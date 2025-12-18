Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 : Une expérience moderne pour la nouvelle génération d’échanges de fichiers B2B

La dernière version introduit l’interface utilisateur de nouvelle génération de Sterling File Gateway, une refonte complète réalisée à l’aide du langage Carbon Design d’IBM.

Publié le 18 décembre 2025
Avec la sortie d’IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0, IBM présente une expérience utilisateur de nouvelle génération, une pile technologique modernisée et une sécurité renforcée, conçues pour permettre aux entreprises d’avancer plus rapidement, de fonctionner de manière plus sécurisée et de passer à l’échelle en toute confiance.

Une expérience administrative de nouvelle génération

Les opérations modernes de transfert de fichiers sont au cœur de toute entreprise numérique. Face aux exigences croissantes en matière de sécurité, aux écosystèmes de partenaires complexes et aux volumes de données croissants, les entreprises ont besoin d’une plateforme d’intégration B2B qui simplifie l’administration, améliore la visibilité et passe à l’échelle en toute confiance.

La dernière version introduit l’interface utilisateur de nouvelle génération de Sterling File Gateway, une refonte complète réalisée à l’aide du langage Carbon Design d’IBM. La nouvelle interface offre un look épuré et moderne qui met l’accent sur la facilité d’utilisation et l’efficacité.

Les principales améliorations comprennent :

  • Navigation et workflows simplifiés : réduction du nombre d’écrans et de clics pour les tâches courantes.
  • Administration intégrée : plus besoin de passer au tableau de bord B2B Integrator pour les tâches principales de Sterling File Gateway.
  • Achèvement plus rapide des tâches : grâce à une mise en page plus intuitive et à des conseils contextuels.

Le résultat est une expérience cohérente et productive qui permet aux administrateurs de se concentrer sur les opérations plutôt que sur la navigation.

Structures organisationnelles flexibles et accès basé sur les rôles

Sterling File Gateway 6.2.2.0 introduit une hiérarchie organisationnelle et un cadre basé sur les rôles, offrant un contrôle plus précis sur la façon dont les données, les utilisateurs et les autorisations sont gérés au sein des unités commerciales.

Grâce à cette capacité, les entreprises peuvent :

  • Définir leur structure organisationnelle dans une hiérarchie flexible à plusieurs niveaux.
  • Attribuer des rôles administratifs et l’accès aux données à des départements ou unités commerciales spécifiques.
  • Renforcer la séparation des tâches et la visibilité des données pour une meilleure gouvernance.
  • Générer des rapports par unité organisationnelle ou à l’échelle de l’entreprise pour obtenir des informations consolidées.
  • Ce cadre garantit à chaque utilisateur le niveau d’accès qui lui convient, ni plus ni moins, ce qui améliore à la fois la sécurité et le contrôle opérationnel.

Intégration simplifiée des partenaires  

L’intégration des partenaires est désormais plus simple et plus rapide grâce à un tout nouvel assistant d’intégration conçu pour guider les utilisateurs tout au long du processus de configuration.

L’assistant aide les administrateurs à créer tous les actifs nécessaires – utilisateurs, partenaires, points de terminaison, canaux de routage et modèles – dans une séquence guidée et intuitive. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder et reprendre les sessions d’intégration sans perdre leur progression.

L’accès aux boîtes aux lettres partagées a également été ajouté, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de gérer un point de terminaison commun pour une meilleure collaboration entre les équipes.

Visibilité opérationnelle améliorée

La visibilité opérationnelle fait un grand pas en avant grâce aux nouvelles vues du tableau de bord et des activités de fichiers de Sterling File Gateway. Ces éléments offrent une visibilité claire et exploitable sur les transferts de fichiers et la performance du système.

Éléments clés :

  • Indicateurs récapitulatifs pour les fichiers reçus, les itinéraires réussis et les itinéraires ayant échoué.
  • Filtres rapides par plage de temps (dernière heure, jour ou semaine).
  • Analyse détaillée des événements de transfert, y compris les phases d’arrivée, d’acheminement et de livraison.
  • Historique de révision et de relivraison pour une traçabilité complète.
  • Cette nouvelle vue opérationnelle permet un dépannage plus rapide et une prise de décision plus sûre à travers les workflows de transfert de fichiers.

Une avancée majeure pour l’échange de fichiers en entreprise

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 représente une avancée significative en matière de convivialité, de gouvernance et de sécurité pour l’échange de fichiers d’entreprise. Grâce à son interface utilisateur moderne, à ses contrôles d’accès robustes, à ses informations opérationnelles et à sa facilité d’utilisation, cette version permet aux entreprises de gérer les flux de fichiers B2B avec plus de confiance et d’efficacité.

