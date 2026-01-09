IBM reconnu leader dans le Gartner Magic Quadrant des plateformes d’analytique et de gouvernance des données

Selon nous, cette distinction souligne l’engagement continu d’IBM à proposer des solutions innovantes et complètes permettant aux organisations de gouverner les données et l’IA à l’échelle de l’entreprise, à travers des environnements hybrides, des secteurs fortement réglementés et des écosystèmes de données toujours plus variés.
IBM a été reconnu leader dans le Gartner Magic Quadrant pour les plateformes d’analytique et de gouvernance des données.
Alors que les organisations accélèrent l’adoption de l’IA, les exigences en matière de gouvernance s’étendent. Les données ne se limitent plus à des systèmes structurés ou à des équipes centralisées. Elles englobent des contenus non structurés, des produits de données et des modèles d’IA en évolution continue. La gouvernance doit s’adapter à cette réalité.
La stratégie d’IBM en matière de gouvernance des données et de l’analytique repose sur watsonx, la plateforme ouverte et intégrée de données et d’IA d’IBM, conçue pour les environnements hybrides. Au sein du portefeuille watsonx, watsonx.data intelligence fournit une base unifiée pour la gouvernance des actifs de données, tandis que watsonx.governance étend cette gouvernance aux modèles et workflows d’IA.
Ensemble, ces capacités aident les organisations à appliquer une gouvernance cohérente à la fois aux données et à l’IA, en soutenant la confiance, la transparence et la conformité tout au long du cycle de vie.
Avec watsonx.data intelligence, IBM réunit des capacités de gouvernance pré-intégrées (catalogage des données, traçabilité et gestion des produits de données) au sein d’une expérience unique et cohérente.
La couche de métadonnées partagée avec watsonx.governance permet aux entreprises de gérer la gouvernance des données structurées et non structurées, ainsi que des actifs d’IA, à l’aide de politiques et de contrôles cohérents. Cette approche unifiée devient essentielle à mesure que les systèmes d’IA passent de l’expérimentation à la production.
IBM applique l’IA agentique pour simplifier et faire évoluer les opérations de gouvernance. Les capacités de watsonx.data intelligence prennent en charge des agents pilotés par l’IA qui aident les utilisateurs à trouver, comprendre et exploiter des données fiables via des interactions en langage naturel, sans nécessiter d’expertise technique approfondie.
Ces expériences guidées par des agents permettent aux consommateurs de données de travailler de manière plus autonome, tout en réduisant la charge opérationnelle des équipes de gouvernance et d’ingénierie. Gartner a notamment souligné l’innovation d’IBM dans ce domaine, y compris les assistants agentiques, la prise en charge de la curation et de la traçabilité des données non structurées, ainsi que la détection avancée d’anomalies basée sur des contrôles de stabilité historiques.
La plupart des cadres de gouvernance de l’IA sont conçus pour des conditions idéales. Celui d’IBM, au contraire, est pensé pour des organisations opérant sous une surveillance réglementaire constante, où la gouvernance doit résister aux pressions du monde réel à travers les données, l’analytique et l’IA.
Avec watsonx, les contrôles de gouvernance sont intégrés, automatisés et auditables : ni manuels, ni ajoutés a posteriori, ni appliqués après coup. Les politiques, la traçabilité et la supervision sont intégrées directement dans la manière dont les données et l’IA sont créées, gérées et utilisées.
Cette approche transforme la conformité, qui passe d’un exercice ponctuel à une capacité opérationnelle continue. La gouvernance devient partie intégrante des workflows quotidiens, plutôt qu’une activité perturbatrice déclenchée par des audits ou des incidents.
Pour les clients, cela se traduit par des résultats concrets. Les équipes consacrent moins de temps à se préparer aux audits et davantage de temps à créer de la valeur métier. Les risques sont traités plus tôt, avant de devenir une anomalie, de s’aggraver ou de faire la une des journaux.
IBM continue d’investir dans la curation autonome des produits de données, la gouvernance alimentée par l’IA et la gestion unifiée des données structurées et non structurées. Nous estimons que cette reconnaissance reflète l’engagement continu d’IBM à aider les organisations à bâtir aujourd’hui et pour l’avenir des fondations de confiance pour les données et l’IA.
