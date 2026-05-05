IBM Sovereign Core crée des environnements souverains adaptés à l’IA et dotés d’un contrôle vérifiable

IBM Sovereign Core est conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer l’IA et d’autres workloads avec plus de contrôle, de flexibilité et de preuves.
L’essor de l’IA intensifie la pression pour traiter de la souveraineté numérique, tout en redéfinissant ce que les entreprises en attendent.
Pendant des années, les conversations sur la souveraineté ont porté sur la localisation des données. Même si la résidence des données reste d’importance critique, la souveraineté s’est étendue à un ensemble plus large de préoccupations : qui exploite la plateforme, qui contrôle l’accès, quelles dépendances de technologie existent. Ce problème est accentué par les considérations relatives à l’IA : quels modèles sont utilisés, où sont exécutés, comment l’inférence est régie et comment la conformité peut être démontrée en continu.
IBM Sovereign Core est désormais disponible pour contribuer à répondre à ces préoccupations. IBM Sovereign Core permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services de déployer et d’exploiter des environnements souverains adaptés à l’IA, avec un contrôle total des clients sur les données, les opérations et la gouvernance.
Les huit fonctionnalités principales et capacités d’IBM Sovereign Core sont les suivantes :
IBM Sovereign Core combine les services de plateforme, le plan de contrôle et les capacités de sécurité dans un modèle de déploiement unique. La plateforme est conçue pour fonctionner sur l’infrastructure fournie par le client à travers les couches de calcul, de stockage et de réseau.
Le plan de contrôle exploité par le client est déployé à l’intérieur de la limite souveraine pour gérer les opérations de provisionnement, de configuration et de cycle de vie à travers les services de plateforme et les environnements des entités. Les services de base pour l’identité, le contrôle d’accès et la gestion des clés de chiffrement fonctionnent également à l’intérieur des frontières, avec des journaux et des enregistrements d’audit, ce qui aide les entreprises à maintenir l’autorité opérationnelle sur l’environnement.
L’architecture ouverte et modulaire d’IBM Sovereign Core permet aux clients d’étendre les environnements souverains tout en conservant le contrôle des données, des opérations et de la technologie à l’intérieur des frontières souveraines.
IBM Sovereign Core repose sur une base open source, offrant aux clients une visibilité, une certitude et un contrôle accrus sur les technologies clés. La déclaration d’orientation publiée par IBM décrit son engagement en faveur des principaux composants open source de la base logicielle, renforçant ainsi l’engagement d’IBM en matière d’ouverture, de transparence et de choix pour les clients.
La souveraineté doit être plus qu’une déclaration de politique. Pour les entreprises réglementées, elle doit être observable, applicable et vérifiable.
IBM Sovereign Core soutient les objectifs de conformité par le biais d’une surveillance intégrée continue et d’une génération automatisée de preuves à travers les workloads et les opérations. Les contrôles de conformité sont appliqués au moment de l’exécution, les preuves étant générées et conservées dans le cadre de la souveraineté.
Plus de 160 cadres des exigences et modèles de politiques préchargés aident les équipes à évaluer rapidement les environnements par rapport aux exigences de conformité. Des preuves prêtes à être auditées sont disponibles à la demande, ce qui permet aux équipes d’avoir une visibilité sur le niveau de conformité dans les environnements de contrôle et les environnements de l’entité.
Cette preuve de conformité continue réduit la dépendance à l’égard de la validation manuelle et des processus d’audit statiques, aidant les entreprises à soutenir un alignement cohérent de la conformité au fur et à mesure que les environnements évoluent.
L’IA a fait de la souveraineté une exigence d’exécution.
Les systèmes d’IA modernes dépendent de données sensibles, de modèles, de pipelines d’inférence, d’agents et de traces opérationnelles. Les entreprises doivent régir non seulement l’endroit où les données sont stockées, mais aussi l’endroit où l’IA s’exécute, la manière dont les modèles sont accessibles, la manière dont les décisions sont enregistrées et les personnes qui ont autorité sur l’environnement.
IBM Sovereign Core permet aux entreprises de déployer et d’exploiter des modèles IA (prêts à l’emploi ou fournis par le client), des services d’inférence, des agents et des workloads application au sein de la frontière souveraine. Le traitement de l’IA et l’exécution des modèles peuvent être orientés de manière locale, sans accès à un fournisseur externe, ce qui permet aux entreprises de maintenir la gouvernance, la responsabilité et le contrôle des systèmes IA fonctionnant sur des données sensibles.
Les CPU, GPU, machines virtuelles et environnements d’inférence IA peuvent être provisionnés à l’aide de modèles standardisés et de profils de configuration automatisés. L’infrastructure et les workloads sont déployées en tant que services gérés dans les régions souveraines, ce qui aide les équipes à maintenir une configuration cohérente alignée sur les exigences de souveraineté et de conformité.
Pour les entreprises faisant passer l’IA de l’expérimentation à la production, cela signifie que les workloads d’IA peuvent être déployés dans des environnements conçus pour la traçabilité, la génération de preuves et le contrôle opérationnel dès le départ.
Les entreprises ont besoin d’apporter des logiciels et des services d’IA, des plateformes de données et des outils opérationnels qui soutiennent leurs activités sans compromettre la Boundary.
IBM Sovereign Core comprend un catalogue extensible que les entreprises peuvent organiser pour leurs propres utilisateurs, avec leurs propres applications, ou alimenté par des logiciels et services IBM, tiers et open source pré-approuvés provenant d’un écosystème de partenaires de logiciels et d’infrastructure qui inclut : AMD , ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB et Palo Alto Networks.
Le catalogue aide les entreprises à accélérer les workloads traditionnelles et alimentées par l’IA tout en maintenant le contrôle sur les données, les opérations et la technologie.
IBM Sovereign Core est conçu pour les Entreprises qui doivent gérer des workloads sensibles avec un plus grand contrôle, une plus grande flexibilité et une preuve.
Dans tous ces cas d’utilisation, l’objectif est le même : aider l’entreprise à innover avec l’IA tout en conservant une autorité démontrable sur les systèmes, les données, les opérations et les preuves qui comptent le plus.
IBM Sovereign Core est une plateforme logicielle souveraine offrant un contrôle géré par le client, des preuves de conformité automatisées, une IA gouvernée et un écosystème extensible.
Ensemble, ces capacités aident les entreprises à déployer et à exploiter des environnements adaptés à l’IA avec contrôle, conformité et indépendance opérationnelle à l’échelle.