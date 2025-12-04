IBM Safer Payments présente la génération de caractéristiques comportementales alimentée par l’IA

Avec la version 6.9, IBM Safer Payments présente un générateur de caractéristiques alimenté par l’IA qui reproduit l’expertise humaine dans un domaine donné afin de créer, d’évaluer et d’optimiser automatiquement des caractéristiques comportementales grâce à un processus itératif et évolutif permettant d’obtenir des modèles de détection des fraudes plus rapides, plus précis et plus explicables.

Dans le domaine de la prévention de la fraude aux paiements, la qualité d’un modèle dépend de ses caractéristiques, c’est-à-dire des profils comportementaux qui capturent la manière dont les entités agissent au fil du temps. Les méthodes traditionnelles d’ingénierie des caractéristiques, telles que la combinaison, l’agrégation ou la transformation des données existantes, sont utiles mais limitées ; elles ne permettent pas de créer les caractéristiques de profilage comportemental sur lesquelles s’appuient les experts en fraude pour détecter des modèles d’attaque complexes et en constante évolution.

La création de ces caractéristiques comportementales a toujours été l’étape la plus chronophage et la plus dépendante de l’expertise dans le développement de modèles.