IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 : Une expérience moderne pour la nouvelle génération d’échanges de fichiers B2B

Les opérations modernes de transfert de fichiers sont au cœur de toute entreprise numérique. Face aux exigences croissantes en matière de sécurité, aux écosystèmes de partenaires complexes et aux volumes de données croissants, les entreprises ont besoin d’une plateforme d’intégration B2B qui simplifie l’administration, améliore la visibilité et passe à l’échelle en toute confiance.

La dernière version introduit l’interface utilisateur de nouvelle génération de Sterling File Gateway, une refonte complète réalisée à l’aide du langage Carbon Design d’IBM. La nouvelle interface offre un look épuré et moderne qui met l’accent sur la facilité d’utilisation et l’efficacité.

Les principales améliorations comprennent :

Navigation et workflows simplifiés : réduction du nombre d’écrans et de clics pour les tâches courantes.

: réduction du nombre d’écrans et de clics pour les tâches courantes. Administration intégrée : plus besoin de passer au tableau de bord B2B Integrator pour les tâches principales de Sterling File Gateway.

: plus besoin de passer au tableau de bord B2B Integrator pour les tâches principales de Sterling File Gateway. Achèvement plus rapide des tâches : grâce à une mise en page plus intuitive et à des conseils contextuels.

Le résultat est une expérience cohérente et productive qui permet aux administrateurs de se concentrer sur les opérations plutôt que sur la navigation.