IBM est reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape :
Évaluation mondiale des fournisseurs d'applications de reporting et de gestion de la conformité en matière environnementale, sociale et de gouvernance à l'horizon 2025
Évaluation mondiale des fournisseurs d'applications de reporting et de gestion de la conformité en matière environnementale, sociale et de gouvernance à l'horizon 2025
IBM a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs d'applications de reporting et de gestion de la conformité en matière environnementale, sociale et de gouvernance à l'horizon 2025 (n° US52995025, mai 2025).
Le rapport IDC MarketScape souligne les atouts d'IBM en matière d'acquisition et d'intégration de données, de calcul des indicateurs des ESG, de facilitation du reporting et de garantie de conformité.
IBM propose des outils complets d'acquisition et d'intégration de données ESG qui consolident les informations provenant des services publics, des fournisseurs tiers et des systèmes commerciaux internes, aidant ainsi les clients à automatiser la capture de données et à fournir des informations précises à grande échelle.
Dans IBM Envizi ESG Suite, IBM facilite le calcul efficace d'un large éventail d'indicateurs ESG, y compris les émissions de carbone, grâce à une bibliothèque complète de facteurs d'émission. En outre, Envizi simplifie les divulgations ESG en prenant en charge plusieurs cadres, en favorisant la collaboration et en intégrant des analyses avancées pour des rapports personnalisables.
IBM a également été reconnu par le cabinet d’études et de conseil indépendant Verdantix dans plusieurs rapports. Dans le Green Quadrant : ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, IBM a été positionné comme leader et dans Smart Innovators : Carbon Management Software, 2025, Verdantix a souligné les capacités différenciées d’IBM en matière de prévision des émissions, de modélisation des risques de transition et de planification stratégique de la décarbonation. IBM a également été récompensé pour son utilisation innovante de l’IA dans la prévision des émissions, en intégrant automatiquement les budgets financiers et d’autres jeux de données afin d’affiner les prévisions avec une plus grande précision.
Nous estimons que ces distinctions décernées par IDC MarketScape et Verdantix soulignent le rôle d'IBM en tant que partenaire de confiance pour les organisations qui doivent gérer les complexités du reporting et de la conformité ESG tout en réalisant des progrès mesurables vers leurs objectifs de développement durable.
Découvrez comment IBM Envizi ESG Suite peut aider votre organisation à rationaliser la production de rapports ESG et à accélérer les résultats en matière de développement durable.
Lire l’extrait du rapport IDC MarketScape
À propos d’IDC MarketScape : le modèle d’évaluation des fournisseurs d’IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui permet de représenter graphiquement la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.
À propos de Verdantix : Verdantix est un cabinet de recherche et de conseil indépendant qui sert une clientèle mondiale composée des sociétés, des fournisseurs de technologies et de services et des investisseurs les plus innovants au monde. Nos informations et nos analyses constituent la base des données les plus granulaires disponibles sur les marchés que nous desservons. Cela nous permet d'établir des prévisions très précises à long terme et des projections globales sur lesquelles les chefs d'entreprise s'appuient lorsqu'ils se fixent leurs objectifs les plus importants. verdantix.com