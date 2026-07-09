IBM nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing

Les entreprises disposent de plus de technologies marketing, de données et de capacités d’IA que jamais auparavant. Pourtant, nombre d’entre elles peinent encore à transformer ces investissements en une meilleure expérience client, en gains d’efficacité et en résultats métier mesurables.

Dans le même temps, le secteur entre dans une nouvelle phase d’adoption de l’IA. Les entreprises cherchent à monétiser l’IA générative et à dépasser le stade des projets pilotes. Cependant, la plupart des directeurs marketing peinent à définir la bonne stratégie à suivre. Alors que les budgets stagnent ou sont limités, les responsables marketing sont soumis à une pression croissante pour démontrer l’impact commercial mesurable de chaque investissement dans le marketing, les technologies marketing et l’IA.

Dans ce contexte, IBM a été nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing. Cette reconnaissance témoigne de la capacité d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs modèles opérationnels marketing, à améliorer l’expérience client et à accélérer l’adoption de capacités marketing alimentées par l’IA. Selon le Everest Group, les Leaders font preuve de solides compétences en matière de transformation marketing de bout en bout, en combinant stratégie, expérience, données, technologie et IA pour générer des résultats métier mesurables.