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IBM nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing

Cela souligne la vision d’IBM qui consiste à aider les clients à transformer le marketing pour l’ère de l’IA et à convertir l’innovation en valeur métier.

Publié le 9 juillet 2026

Les entreprises disposent de plus de technologies marketing, de données et de capacités d’IA que jamais auparavant. Pourtant, nombre d’entre elles peinent encore à transformer ces investissements en une meilleure expérience client, en gains d’efficacité et en résultats métier mesurables.

Dans le même temps, le secteur entre dans une nouvelle phase d’adoption de l’IA. Les entreprises cherchent à monétiser l’IA générative et à dépasser le stade des projets pilotes. Cependant, la plupart des directeurs marketing peinent à définir la bonne stratégie à suivre. Alors que les budgets stagnent ou sont limités, les responsables marketing sont soumis à une pression croissante pour démontrer l’impact commercial mesurable de chaque investissement dans le marketing, les technologies marketing et l’IA.

Dans ce contexte, IBM a été nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing. Cette reconnaissance témoigne de la capacité d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs modèles opérationnels marketing, à améliorer l’expérience client et à accélérer l’adoption de capacités marketing alimentées par l’IA. Selon le Everest Group, les Leaders font preuve de solides compétences en matière de transformation marketing de bout en bout, en combinant stratégie, expérience, données, technologie et IA pour générer des résultats métier mesurables.

Comment IBM aide les clients à transformer le marketing

Aujourd’hui, les entreprises doivent articuler stratégie, opérations, expérience client, données, technologie et IA pour générer des résultats métier mesurables. IBM aide ses clients à répondre à ces priorités en conjuguant conseil, technologie et expertise sectorielle.

IBM aide ses clients à accélérer la transformation du marketing grâce à des capacités telles que :

  • Transformation à l’échelle de l’entreprise. IBM associe stratégie, design et opérations pour aider les entreprises à repenser le fonctionnement du marketing au sein de leur organisation, non pas comme un ensemble d’initiatives déconnectées, mais comme un moteur de croissance intégré.
  • Expertise sectorielle. De la vente au détail et des services financiers à la santé, aux médias et au voyage, IBM associe une connaissance approfondie des secteurs d’activité à des capacités de transformation marketing pour aider ses clients à relever les défis propres à leur domaine.
  • Innovation alimentée par l’IA. Le portefeuille de fonctionnalités d’IBM alimentées par l’IA, comprenant watsonx Orchestrate et IBM Consulting Advantage, aide les entreprises à créer, déployer et orchestrer des agents d’IA au sein des processus marketing. Les investissements d’IBM dans des écosystèmes modernes de données et d’IA, notamment dans des solutions développées avec Confluent, permettent également aux clients d’exploiter les données et l’intelligence à l’échelle.
  • Expériences client connectées. Grâce à Experience Orchestrator, IBM aide les entreprises à rationaliser les expériences composables de bout en bout en créant des parcours clients plus fluides tout en améliorant l’agilité des opérations marketing et commerciales.
  • Une approche écosystémique solide. L’approche d’IBM, fondée sur l’écosystème, aide les clients à réunir les technologies, les plateformes et les partenaires nécessaires pour accélérer la transformation et tirer une plus grande valeur de leurs investissements marketing.

IBM a également mis en œuvre bon nombre de ces capacités au sein de sa propre organisation marketing, acquérant ainsi une expérience directe pour aider ses clients à passer de l’expérimentation à une adoption à l’échelle de l’entreprise.

Ce que cela signifie pour les responsables marketing

Les entreprises qui génèrent aujourd’hui le plus de valeur ne considèrent pas l’IA comme une initiative isolée. Elles l’intègrent aux workflows, aux décisions et aux expériences qui façonnent la manière dont elles interagissent avec leurs clients et mènent leurs activités.

Pour les responsables marketing, l’opportunité est de dépasser les cas d’utilisation et de se concentrer sur le fonctionnement du marketing en tant que système, en articulant l’expérience client, les opérations, les données, la technologie et l’IA autour d’objectifs commerciaux partagés.

C’est là qu’IBM aide ses clients à aller de l’avant, en combinant conseil, IA, données et technologies pour moderniser les opérations marketing et les expériences client. L’objectif n’est pas simplement de mettre en place de nouvelles fonctionnalités, mais d’aider les entreprises à en tirer une réelle valeur ajoutée.

Découvrez comment IBM Consulting aide les entreprises à transformer le marketing et l’expérience client pour créer davantage de valeur commerciale à l’ère de l’IA.

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Pierre Charchaflian Vice-président, partenaire senior, responsable des offres mondiales de marketing

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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