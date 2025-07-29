IBM nommé leader dans le domaine du middleware B2B

29 juillet 2025

Auteur

Joann Do

Americas Sterling Sales & Go-to-Market Leader

IBM

IBM continue d’être le leader sur le marché des middlewares B2B, qui incluent l’intégration et le transfert de fichiers géré.  Les solutions IBM B2B Integration ont reçu les meilleures notes dans le nouveau rapport IDC, MarketScape: Worldwide Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 Vendor Assessment.

IBM Sterling B2B Integration Suite a été la principale solution évaluée pour ce rapport, avec des capacités supplémentaires incluses dans toutes les solutions adjacentes du portefeuille IBM B2B Intégration.

Principaux points du rapport

Cette suite puissante offre un ensemble complet de fonctionnalités conçues pour relever tous les aspects des défis de votre intégration B2B. Les principaux composants qui font d’IBM Sterling B2B Integration Suite le choix de confiance des entreprises du monde entier sont les suivants :

  • IBM Sterling B2B Integrator : unifie tous vos processus B2B et EDI complexes au sein d’une passerelle unique et puissante, rationalisant ainsi les interactions avec la communauté des partenaires.
  • IBM Sterling File Gateway  : consolide tous vos transferts de fichiers Internet sur une passerelle edge hautement sécurisée et toujours disponible, garantissant ainsi une connectivité d’entreprise fiable.
  • IBM Sterling Transformation Extender : intègre de façon fluide diverses transactions sectorielles dans l’ensemble de votre entreprise, garantissant des échanges de données précis avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.
  • IBM Sterling Control Center Monitor : offre une visibilité fiable en temps réel et une gouvernance robuste dans l’ensemble de votre environnement de transfert de fichiers B2B et géré, avec une surveillance et des analyses complètes.

Le rapport annuel souligne également l’engagement d’IBM à résoudre les problèmes des clients et à progresser dans le développement en fournissant :

  1. Une interface utilisateur/expérience utilisateur modernisée qui améliore la facilité d’utilisation et son utilisabilité pour les utilisateurs non techniques
  2. Des capacités d’intégration hybride en tant que plateforme (iPaaS) permettant de répondre au besoin émergent de prise en charge de la latence en temps ultra-réel

En outre, IBM Hybrid iPaaS permet aux clients de créer et de déployer n’importe où avec une conformité plus simple, un meilleur contrôle et des assistants d’IA générative pour une composition no-code, augmentant ainsi la productivité.

Un leadership reconnu

Les solutions conçues pour sécuriser et simplifier les volumes élevés d’interactions critiques entre l’organisation d’un client et ses fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux optimisent ces interactions et s’intègrent de façon fluide dans les systèmes et les applications. Elles sont très appréciées pour leurs capacités avancées et leur surveillance, leur adaptabilité aux besoins de l’entreprise et leur résilience.

IBM s’est également distingué pour sa flexibilité d’exécution grâce à différentes interfaces et à un plus grand nombre d’experts. Les clients peuvent ainsi exploiter la solution en l’adaptant à leurs besoins et travailler en partenariat avec IBM pour surmonter les défis de l’entreprise, ce qui se traduit par de nombreux déploiements de longue durée et une grande satisfaction client. Le rapport IDC a évalué 13 fournisseurs dans 17 catégories, soulignant le leadership d’IBM en matière de solutions middleware d’intégration B2B.

Cette reconnaissance d’IDC s’inscrit dans le cadre de l’engagement d’IBM envers ses clients et du développement de ses capacités pour répondre à la demande du marché. La vision d’IBM pour les middlewares d’intégration B2B est d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à la nouvelle « super autoroute de l’intégration » et aux solutions pilotées par l’IA qui amélioreront la posture de sécurité et rationaliseront les interactions stratégiques des entreprises. Les utilisateurs disposeront ainsi d’informations exploitables et d’agilité soutenant un environnement résilient, à l’échelle et optimisé pour s’adapter au contexte actuel complexe des besoins métier en constante évolution, des nouvelles mesures de sécurité et de conformité, ainsi qu’aux volumes croissants de partenaires commerciaux et de transferts de fichiers.

Lisez le rapport complet d’IDC ici

Découvrir le portefeuille d’Intégration B2B d’IBM

