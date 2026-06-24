Simplifier les opérations d’entreprise grâce à l’efficacité des entités et à une résolution rationalisée avec IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub 5.4 introduit l’opérateur Software Hub Backup and Restore (BR) afin de simplifier et de rationaliser les processus de sauvegarde et récupération de stockage, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et les tâches manuelles. En éliminant la nécessité de multiples étapes et en minimisant la dépendance à l’égard d’un accès direct de l’administrateur, cet opérateur contribue à améliorer l’efficacité et la cohérence entre les environnements. De plus, dans le cadre de l’aperçu technique, nous avons amélioré la flexibilité de restauration, ce qui permet aux équipes de valider les sauvegardes dans des espaces de noms isolés afin de protéger les environnements de production et d’effectuer des opérations de restauration avec davantage de confiance et une charge opérationnelle réduite.

Cette version apporte des améliorations de performances qui réduisent le temps d’installation : les composants de la plateforme peuvent être installés jusqu’à 35 % plus rapidement par rapport aux versions précédentes. Ces optimisations profitent également aux opérations de mise à niveau et de restauration, contribuant ainsi à réduire les temps d’arrêt.

Les améliorations apportées à la gestion des accès offrent une visibilité plus claire sur les modifications d’accès des utilisateurs à l’échelle de la plateforme. Les mises à jour garantissent que les ajouts et suppressions d’accès sont enregistrés de manière plus cohérente et peuvent être tracés plus facilement d’un service à l’autre, aidant les équipes de sécurité et de conformité à effectuer leurs audits avec davantage de confiance. Les améliorations en matière de sécurité renforcent encore la plateforme grâce à la prise en charge de l’authentification par certificat, ce qui améliore la sécurisation des intégrations de messagerie.