionnels et de systèmes pour aider les entreprises à réussir leur mise en œuvre. « Les services techniques d’IA incluent la fourniture de solutions d’IA reproductibles et évolutives, englobant l’infrastructure de l’IA et des données, la gouvernance, la formation et l’innovation pour une entreprise. L’objectif est de créer un système unifié qui non seulement répond aux besoins actuels, mais qui est également suffisamment évolutif et flexible pour s’adapter à l’évolution des demandes futures. »

La plupart des entreprises du classement Fortune 1 000 se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles, notamment des questions concernant les données et la confidentialité, la sécurité, les lacunes en matière de compétences, les hallucinations de l’IA générative, l'intégration avec les systèmes hérités et les déploiements du cloud hybride. Cela pourrait les empêcher d’adopter rapidement l’IA générative et les technologies cloud pour accélérer leur compétitivité ou améliorer leur productivité métier.

Un article de Bytefeed publié en janvier met en lumière une enquête de référence menée auprès des dirigeants du Fortune 1 000 en matière d'IA et de leadership en matière de données en 2025 : les personnes interrogées ont confirmé que seulement 5 % d'entre elles avaient mis en œuvre la technologie de l'IA à l’échelle en 2024, et que les prévisions pour la fin de 2025 seraient de 25 % à 47 % pour celles qui ont l'intention d'accélérer vers la « production en phase de démarrage ».

IBM Technology Expert Labs aimerait aider ses clients à accélérer davantage le passage à la production et la création de multiples sites sur différents marchés internationaux, étant donné que certaines entreprises sont implantées dans plusieurs pays.