IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 : accélérer l’intégration des partenaires à l’échelle de l’entreprise

IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 simplifie l’intégration des partenaires et la gestion de leur cycle de vie grâce à l’automatisation des workflows, au libre-service et à l’intégration des opérations au sein de l’écosystème Sterling.
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 apporte structure et automatisation à l’intégration des partenaires, en la transformant en un processus évolutif basé sur des workflows.
PEM sert de couche d’orchestration centralisée entre votre organisation et vos partenaires de trading, avec une intégration directe à Sterling B2B Integrator et File Gateway.
Aujourd’hui, les entreprises échangent des données avec des centaines, voire des milliers de partenaires commerciaux. Pourtant, l’intégration reste lente, manuelle et fragmentée.
L’intégration d’un seul partenaire peut prendre plusieurs semaines ; elle peut nécessiter un recours important au service informatique pour la configuration et la validation, et offrir une visibilité limitée sur l’état d’avancement de l’intégration et l’état de préparation du partenaire. Il en résulte des retards dans les transactions, une moindre rentabilité et une pression opérationnelle plus forte sur les équipes informatiques.
Avec PEM 6.3, les équipes peuvent transformer l’intégration des partenaires, qui était jusqu’alors un processus lent, manuel et dépendant du service informatique, en un modèle en libre-service basé sur des workflows qui standardise les validations, collecte les données des partenaires et provisionne les configurations directement dans les environnements Sterling B2Bi et File Gateway.
La solution PEM 6.3 remédie à la fragmentation du processus d’intégration en offrant aux équipes une visibilité en temps réel, une gouvernance, une traçabilité et des contrôles basés sur les rôles tout au long du cycle de vie des partenaires. Elle contribue ainsi à réduire l’effort opérationnel tout en accélérant la préparation des partenaires, les transactions et la génération de revenus.
Avec PEM 6.3, l’intégration ne dépend plus d’une coordination ponctuelle, d’un développement sur mesure ou d’étapes répétées manuellement. Les équipes peuvent concevoir des workflows d’intégration structurés qui guident la collecte, la vérification, la validation et la mise en service des données des partenaires. Ces workflows peuvent également être adaptés à différents types de partenaires, protocoles d’échange et exigences de conformité, offrant ainsi aux entreprises un moyen plus cohérent de faire évoluer l’intégration sans que la configuration de chaque partenaire ne soit perçue comme un nouveau projet.
PEM 6.3 permet également de confier davantage le processus d’intégration aux partenaires. Au lieu de s’appuyer sur de longs échanges par e-mail ou des relances répétées du service informatique, les partenaires peuvent soumettre les données requises, leurs identifiants et les paramètres de configuration directement via des workflows guidés. Cela limite les échanges qui ralentissent souvent l’intégration, tout en offrant aux partenaires un parcours plus clair pour mener à bien leur partie du processus. Pour les équipes internes, cela signifie moins de temps passé à rechercher des informations et davantage de temps consacré à la préparation opérationnelle des partenaires.
L’un des principaux avantages de PEM 6.3 réside dans le fait que la procédure d’intégration est désormais plus étroitement reliée aux environnements Sterling existants, notamment B2Bi et File Gateway. Une fois les informations relatives aux partenaires collectées et validées, les équipes peuvent réduire les tâches de configuration redondantes et accélérer la mise en service des partenaires pour l’échange de fichiers. Cela permet de réduire le délai entre la phase d’intégration et la mise en service opérationnelle, en particulier pour les entreprises qui gèrent un volume important de configurations de partenaires commerciaux.
PEM 6.3 offre aux équipes une vision plus claire de la position de chaque partenaire dans le processus d’intégration. Au lieu de se fier à des mises à jour fragmentées ou à des vérifications manuelles de l’état d’avancement, les équipes peuvent suivre les progrès, évaluer l’état de préparation et conserver des pistes d’audit tout au long du cycle de vie du partenaire. Les workflows d’approbation intégrés et les contrôles d’accès basés sur les rôles aident également les organisations à appliquer la gouvernance de manière cohérente, ce qui est particulièrement important dans les environnements B2B réglementés ou à fort volume.
Les organisations qui utilisent les solutions IBM Sterling Data Exchange font état de résultats mesurables :
Ces améliorations permettent aux entreprises de développer leurs écosystèmes de partenaires sans alourdir leurs coûts d’exploitation.
PEM 6.3 est également conçu pour s’adapter à la manière dont les entreprises modernisent leur infrastructure B2B. Il prend en charge le déploiement par conteneurs sur Kubernetes et Red Hat OpenShift, communique avec les systèmes d’entreprise via des API et s’intègre aux investissements existants dans Sterling. Cela signifie que les organisations peuvent moderniser l’intégration des partenaires sans la considérer comme un projet de transformation distinct. Elles peuvent s’appuyer sur l’infrastructure B2B qu’elles utilisent déjà tout en rendant l’intégration plus automatisée, mieux gérée et plus facile à faire évoluer.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 est disponible dans le cadre de la gamme IBM Sterling Data Exchange et peut être déployé parallèlement aux environnements Sterling existants. IBM Sterling Partner Engagement Manager aide les entreprises à transformer l’intégration des partenaires, qui passe d’un processus manuel à une opération évolutive, pilotée par des workflows, à l’échelle de leur écosystème B2B.