IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 : accélérer l’intégration des partenaires à l’échelle de l’entreprise

Aujourd’hui, les entreprises échangent des données avec des centaines, voire des milliers de partenaires commerciaux. Pourtant, l’intégration reste lente, manuelle et fragmentée.

L’intégration d’un seul partenaire peut prendre plusieurs semaines ; elle peut nécessiter un recours important au service informatique pour la configuration et la validation, et offrir une visibilité limitée sur l’état d’avancement de l’intégration et l’état de préparation du partenaire. Il en résulte des retards dans les transactions, une moindre rentabilité et une pression opérationnelle plus forte sur les équipes informatiques.

Avec PEM 6.3, les équipes peuvent transformer l’intégration des partenaires, qui était jusqu’alors un processus lent, manuel et dépendant du service informatique, en un modèle en libre-service basé sur des workflows qui standardise les validations, collecte les données des partenaires et provisionne les configurations directement dans les environnements Sterling B2Bi et File Gateway.

La solution PEM 6.3 remédie à la fragmentation du processus d’intégration en offrant aux équipes une visibilité en temps réel, une gouvernance, une traçabilité et des contrôles basés sur les rôles tout au long du cycle de vie des partenaires. Elle contribue ainsi à réduire l’effort opérationnel tout en accélérant la préparation des partenaires, les transactions et la génération de revenus.