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Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM® Safer Payments introduit la détection des fraudes basée sur l’IA agentique

Cette capacité permet d’accélérer la détection, l’investigation et la réponse tout en maintenant la précision, la transparence et le contrôle requis dans les environnements de paiement réglementés.

Publié le 5 mars 2026

La prévention de la fraude aux paiements est sous pression pour fonctionner à la vitesse d’une machine. Les attaques de fraude sont de plus en plus adaptatives et automatisées, tandis que de nombreux systèmes de lutte contre la fraude existants restent limités par des règles statiques et des workflows prédéfinis. Cette lacune a fait naître le besoin de systèmes d’IA agentique capables de raisonner, de planifier et d’agir de manière dynamique et fondés sur des renseignements fiables et en temps réel sur les fraudes.  

Pour résoudre ce défi, IBM Safer Payments lance le serveur Model Context Protocol (MCP), permettant la détection des fraudes grâce à l’IA agentique. Grâce à MCP, les agents IA peuvent interroger directement et en toute sécurité les API IBM Safer Payments, en fondant leur raisonnement sur des informations en temps réel relatives à la fraude lorsqu’ils évaluent les transactions, les alertes et les modèles de menace émergents.  

Accélérer la détection, l’investigation et la réponse grâce à l’IA agentique

La solution IBM Safer Payments MCP est présentée comme une capacité autonome en version d’essai qui permet aux clients et aux partenaires de connecter l’IA agentique aux déploiements Safer Payments existants. Elle est proposée sans frais supplémentaires ni modifications de plateforme pour les déploiements IBM Safer Payments existants. À ce stade, MCP fournit la base sécurisée côté serveur pour les workflows agentiques, avec des démonstrations pratiques et des fonctionnalités supplémentaires prévues pour les prochaines versions.

Cette capacité permet d’accélérer la détection, l’investigation et la réponse tout en maintenant la précision, la transparence et le contrôle requis dans les environnements de paiement réglementés. Les agents IA compatibles MCP ne sont plus limités à un seul système et peuvent fonctionner sur des sources de données de confiance, tout en restant gouvernés et vérifiables.

En plus d’interroger IBM Safer Payments pour obtenir des renseignements sur la fraude en temps réel, les agents peuvent corréler les informations avec des signaux provenant d’autres systèmes et sources de données autorisés, permettant un raisonnement plus large et contextuel tout en restant régis, auditables et fondés sur des données de fraude fiables.

Comment fonctionnent les workflows agentiques alimentés par MCP

Cette architecture permet aux agents IA compatibles MCP de se déplacer de manière fluide dans les données de fraude sans requêtes manuelles des analystes, compressant ainsi les cycles d’investigation de minutes ou d’heures en quelques secondes.  

Le serveur MCP sert d’interface sécurisée entre IBM Safer Payments, les grands modèles de langage compatibles MCP et les agents IA compatibles MCP. Grâce à MCP, les agents peuvent :

  • Interroger les informations sur la fraude en temps réel : récupérez les évaluations de risque de transaction, les alertes et le contexte comportemental en temps réel directement à partir d’IBM Safer Payments.
  • Raisonner à partir de multiples signaux : combinez les données transactionnelles, les profils comportementaux et les tendances historiques pour prendre des décisions contextuelles.
  • Planifier et exécuter des actions de manière dynamique : adaptez dynamiquement les workflows en hiérarchisant les alertes, en escaladant les enquêtes ou en déclenchant des actions défensives au fur et à mesure de l’évolution des menaces.
  • S’appuyer sur des données fiables : assurez-vous que le raisonnement des agents est basé sur des renseignements précis et fiables sur la fraude, plutôt que sur des hypothèses ou des entrées obsolètes.

L’importance de prendre les bonnes décisions encore plus rapidement

En intégrant l’intelligence d’IBM Safer Payments au raisonnement des agents, le serveur MCP garantit que les agents IA opèrent avec les mêmes données précises, opportunes et contextuelles dignes de confiance aux analystes humains, accédant à la fois à la vitesse et à la précision à l’échelle pour :

  • Réduire les faux positifs et trier les alertes : les agents IA peuvent être conçus pour croiser instantanément les alertes avec des renseignements sur la fraude en direct afin de distinguer les paiements authentiques des paiements frauduleux. Cela réduit les faux positifs et évite aux analystes de gaspiller des cycles en se consacrant à des activités non pertinentes.
  • Enquête automatisée sur la fraude : des agents IA peuvent être conçus pour analyser les données relatives à la fraude sans l’intervention manuelle d’analystes. Ils parviennent à la bonne conclusion étayée par un contexte approprié en seulement quelques secondes.
  • Résolution hiérarchisée des vulnérabilités : grâce à l’intelligence en temps réel, les agents IA peuvent être conçus pour identifier les vulnérabilités activement exploitées par rapport aux risques théoriques. Les équipes de sécurité peuvent corriger les failles de sécurité en temps réel, en adaptant les ressources aux menaces réelles.
  • Les analystes ont plus de capacités et ne sont pas remplacés : les agents IA peuvent être conçus pour rédiger des rapports, résumer les renseignements et mettre en évidence les anomalies, fournissant ainsi aux analystes des ébauches de qualité afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs décisions. Cela réduit l’épuisement professionnel et permet aux équipes de prévention de la fraude d’évoluer efficacement.

Maintenant disponible en version d’essai

Cette version d’essai présente MCP et la façon dont la solution s’intègre dans IBM Safer Payments en tant que couche d’activation fondamentale pour l’IA agentique. Les capacités en version d’essai sont fournies à des fins d’évaluation et de commentaires uniquement et ne sont pas prises en charge pour une utilisation en production. Les fonctionnalités, la disponibilité et les délais peuvent changer au fur et à mesure de l’évolution des capacités.  

Découvrir les capacités d’IBM Safer Payments

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software