IBM a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs d'applications de reporting et de gestion de la conformité en matière environnementale, sociale et de gouvernance à l'horizon 2025 (n° US52995025, mai 2025).

Le rapport IDC MarketScape souligne les atouts d'IBM en matière d'acquisition et d'intégration de données, de calcul des indicateurs des ESG, de facilitation du reporting et de garantie de conformité.

IBM propose des outils complets d'acquisition et d'intégration de données ESG qui consolident les informations provenant des services publics, des fournisseurs tiers et des systèmes commerciaux internes, aidant ainsi les clients à automatiser la capture de données et à fournir des informations précises à grande échelle.