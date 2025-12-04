IBM Safer Payments présente la génération de caractéristiques comportementales alimentée par l’IA

L’automatisation de la génération de caractéristiques augmente l’efficacité et l’évolutivité des workflows de machine learning, réduisant ainsi les efforts manuels et le risque d’erreur humaine tout en permettant la découverte de caractéristiques nouvelles et efficaces que les méthodes manuelles traditionnelles négligent souvent.
Cette nouvelle capacité va au-delà de l’automatisation des processus : elle applique un algorithme propriétaire d’IA/de ML qui reproduit l’expertise humaine dans le domaine. L’algorithme génère et évalue automatiquement des caractéristiques comportementales significatives (compteurs ou profils) qui ont un impact direct sur les performances du modèle de détection des fraudes. En utilisant l’IA non seulement pour l’entraînement du modèle, mais aussi pour l’étape complexe de création des caractéristiques, la qualité du modèle, son explicabilité et sa précision prédictive sont considérablement améliorées.
La création traditionnelle de caractéristiques est fastidieuse, chronophage et dépend fortement des connaissances et de l’intuition du professionnel des données. La sélection manuelle des caractéristiques manque souvent de standardisation, de sorte que différents analystes, voire le même analyste au fil du temps, peuvent sélectionner des ensembles de caractéristiques différents, ce qui engendre des modèles et des résultats incohérents.
Grâce à l’automatisation alimentée par l’IA, Safer Payments offre une approche standardisée, reproductible et non biaisée de la génération de caractéristiques. Ce processus réduit la variabilité, garantit des résultats fiables et permet aux équipes chargées de la lutte contre la fraude de produire plus rapidement des modèles hautement performants, transformant ainsi le développement de modèles d’un art manuel en une science intelligente et automatisée.