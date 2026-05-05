IBM Sovereign Core crée des environnements souverains adaptés à l’IA et dotés d’un contrôle vérifiable

L’essor de l’IA intensifie la pression pour traiter de la souveraineté numérique, tout en redéfinissant ce que les entreprises en attendent.

Pendant des années, les conversations sur la souveraineté ont porté sur la localisation des données. Même si la résidence des données reste d’importance critique, la souveraineté s’est étendue à un ensemble plus large de préoccupations : qui exploite la plateforme, qui contrôle l’accès, quelles dépendances de technologie existent. Ce problème est accentué par les considérations relatives à l’IA : quels modèles sont utilisés, où sont exécutés, comment l’inférence est régie et comment la conformité peut être démontrée en continu.

IBM Sovereign Core est désormais disponible pour contribuer à répondre à ces préoccupations. IBM Sovereign Core permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services de déployer et d’exploiter des environnements souverains adaptés à l’IA, avec un contrôle total des clients sur les données, les opérations et la gouvernance.