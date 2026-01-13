Après des années passées à expérimenter l’IA à usage général, de nombreuses entreprises se tournent vers les modèles spécialisés, conçus pour apporter plus de précision et d’efficacité dans leurs domaines respectifs.
Dans son récent rapport, Gartner a examiné le marché émergent des modèles de langage spécialisés (DSLM) et a désigné IBM comme « entreprise leader » en matière de mise en place des DSLM au 8 décembre 2025, citant les modèles IBM Granite et le portefeuille watsonx comme principaux facteurs de différenciation.
Selon le rapport, « combiner les modèles IBM Granite dédiés aux entreprises et les capacités de sa plateforme watsonx permet de résoudre les principaux défis liés à la création et à l’adoption des DSLM, tels que l’efficacité des petits modèles, l’ouverture pour un déploiement flexible, la qualité et la disponibilité des données spécialisées prêtes pour l’IA et la gouvernance des modèles. Cela permet à IBM de se positionner en tête de la course aux DSLM fiables, dédiés aux entreprises. »
Selon IBM, 2026 marquera un tournant pour l’IA d’entreprise, car les entreprises privilégient de plus en plus les modèles construits, personnalisés et gérés pour des domaines particuliers. Les petits modèles de langage (SLM) comme IBM Granite fournissent une base à cette approche, permettant aux entreprises de personnaliser efficacement l’IA pour un large éventail de cas d’utilisation spécialisés.
Gartner définit les DSLM comme des « modèles d’IA générative créés ou optimisés pour répondre aux besoins de certains secteurs, fonctions métier ou types de problèmes ». Ces modèles sont conçus pour améliorer la précision et réduire la dépendance à un prompt engineering avancé pour un ensemble plus restreint de cas d’utilisation à forte valeur ajoutée.
Gartner fait remarquer que « les LLM génériques et universels, bien que polyvalents, n’évoluent pas de manière rentable et n’offrent ni la précision, ni la fiabilité, ni le contrôle dont les entreprises ont besoin ».
À mesure que les projets d’IA mûrissent, les entreprises renoncent à adapter les processus métier aux modèles génériques. Au lieu de cela, elles spécialisent les modèles pour les adapter à leurs données, à leurs workflows et à leur environnement réglementaire.
Les modèles d’avant-garde sont conçus pour être performants dans un large éventail de tâches. Leur immense nombre de paramètres les rend puissants, mais coûteux à exploiter, difficiles à déployer et à personnaliser.
IBM adopte une approche différente avec la famille de petits modèles de langage (SLM) Granite, conçus pour dimensionner l’IA d'entreprise de manière efficace et responsable. Au lieu d’être optimisé pour une échelle maximale, Granite est conçu pour être petit, efficace et ouvert, ce qui rend la personnalisation beaucoup plus facile et plus rentable, quel que soit le domaine des données utilisées, et ce sans que les modèles ne soient préconfigurés pour un domaine particulier.
L’étendue de la famille Granite permet aux entreprises de sélectionner le modèle adapté à chaque cas d’utilisation. Une fois personnalisés, ces modèles peuvent égaler ou dépasser la performance des modèles d’avant-garde utilisés en entreprise, et ce à un coût nettement inférieur.
Les derniers modèles Granite 4.0 renforcent encore cet avantage. Leur architecture hybride offre une efficacité et une évolutivité élevées. Ils réduisent les besoins en mémoire de plus de 70 % dans les scénarios multi-sessions à contexte long, tout en restant rapides et dynamiques. Les modèles Granite 4.0 surpassent de nombreux modèles dans leur catégorie de poids, voire des modèles beaucoup plus grands, sur des tâches essentielles pour l’entreprise telles que le suivi d’instructions, l’appel d’outils et la génération augmentée par récupération (RAG).
Granite est également conçu selon les normes de fiabilité et de transparence les plus strictes du secteur. C’est la première famille de modèles ouverts à obtenir la certification ISO 42001, réaffirmant l’engagement d’IBM envers une IA responsable et gouvernée. La famille a également reçu le score le plus élevé jamais enregistré dans l’indice de transparence des modèles de fondation de l’université de Stanford, soit un score de transparence de 95 %, alors que la plupart des autres développeurs de modèles ont vu le leur diminuer d’une année à l’autre.
Les DSLM apportent une valeur ajoutée lorsqu’ils sont ancrés dans les données de l’entreprise, déployés dans des workflows réels et gérés tout au long de leur cycle de vie.
Watsonx est le portefeuille d’IA d’IBM compatible avec tout type de cloud, d’application, de modèle, d’agent et de données. Il permet aux entreprises de créer et de déployer leurs DSLM en utilisant leurs technologies existantes au lieu de les remplacer.
Les DSLM ne sont performants que si les données qui les sous-tendent le sont aussi. Plus de 90 % des données d’entreprise sont non structurées. watsonx aide les entreprises à y accéder et à les préparer pour l’IA, leur permettant de personnaliser des modèles comme Granite pour des tâches particulières. Ces modèles personnalisés peuvent ensuite être mis en œuvre pour alimenter les agents qui exécutent le travail au sein de l’entreprise. Tout au long de ce cycle de vie, watsonx fournit la gouvernance nécessaire pour garantir la sécurité et la conformité des données, des modèles et des agents au fur et à mesure de leur évolution.
Ensemble, Granite et watsonx fournissent une base ouverte, hybride, intégrée et responsable pour l’IA spécialisée, permettant aux entreprises de personnaliser, de déployer et de gérer les DSLM à l’échelle.
IBM a accompagné des milliers d’entreprises issues de divers secteurs pour transformer leur mode de fonctionnement grâce aux données et à l’IA. Dans de nombreux cas, ce travail consistait à spécialiser les modèles pour des tâches données et à les opérationnaliser avec watsonx.
Par exemple, une grande entreprise de télécommunications devait analyser des centaines de milliers de transcriptions d’appels de son service client chaque jour. Elle s’est d’abord appuyée sur un immense modèle d’avant-garde, ce qui entraînait des coûts opérationnels élevés. En passant à un modèle Granite plus petit, personnalisé avec les données propriétaires de l’entreprise, cette dernière a pu réduire significativement les coûts tout en assurant la performance requise pour une analyse de transcriptions à grande échelle.
De même, l’UFC utilise des pipelines RAG ancrés dans un contenu spécialisé avec Granite et watsonx pour alimenter son Insights Engine, une plateforme qui permet aux utilisateurs de poser des questions complexes sur les combats et les compétiteurs sur une interface conversationnelle unifiée.
Dans chaque cas, la combinaison modèles Granite personnalisés et watsonx a permis aux entreprises de passer des capacités d’IA générique à des systèmes spécialisés, conçus pour la production.
Selon Gartner, « la prochaine phase de la course à l’IA ne dépendra pas des capacités brutes ni de l’échelle des modèles, mais de la capacité du fournisseur à combiner efficacement connaissances spécialisées, raisonnement, gouvernance solide et déploiement flexible dans un écosystème cohérent grâce aux DSLM.
À l’aube de 2026, la spécialisation définira de plus en plus la réussite des projets d’IA d’entreprise. IBM estime que le succès ne viendra pas des modèles autonomes, mais de systèmes permettant la personnalisation, le déploiement flexible dans des environnements hybrides et la gouvernance tout au long du cycle de vie de l’IA.
Les modèles de petite taille, efficaces et ouverts, associés à des données, à une orchestration données et à une gouvernance dédiées aux entreprises, seront essentiels à la réussite des projets d’IA en 2026 et au-delà.
Gartner, AI Vendor Race : IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8 décembre 2025
GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses affiliés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de Gartner reflètent les opinions de l'organisation d'analyse des entreprises et des technologies de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.