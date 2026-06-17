À nos yeux, cette distinction met en avant la vision d’IBM, qui consiste à aider les entreprises à gérer l’IA de manière responsable, ainsi que sa capacité à mettre en œuvre cette vision alors que les capacités et la technologie évoluent rapidement.
Les entreprises accélèrent leur adoption de l’IA pour transformer leurs opérations quotidiennes, améliorer l’expérience client et créer une nouvelle valeur commerciale. À mesure que l’IA s’intègre de plus en plus dans les processus métier critiques et dans les applications en contact avec le client, les entreprises subissent une pression croissante pour gouverner l’IA de manière responsable, gérer les risques et démontrer leur conformité aux réglementations et normes émergentes.
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’IBM a été reconnu comme leader dans le Gartner Magic Quadrant consacré aux plateformes de gouvernance de l’IA.
Le tout premier « Magic Quadrant » consacré aux plateformes de gouvernance de l’IA, publié par Gartner, marque un tournant décisif pour un segment de marché qui est encore en pleine évolution. Alors que les entreprises passent de l’expérimentation en IA au déploiement à l’échelle de l’entreprise, IBM est particulièrement bien positionnée pour aider à définir l’avenir de la gouvernance de l’IA grâce à une approche globale qui réunit gouvernance, risque, conformité et supervision opérationnelle, en lien avec les résultats métier. À notre avis, cette distinction met en avant la vision d’IBM, qui consiste à aider les entreprises à gérer l’IA de manière responsable, ainsi que sa capacité à mettre en œuvre cette vision alors que les capacités et les technologies évoluent rapidement.
Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à un déploiement à l’échelle de l’entreprise, la gouvernance ne peut plus s’appuyer uniquement sur des points de contrôle isolés ou sur la documentation. Les entreprises doivent savoir où l’IA est utilisée, comment leur exposition aux risques évolue et si les contrôles appropriés sont en place pour l’ensemble des modèles, des fournisseurs et des environnements de déploiement.
Chez IBM, nous pensons que la gouvernance de l’IA doit être combinée à des principes éprouvés de GRC. Avec watsonx.governance, les entreprises peuvent établir une visibilité sur les actifs et les risques de l’IA, appliquer des contrôles fondés sur les opérations et les obligations réglementaires, et favoriser une responsabilité indépendante de la plateforme tout au long du cycle de vie de l’IA.
Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, le marché doit prêter attention aux approches de gouvernance qui offrent visibilité, contrôle et responsabilité à l’échelle de l’entreprise afin d’aider les entreprises à avancer plus rapidement tout en maintenant la confiance dans leurs systèmes d’IA.
Nous pensons que la gouvernance de l’IA évolue au-delà de la simple supervision des modèles pour devenir une discipline d’entreprise plus large. Les entreprises ont besoin d’une bonne visibilité sur leurs cas d’utilisation et leurs applications d’IA, les contrôles doivent être adaptés aux exigences métier et réglementaires, et elles doivent pouvoir garantir la responsabilité au sein d’écosystèmes d’IA de plus en plus complexes. IBM contribue à définir cette nouvelle ère de gouvernance en combinant la gouvernance de l’IA et les fonctionnalités de la GRC dans watsonx.governance, permettant aux entreprises d’opérationnaliser la visibilité, le contrôle et la responsabilité tout au long du cycle de vie de l’IA.
La gouvernance n’est plus une question d’avenir, car une IA responsable est désormais un impératif pour les entreprises. Les entreprises ont besoin d’une visibilité sur les actifs, les modèles, les risques, les contrôles et les obligations de conformité en IA dans des environnements de plus en plus complexes. IBM continue d’investir dans des fonctionnalités qui aident ses clients à bénéficier d’une visibilité totale et à développer leurs programmes de gouvernance de manière plus efficace.
Pour l’avenir, la feuille de route d’IBM inclut de nouvelles fonctionnalités telles qu’un graphe de gouvernance pour centraliser les inventaires et le lignage des actifs d’IA, des fonctionnalités de veille IA pour le suivi réglementaire et des agents d’intégration de cas d’utilisation conçus pour automatiser les workflows relatifs aux risques et à la conformité. Ces investissements s’inscrivent dans la stratégie d’IBM visant à rendre la gouvernance de l’IA plus intelligente, plus proactive et mieux intégrée aux opérations quotidiennes de l’entreprise.
Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à un déploiement à l’échelle de l’entreprise, la gouvernance jouera un rôle central dans l’instauration de la confiance, la gestion des risques et la promotion d’une innovation durable à long terme.
Nous pensons que la reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le Gartner Magic Quadrant consacré aux plateformes de gouvernance de l’IA renforce notre engagement à aider les clients à créer, déployer et gérer l’IA de manière responsable. Grâce à watsonx.governance, IBM continuera à fournir les capacités dont les entreprises ont besoin pour gouverner l’IA en toute confiance, répondre à l’évolution des attentes réglementaires et accélérer la création de valeur métier grâce à l’IA.
Accédez à la réimpression du Gartner Magic Quadrant consacré aux plateformes de gouvernance de l’IA
Gartner Magic Quadrant for AI Governance Platforms, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, mercredi 17 juin 2026
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Cette image a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte du document entier. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.