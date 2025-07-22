IBM reconnu comme leader dans IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

22 juillet 2025
IBM a été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software évaluation 2025 (doc #US53615325, juin 2025).
Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence les capacités, l’ensemble robuste de fonctionnalités et la vision stratégique d’IBM OpenPages pour aider les entreprises à naviguer dans le monde de plus en plus complexe de la gouvernance, des risques et de la conformité.
« IBM OpenPages démontre des capacités exceptionnelles en matière de gestion intégrée des risques, avec des forces particulières dans l’analyse pilotée par l’IA et l’automatisation de la conformité réglementaire », déclare Phil Harris, directeur de la recherche dans les services et les logiciels GRC. « Sa vision et son exécution stratégiques l’a positionnée en tant que leader dans le domaine de la GRC d’entreprise. »
Le cadre d’évaluation rigoureux d’IDC MarketScape fournit une évaluation objective et tierce à laquelle les entreprises peuvent se fier lorsqu’elles prennent des décisions en rapport avec la GRC :
Selon le rapport :
« La solution OpenPages d’IBM offre une capacité GRC inter-entreprise complète avec toutes les fonctionnalités qu’une entreprise de GRC mature peut utiliser. OpenPages inclut également l’intégration avec watsonx.ai, le cadre des exigences d’IA générative et de machine learning d’IBM que l’entreprise intègre de manière agressive sur la plateforme pour simplifier les tâches des utilisateurs finaux, générer des informations uniques, augmenter l’objectivité et générer des résultats exploitables.
La fonctionnalité d’IA permet aux utilisateurs de générer des productions telles que des récapitulatifs des risques, des narratifs de contrôle et des rapports d’évaluation avec une entrée manuelle minimale, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire aux tâches de documentation de routine. L’architecture de la plateforme prend en charge le prototypage et le déploiement rapides de nouveaux cas d’utilisation, avec la possibilité de configurer et d’opérationnaliser les workflows en quelques jours. Ceci est particulièrement pertinent dans les environnements réglementés, où la transparence, l’auditabilité et la traçabilité du contenu généré par l’IA sont critiques.
Les entreprises dans le domaine des services financiers, des soins de santé et d’autres secteurs réglementés utilisent OpenPages pour :
Dans l’environnement dynamique des risques actuel, se faire accompagner par un leader comme IBM signifie garder une longueur d’avance sur les changements réglementaires tout en optimisant vos processus de gestion des risques. Nous sommes convaincus que cette reconnaissance par l’IDC MarketScape valide l’engagement continu d’IBM à innover dans ce domaine critique.
Découvrez comment IBM OpenPages peut transformer votre approche en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Lisez un extrait du rapport et découvrez par vous-même pourquoi les analystes du secteur continuent de considérer IBM comme un leader des solutions de GRC.