IBM reconnu leader dans le Gartner Magic Quadrant des plateformes d’analytique et de gouvernance des données

IBM a été reconnu leader dans le Gartner Magic Quadrant pour les plateformes d’analytique et de gouvernance des données.

Selon nous, cette distinction souligne l’engagement continu d’IBM à proposer des solutions innovantes et complètes permettant aux organisations de gouverner les données et l’IA à l’échelle de l’entreprise, à travers des environnements hybrides, des secteurs fortement réglementés et des écosystèmes de données toujours plus variés.

Alors que les organisations accélèrent l’adoption de l’IA, les exigences en matière de gouvernance s’étendent. Les données ne se limitent plus à des systèmes structurés ou à des équipes centralisées. Elles englobent des contenus non structurés, des produits de données et des modèles d’IA en évolution continue. La gouvernance doit s’adapter à cette réalité.