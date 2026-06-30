La prochaine évolution de la souveraineté numérique avec IBM Sovereign Core 1.1

Lorsque IBM a lancé Sovereign Core lors de THINK 2026, nous avons répondu à ce dont les clients nous disent avoir le plus besoin : le contrôle local des données et des opérations, la preuve continue de conformité et la capacité de faire fonctionner l’IA là où résident leurs données. Reposant sur une architecture modulaire ouverte, Sovereign Core assure la neutralité vis-à-vis des fournisseurs, la portabilité et la multilocation, réduisant ainsi les dépendances externes tout en aidant les entreprises à faire évoluer l’IA dans leur secteur.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de la version 1.1, qui contient de nouvelles améliorations venant renforcer les capacités uniques de Sovereign Core afin de proposer une solution complète de souveraineté numérique.