IBM® Safer Payments introduit la détection des fraudes basée sur l’IA agentique

La solution IBM Safer Payments MCP est présentée comme une capacité autonome en version d’essai qui permet aux clients et aux partenaires de connecter l’IA agentique aux déploiements Safer Payments existants. Elle est proposée sans frais supplémentaires ni modifications de plateforme pour les déploiements IBM Safer Payments existants. À ce stade, MCP fournit la base sécurisée côté serveur pour les workflows agentiques, avec des démonstrations pratiques et des fonctionnalités supplémentaires prévues pour les prochaines versions.

Cette capacité permet d’accélérer la détection, l’investigation et la réponse tout en maintenant la précision, la transparence et le contrôle requis dans les environnements de paiement réglementés. Les agents IA compatibles MCP ne sont plus limités à un seul système et peuvent fonctionner sur des sources de données de confiance, tout en restant gouvernés et vérifiables.

En plus d’interroger IBM Safer Payments pour obtenir des renseignements sur la fraude en temps réel, les agents peuvent corréler les informations avec des signaux provenant d’autres systèmes et sources de données autorisés, permettant un raisonnement plus large et contextuel tout en restant régis, auditables et fondés sur des données de fraude fiables.