IBM® Safer Payments introduit la détection des fraudes basée sur l’IA agentique

Cette capacité permet d’accélérer la détection, l’investigation et la réponse tout en maintenant la précision, la transparence et le contrôle requis dans les environnements de paiement réglementés.
La prévention de la fraude aux paiements est sous pression pour fonctionner à la vitesse d’une machine. Les attaques de fraude sont de plus en plus adaptatives et automatisées, tandis que de nombreux systèmes de lutte contre la fraude existants restent limités par des règles statiques et des workflows prédéfinis. Cette lacune a fait naître le besoin de systèmes d’IA agentique capables de raisonner, de planifier et d’agir de manière dynamique et fondés sur des renseignements fiables et en temps réel sur les fraudes.
Pour résoudre ce défi, IBM Safer Payments lance le serveur Model Context Protocol (MCP), permettant la détection des fraudes grâce à l’IA agentique. Grâce à MCP, les agents IA peuvent interroger directement et en toute sécurité les API IBM Safer Payments, en fondant leur raisonnement sur des informations en temps réel relatives à la fraude lorsqu’ils évaluent les transactions, les alertes et les modèles de menace émergents.
La solution IBM Safer Payments MCP est présentée comme une capacité autonome en version d’essai qui permet aux clients et aux partenaires de connecter l’IA agentique aux déploiements Safer Payments existants. Elle est proposée sans frais supplémentaires ni modifications de plateforme pour les déploiements IBM Safer Payments existants. À ce stade, MCP fournit la base sécurisée côté serveur pour les workflows agentiques, avec des démonstrations pratiques et des fonctionnalités supplémentaires prévues pour les prochaines versions.
Cette capacité permet d’accélérer la détection, l’investigation et la réponse tout en maintenant la précision, la transparence et le contrôle requis dans les environnements de paiement réglementés. Les agents IA compatibles MCP ne sont plus limités à un seul système et peuvent fonctionner sur des sources de données de confiance, tout en restant gouvernés et vérifiables.
En plus d’interroger IBM Safer Payments pour obtenir des renseignements sur la fraude en temps réel, les agents peuvent corréler les informations avec des signaux provenant d’autres systèmes et sources de données autorisés, permettant un raisonnement plus large et contextuel tout en restant régis, auditables et fondés sur des données de fraude fiables.
Cette architecture permet aux agents IA compatibles MCP de se déplacer de manière fluide dans les données de fraude sans requêtes manuelles des analystes, compressant ainsi les cycles d’investigation de minutes ou d’heures en quelques secondes.
Le serveur MCP sert d’interface sécurisée entre IBM Safer Payments, les grands modèles de langage compatibles MCP et les agents IA compatibles MCP. Grâce à MCP, les agents peuvent :
En intégrant l’intelligence d’IBM Safer Payments au raisonnement des agents, le serveur MCP garantit que les agents IA opèrent avec les mêmes données précises, opportunes et contextuelles dignes de confiance aux analystes humains, accédant à la fois à la vitesse et à la précision à l’échelle pour :
Cette version d’essai présente MCP et la façon dont la solution s’intègre dans IBM Safer Payments en tant que couche d’activation fondamentale pour l’IA agentique. Les capacités en version d’essai sont fournies à des fins d’évaluation et de commentaires uniquement et ne sont pas prises en charge pour une utilisation en production. Les fonctionnalités, la disponibilité et les délais peuvent changer au fur et à mesure de l’évolution des capacités.