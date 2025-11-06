IBM est reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape 2025 sur les services de protection et de gouvernance des données.

Nous pensons qu’IBM se distingue par son approche holistique en matière de protection des données, de la confidentialité et de la gouvernance. En tant que partenaire stratégique de confiance pour les transformations d'entreprise à grande échelle, IBM réunit une expertise approfondie dans le domaine, une technologie et une concentration constante sur les résultats de l'entreprise. De notre stratégie et de notre gouvernance en matière de cybersécurité, en passant par nos pratiques de sécurité des données, nous allons au-delà des solutions ponctuelles en proposant des stratégies de bout en bout adaptées aux besoins de chaque client.

Les principaux points forts mis en évidence dans le rapport IDC MarketScape sont les suivants :

Prestation de services axée sur la valeur métier : IBM propose des approches systématiques et programmatiques de la transformation de la sécurité des données qui aident les clients à éviter l'écueil courant consistant à « ignorer ou sous-estimer l'impact commercial des contrôles ». IBM met l'accent sur la gestion du changement et la collaboration entre les différentes parties prenantes et les fonctions métier pour une transformation efficace de la sécurité des données.

Gouvernance de l'IA et excellence en matière d'évaluation des risques : dans l'enquête menée en août 2025 (n = 1 018), IBM a reçu de bonnes évaluations de la part de ses clients dans des domaines tels que la gestion du cycle de vie des données, le chiffrement et la tokenisation des données, la traçabilité des données et la provenance des données, la conception de programmes de confidentialité et le mappage et l'évaluation de la confidentialité. Cette reconnaissance met en évidence les solides capacités d'IBM en matière de confidentialité des données et de protection de la sécurité des données. IBM a reçu une excellente note en particulier pour les services de gouvernance de l'IA et d'évaluation des risques liés aux données, ce qui témoigne de sa solide position concurrentielle dans ces domaines.

Innovation en matière d'IA multi-agents DLP : il s'agit d'une innovation majeure dans le domaine des services de protection des données grâce à des systèmes intelligents de gestion des alertes qui réduisent les frais généraux opérationnels et accélèrent la réponse aux incidents. L'approche multi-agents d'IBM transforme les implémentations DLP réactives traditionnelles en systèmes proactifs et auto-apprenants qui fournissent des recommandations de réponse automatisées et réduisent les taux de faux positifs qui submergent généralement les équipes chargées de la sécurité.

Leadership en cryptographie post-quantique : la recherche d'IBM apporte une valeur significative en s'appuyant sur ses contributions aux algorithmes post-quantiques normalisés par le NIST. Cette fonctionnalité sécurisée contre les attaques quantiques, associée à l'approche cryptoagile d'IBM, permet aux organisations de s'adapter rapidement aux nouvelles normes cryptographiques dès leur apparition, ce qui place IBM en avance sur la demande du marché tout en garantissant des stratégies de protection des données pérennes.

L’approche d’IBM consiste à anticiper les changements, qu’il s’agisse de technologies, de réglementations ou de menaces. Avec une base solide en matière de gouvernance de l’IA, de cryptographie avancée et de modèles de services orientés métier, IBM permet aux entreprises de protéger ce qui compte le plus, aujourd’hui comme demain.