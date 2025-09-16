À notre avis, cette reconnaissance reflète les forces d’IBM pour simplifier la gestion des systèmes dans des environnements hétérogènes en intégrant des fonctions de gestion des systèmes.

Nous pensons qu’IBM Workload Automation (IWA) se distingue par sa capacité à prendre en charge l’orchestration et l’exécution fiables de workflows complexes à l’échelle. Ces capacités permettent aux entreprises de gérer des milliers de tâches dans des environnements différents, de s’adapter dynamiquement aux exigences de performance et de s’assurer que les processus clés se terminent dans les délais.

De notre point de vue, l’orchestration des données est un cas d’utilisation particulièrement important pour IWA. Alors que les entreprises accélèrent la transformation numérique, l’IWA permet de déplacer les données de manière sécurisée et intelligente à travers des pipelines pour l’analytique, le reporting et les services commerciaux. Grâce à des capacités d’IA intégrées optimisées par watsonx, la plateforme prend en charge la planification prédictive, la détection des anomalies et l’intégration de décisions pilotées par l’IA dans les workflows.

La facilité d’utilisation a également progressé grâce à une interface repensée, à un catalogue d’intégration plus large et à un transfert de fichiers natif. Ces améliorations réduisent la complexité opérationnelle et offrent aux équipes une visibilité plus claire tout en minimisant les efforts manuels.

L’analyse de Gartner met en évidence la maturité globale du marché SOAP. À notre avis, la flexibilité hybride d’IBM et son investissement continu dans l’innovation en matière d’IA positionnent IBM Workload Automation pour aider les entreprises à simplifier l’orchestration et à atteindre l’efficacité opérationnelle avec confiance.

En savoir plus sur IBM Workload Automation Lire

le rapport Gartner sur les capacités critiques

Source : Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms (Capacités critiques pour l’orchestration et l’automatisation des services), Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26 août 2025. GARTNER est une marque déposée et une marque de service et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.