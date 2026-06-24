Simplifier les opérations d’entreprise grâce à l’efficacité des entités et à une résolution rationalisée avec IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub Premium 5.4 s’appuie sur les priorités de la plateforme en matière d’évolutivité, de clarté opérationnelle et de préparation des entreprises.
Cette version introduit des améliorations ciblées dans la gestion de la plateforme, les opérations assistées par l’IA et la gouvernance des ressources, reflétant les retours des clients utilisant Software Hub au sein de plusieurs équipes et environnements. Les mises à jour de la version 5.4 sont conçues pour faciliter l’adoption d’une plateforme partagée, simplifier l’administration quotidienne et renforcer la sécurité et la fiabilité à mesure que l’utilisation augmente.
IBM Software Hub Premium 5.4 introduit le multi-entité pour aider les entreprises à gérer plusieurs équipes ou unités commerciales sur une seule et même plateforme, tout en maintenant une séparation claire entre les données, les utilisateurs et les configurations. Cela permet une intégration plus rapide et une utilisation plus efficace des services et de l’infrastructure partagés, tels que watsonx.ai et Datastage, tout en garantissant la sécurité et la gouvernance attendues dans les environnements d’entreprise.
Grâce à la prise en charge intégrée de la gestion au niveau des comptes, de la visibilité et de l’imputation des coûts, le multi-entité offre aux propriétaires de plateformes une meilleure supervision et aux équipes l’autonomie dont elles ont besoin pour agir rapidement. Il est ainsi plus facile de dimensionner les plateformes partagées de manière responsable sans accroître la complexité opérationnelle.
La version 5.4 de l’Assistant d’IA, apporte des avancées dans ses capacités agentiques, améliorant le contrôle utilisateur, la flexibilité et l’expérience globale sur l’ensemble des capacités clés. Le nouvel agent de dépannage rend la gestion des incidents plus structurée et transparente grâce à des options prédéfinies, des plans de recherche visibles et une exécution contrôlée.
De plus, la passerelle MCP est introduite en tant que point d’entrée centralisé permettant à l’assistant d’IA de Software Hub d’accéder à des outils provenant de multiples serveurs MCP internes et tiers pour une intégration et une extensibilité accrues.
La configuration de l’assistant d’IA permet désormais l’auto-hébergement du LLM et des modèles intégrés qui alimentent l’assistant dans un déploiement entièrement sur site, garantissant ainsi une sécurité et une conformité renforcées.
Les améliorations apportées au plan de données à distance optimisent la gestion des workloads Spark dans les environnements distribués. Des limites de ressources définies aident les entreprises à éviter la surutilisation, à réduire les conflits et à maintenir des performances prévisibles, tout en continuant à prendre en charge les modèles de déploiement hybrides et multicloud.
IBM Software Hub 5.4 introduit l’opérateur Software Hub Backup and Restore (BR) afin de simplifier et de rationaliser les processus de sauvegarde et récupération de stockage, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et les tâches manuelles. En éliminant la nécessité de multiples étapes et en minimisant la dépendance à l’égard d’un accès direct de l’administrateur, cet opérateur contribue à améliorer l’efficacité et la cohérence entre les environnements. De plus, dans le cadre de l’aperçu technique, nous avons amélioré la flexibilité de restauration, ce qui permet aux équipes de valider les sauvegardes dans des espaces de noms isolés afin de protéger les environnements de production et d’effectuer des opérations de restauration avec davantage de confiance et une charge opérationnelle réduite.
Cette version apporte des améliorations de performances qui réduisent le temps d’installation : les composants de la plateforme peuvent être installés jusqu’à 35 % plus rapidement par rapport aux versions précédentes. Ces optimisations profitent également aux opérations de mise à niveau et de restauration, contribuant ainsi à réduire les temps d’arrêt.
Les améliorations apportées à la gestion des accès offrent une visibilité plus claire sur les modifications d’accès des utilisateurs à l’échelle de la plateforme. Les mises à jour garantissent que les ajouts et suppressions d’accès sont enregistrés de manière plus cohérente et peuvent être tracés plus facilement d’un service à l’autre, aidant les équipes de sécurité et de conformité à effectuer leurs audits avec davantage de confiance. Les améliorations en matière de sécurité renforcent encore la plateforme grâce à la prise en charge de l’authentification par certificat, ce qui améliore la sécurisation des intégrations de messagerie.
IBM Software Hub 5.4 accroît la capacité de la plateforme à prendre en charge un déploiement à l’échelle de l’entreprise en améliorant les performances, en simplifiant les opérations et en renforçant la gouvernance. Ensemble, ces mises à jour aident les entreprises à exploiter plus efficacement leurs plateformes partagées, à réduire les coûts d’exploitation et à offrir des expériences plus fiables et plus sécurisées, alors que les workloads d’IA et de données continuent de croître.
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