IBM reconnu comme leader dans IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

IBM a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software évaluation 2025 (doc #US53615325, juin 2025).

Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence les capacités, l’ensemble robuste de fonctionnalités et la vision stratégique d’IBM OpenPages pour aider les entreprises à naviguer dans le monde de plus en plus complexe de la gouvernance, des risques et de la conformité.

« IBM OpenPages démontre des capacités exceptionnelles en matière de gestion intégrée des risques, avec des forces particulières dans l’analyse pilotée par l’IA et l’automatisation de la conformité réglementaire », déclare Phil Harris, directeur de la recherche dans les services et les logiciels GRC. « Sa vision et son exécution stratégiques l’a positionnée en tant que leader dans le domaine de la GRC d’entreprise. »