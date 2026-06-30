La prochaine évolution de la souveraineté numérique avec IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 s’appuie sur notre vision de la souveraineté numérique avec des innovations qui renforcent la conformité, la préparation à l’IA et le contrôle client
Lorsque IBM a lancé Sovereign Core lors de THINK 2026, nous avons répondu à ce dont les clients nous disent avoir le plus besoin : le contrôle local des données et des opérations, la preuve continue de conformité et la capacité de faire fonctionner l’IA là où résident leurs données. Reposant sur une architecture modulaire ouverte, Sovereign Core assure la neutralité vis-à-vis des fournisseurs, la portabilité et la multilocation, réduisant ainsi les dépendances externes tout en aidant les entreprises à faire évoluer l’IA dans leur secteur.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de la version 1.1, qui contient de nouvelles améliorations venant renforcer les capacités uniques de Sovereign Core afin de proposer une solution complète de souveraineté numérique.
Sovereign Core propose des fonctionnalités de conformité de pointe, avec une évaluation continue de la conformité, un suivi en temps réel et une génération automatisée de preuves pour les auditeurs et les régulateurs. Avec la version 1.1, nous avons quasiment doublé le nombre de cadres de conformité intégrés, étendant la couverture à 235 cadres.
Cette couverture élargie aide les entreprises à accélérer les initiatives de conformité, à réduire les efforts d’audit et à obtenir une meilleure visibilité des risques avec une plus grande confiance grâce à la génération et au suivi continus de preuves. Plutôt que de se fier à des évaluations ponctuelles, les clients peuvent démontrer leur conformité à l’aide de preuves continues et vérifiables. En intégrant ces capacités directement dans la plateforme, Sovereign Core transforme la conformité d’un processus manuel en une capacité automatisée et permanente.
La souveraineté de l’IA est une capacité fondamentale de Sovereign Core, fournie par le biais de modèles gouvernés, d’agents et de services d’inférence opérant au sein de la limite souveraine. Elle offre une base évolutive pour construire, déployer et exploiter des workloads d’IA en combinant opérations automatisées, services conteneurisés et capacités multi-locataires, permettant aux entreprises de développer et de faire évoluer rapidement des applications d’IA tout en conservant un contrôle souverain. Pour accélérer encore le déploiement de l’IA, la version 1.1 introduit PostgreSQL comme service de plateforme de base, disponible en aperçu technique.
En plus de fournir une base de données dédiée aux entreprises, PostgreSQL inclut la prise en charge de l’extension pgvector, permettant la recherche de similarité vectorielle pour les applications de génération augmentée de récupération (RAG). Cela permet aux entreprises de récupérer des connaissances d’entreprise pertinentes avant qu’un modèle d’IA ne génère une réponse, améliorant ainsi la précision, la pertinence et la fiabilité des expériences de recherche, d’assistants et de réponses aux questions alimentées par l’IA.
À mesure que les entreprises déplacent leurs workloads d’IA en production, l’efficacité opérationnelle devient de plus en plus importante. Sovereign Core 1.1 propose des conseils et des fonctionnalités qui aident les clients à réduire les coûts d’inférence de l’IA grâce au partitionnement GPU multi-instance (MIG) NVIDIA.
La technologie MIG permet de diviser en toute sécurité un seul GPU en plusieurs instances isolées, ce qui permet à plusieurs workloads d’IA de s’exécuter simultanément tout en préservant la séparation des workloads. Cette approche améliore l’utilisation des GPU, réduit les coûts d’infrastructure et favorise une livraison plus efficace des services d’IA multi-locataires dans des environnements souverains.
Sovereign Core est conçu pour une souveraineté opérationnelle contrôlée par le client, lui conférant une autorité directe sur ses environnements. La version 1.1 étend la visibilité opérationnelle avec des capacités améliorées qui fournissent aux administrateurs clients une visibilité sur l’utilisation et la location sur le plan de contrôle de Sovereign Core.
Ces améliorations offrent aux administrateurs des informations plus approfondies sur la consommation de la plateforme et l’activité des entités, ce qui permet aux entreprises d’améliorer la gouvernance, de renforcer la supervision opérationnelle et d’optimiser l’allocation des ressources dans les environnements souverains.
Les exigences en matière de souveraineté numérique ne sont pas immuables. Les réglementations continuent de s’étendre. Les attentes en matière de gouvernance de l’IA continuent de mûrir. La résilience opérationnelle et l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement sont désormais des priorités de la direction, et les entreprises attendent une plus grande flexibilité, portabilité et liberté de choix dans leurs environnements technologiques.
La valeur des améliorations apportées par la version 1.1 de Sovereign Core dépasse les capacités individuelles elles-mêmes. Ensemble, elle appuient l’engagement d’IBM à fournir une plateforme de souveraineté globale fondée sur l’ouverture, le contrôle opérationnel et la conformité vérifiable.
De la preuve de conformité continue et d’une couverture réglementaire étendue aux services d’IA gouvernés et aux opérations contrôlées par le client, Sovereign Core 1.1 aide les entreprises à faire évoluer leur transformation numérique et l’adoption de l’IA tout en conservant le contrôle de leurs données, de leur technologie, de leurs opérations et de leurs workflows d’IA.
Sovereign Core évolue avec le paysage de souveraineté.