IBM Safer Payments présente la génération de caractéristiques comportementales alimentée par l’IA

IBM Safer Payments présente un générateur de caractéristiques alimenté par l’IA qui reproduit l’expertise humaine dans un domaine donné afin de créer, d’évaluer et d’optimiser automatiquement des caractéristiques comportementales.

Publié le 4 décembre 2025
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Avec la version 6.9, IBM Safer Payments présente un générateur de caractéristiques alimenté par l’IA qui reproduit l’expertise humaine dans un domaine donné afin de créer, d’évaluer et d’optimiser automatiquement des caractéristiques comportementales grâce à un processus itératif et évolutif permettant d’obtenir des modèles de détection des fraudes plus rapides, plus précis et plus explicables. 

Dans le domaine de la prévention de la fraude aux paiements, la qualité d’un modèle dépend de ses caractéristiques, c’est-à-dire des profils comportementaux qui capturent la manière dont les entités agissent au fil du temps. Les méthodes traditionnelles d’ingénierie des caractéristiques, telles que la combinaison, l’agrégation ou la transformation des données existantes, sont utiles mais limitées ; elles ne permettent pas de créer les caractéristiques de profilage comportemental sur lesquelles s’appuient les experts en fraude pour détecter des modèles d’attaque complexes et en constante évolution. 

La création de ces caractéristiques comportementales a toujours été l’étape la plus chronophage et la plus dépendante de l’expertise dans le développement de modèles.

Une automatisation alimentée par l’IA qui améliore la qualité des modèles 

L’automatisation de la génération de caractéristiques augmente l’efficacité et l’évolutivité des workflows de machine learning, réduisant ainsi les efforts manuels et le risque d’erreur humaine tout en permettant la découverte de caractéristiques nouvelles et efficaces que les méthodes manuelles traditionnelles négligent souvent. 

Cette nouvelle capacité va au-delà de l’automatisation des processus : elle applique un algorithme propriétaire d’IA/de ML qui reproduit l’expertise humaine dans le domaine. L’algorithme génère et évalue automatiquement des caractéristiques comportementales significatives (compteurs ou profils) qui ont un impact direct sur les performances du modèle de détection des fraudes. En utilisant l’IA non seulement pour l’entraînement du modèle, mais aussi pour l’étape complexe de création des caractéristiques, la qualité du modèle, son explicabilité et sa précision prédictive sont considérablement améliorées. 

La création traditionnelle de caractéristiques est fastidieuse, chronophage et dépend fortement des connaissances et de l’intuition du professionnel des données. La sélection manuelle des caractéristiques manque souvent de standardisation, de sorte que différents analystes, voire le même analyste au fil du temps, peuvent sélectionner des ensembles de caractéristiques différents, ce qui engendre des modèles et des résultats incohérents. 

Grâce à l’automatisation alimentée par l’IA, Safer Payments offre une approche standardisée, reproductible et non biaisée de la génération de caractéristiques. Ce processus réduit la variabilité, garantit des résultats fiables et permet aux équipes chargées de la lutte contre la fraude de produire plus rapidement des modèles hautement performants, transformant ainsi le développement de modèles d’un art manuel en une science intelligente et automatisée. 

Fonctionnement du générateur de caractéristiques alimenté par l’IA en 4 étapes faciles  

Cette nouvelle capacité est intégrée de manière pratique dans la « fabrique de modèles » d’IBM Safer Payments, un ensemble d’outils permettant aux utilisateurs d’entraîner, tester et déployer rapidement des modèles et des règles de machine learning personnalisés pour lutter contre les menaces émergentes. 

Grâce à une interface intuitive, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de :

  1. Sélectionner des jeux de données : définissez les données pour l’entraînement, la validation et la vérification. 
  2. Définir les dimensions de profilage : choisissez les attributs de données qui peuvent être inclus dans la génération de nouvelles caractéristiques. 
  3. Définir les paramètres de l’algorithme : sélectionnez les deux principaux paramètres de l’algorithme de sélection des caractéristiques, tels que le nombre d’itérations et le nombre de caractéristiques candidates évaluées à chaque itération.           
  4. Appliquer des conventions de nommage : sélectionnez la convention de nommage utilisée pour définir clairement les caractéristiques générées.           

Diverses techniques d’analyse des données sont employées pour générer une population de caractéristiques candidates en analysant le jeu de données d’entraînement. Dans un processus évolutif itératif, l’algorithme simule, évalue et note chaque candidat afin de déterminer son importance prédictive et son impact global sur les performances du modèle. À chaque itération, les caractéristiques les plus performantes sont conservées, tandis que les candidats moins performants sont remplacés par de nouvelles variantes à l’aide de la sélection, du croisement et de la mutation. Une fois le processus terminé, les caractéristiques évaluées sont présentées avec des notes et des statistiques détaillées qui illustrent leur pertinence, leur capacité de détection et leur contribution à la réduction des faux positifs.

L’importance de l’automatisation de bout en bout

En intégrant l’automatisation alimentée par l’IA directement dans le processus de création de modèles, IBM Safer Payments permet aux équipes chargées de la lutte contre la fraude de réagir instantanément aux nouveaux schémas d’attaque, améliorant ainsi la précision de la détection, réduisant les faux positifs et diminuant les efforts opérationnels. 

Cette capacité ne se contente pas d’accélérer le développement des modèles, elle complète l’automatisation de bout en bout de la création de modèles de fraude, en reliant l’ingestion de données, la génération de caractéristiques et l’entraînement des modèles en un seul workflow transparent au sein de la fabrique de modèles. Les analystes en matière de fraude peuvent désormais créer, tester et déployer des modèles sophistiqués et explicables sans avoir recours à des ressources externes en science des données ou à l’intervention de fournisseurs. 

Il en résulte un écosystème de prévention de la fraude plus agile, plus transparent et plus autonome, qui permet aux institutions de réagir plus rapidement aux menaces émergentes, de garantir la confiance des organismes de réglementation et d’améliorer en permanence la qualité des modèles à grande échelle. 

Maintenant disponible pour le déploiement

La génération de caractéristiques assistée par l’IA est incluse dans IBM Safer Payments version 6.9, disponible dès maintenant pour le déploiement.  

