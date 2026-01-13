Les modèles d’avant-garde sont conçus pour être performants dans un large éventail de tâches. Leur immense nombre de paramètres les rend puissants, mais coûteux à exploiter, difficiles à déployer et à personnaliser.

IBM adopte une approche différente avec la famille de petits modèles de langage (SLM) Granite, conçus pour dimensionner l’IA d'entreprise de manière efficace et responsable. Au lieu d’être optimisé pour une échelle maximale, Granite est conçu pour être petit, efficace et ouvert, ce qui rend la personnalisation beaucoup plus facile et plus rentable, quel que soit le domaine des données utilisées, et ce sans que les modèles ne soient préconfigurés pour un domaine particulier.

L’étendue de la famille Granite permet aux entreprises de sélectionner le modèle adapté à chaque cas d’utilisation. Une fois personnalisés, ces modèles peuvent égaler ou dépasser la performance des modèles d’avant-garde utilisés en entreprise, et ce à un coût nettement inférieur.

Les derniers modèles Granite 4.0 renforcent encore cet avantage. Leur architecture hybride offre une efficacité et une évolutivité élevées. Ils réduisent les besoins en mémoire de plus de 70 % dans les scénarios multi-sessions à contexte long, tout en restant rapides et dynamiques. Les modèles Granite 4.0 surpassent de nombreux modèles dans leur catégorie de poids, voire des modèles beaucoup plus grands, sur des tâches essentielles pour l’entreprise telles que le suivi d’instructions, l’appel d’outils et la génération augmentée par récupération (RAG).

Granite est également conçu selon les normes de fiabilité et de transparence les plus strictes du secteur. C’est la première famille de modèles ouverts à obtenir la certification ISO 42001, réaffirmant l’engagement d’IBM envers une IA responsable et gouvernée. La famille a également reçu le score le plus élevé jamais enregistré dans l’indice de transparence des modèles de fondation de l’université de Stanford, soit un score de transparence de 95 %, alors que la plupart des autres développeurs de modèles ont vu le leur diminuer d’une année à l’autre.