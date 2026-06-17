Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à un déploiement à l’échelle de l’entreprise, la gouvernance ne peut plus s’appuyer uniquement sur des points de contrôle isolés ou sur la documentation. Les entreprises doivent savoir où l’IA est utilisée, comment leur exposition aux risques évolue et si les contrôles appropriés sont en place pour l’ensemble des modèles, des fournisseurs et des environnements de déploiement.

Chez IBM, nous pensons que la gouvernance de l’IA doit être combinée à des principes éprouvés de GRC. Avec watsonx.governance, les entreprises peuvent établir une visibilité sur les actifs et les risques de l’IA, appliquer des contrôles fondés sur les opérations et les obligations réglementaires, et favoriser une responsabilité indépendante de la plateforme tout au long du cycle de vie de l’IA.

Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, le marché doit prêter attention aux approches de gouvernance qui offrent visibilité, contrôle et responsabilité à l’échelle de l’entreprise afin d’aider les entreprises à avancer plus rapidement tout en maintenant la confiance dans leurs systèmes d’IA.