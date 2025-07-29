Les solutions conçues pour sécuriser et simplifier les volumes élevés d’interactions critiques entre l’organisation d’un client et ses fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux optimisent ces interactions et s’intègrent de façon fluide dans les systèmes et les applications. Elles sont très appréciées pour leurs capacités avancées et leur surveillance, leur adaptabilité aux besoins de l’entreprise et leur résilience.

IBM s’est également distingué pour sa flexibilité d’exécution grâce à différentes interfaces et à un plus grand nombre d’experts. Les clients peuvent ainsi exploiter la solution en l’adaptant à leurs besoins et travailler en partenariat avec IBM pour surmonter les défis de l’entreprise, ce qui se traduit par de nombreux déploiements de longue durée et une grande satisfaction client. Le rapport IDC a évalué 13 fournisseurs dans 17 catégories, soulignant le leadership d’IBM en matière de solutions middleware d’intégration B2B.

Cette reconnaissance d’IDC s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’IBM envers ses clients et du développement de ses capacités pour répondre à la demande du marché. La vision d’IBM pour les middlewares d’intégration B2B est d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à la nouvelle « super autoroute de l’intégration » et aux solutions pilotées par l’IA qui amélioreront la posture de sécurité et rationaliseront les interactions stratégiques des entreprises. Les utilisateurs disposeront ainsi d’informations exploitables et d’agilité soutenant un environnement résilient, à l’échelle et optimisé pour s’adapter au contexte actuel complexe des besoins métier en constante évolution, des nouvelles mesures de sécurité et de conformité, ainsi qu’aux volumes croissants de partenaires commerciaux et de transferts de fichiers.

