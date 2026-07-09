IBM nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing

Cela souligne la vision d’IBM qui consiste à aider les clients à transformer le marketing pour l’ère de l’IA et à convertir l’innovation en valeur métier.
Les entreprises disposent de plus de technologies marketing, de données et de capacités d’IA que jamais auparavant. Pourtant, nombre d’entre elles peinent encore à transformer ces investissements en une meilleure expérience client, en gains d’efficacité et en résultats métier mesurables.
Dans le même temps, le secteur entre dans une nouvelle phase d’adoption de l’IA. Les entreprises cherchent à monétiser l’IA générative et à dépasser le stade des projets pilotes. Cependant, la plupart des directeurs marketing peinent à définir la bonne stratégie à suivre. Alors que les budgets stagnent ou sont limités, les responsables marketing sont soumis à une pression croissante pour démontrer l’impact commercial mesurable de chaque investissement dans le marketing, les technologies marketing et l’IA.
Dans ce contexte, IBM a été nommé Leader dans l’évaluation PEAK Matrix 2026 d’Everest Group consacrée aux services de transformation du marketing. Cette reconnaissance témoigne de la capacité d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs modèles opérationnels marketing, à améliorer l’expérience client et à accélérer l’adoption de capacités marketing alimentées par l’IA. Selon le Everest Group, les Leaders font preuve de solides compétences en matière de transformation marketing de bout en bout, en combinant stratégie, expérience, données, technologie et IA pour générer des résultats métier mesurables.
Aujourd’hui, les entreprises doivent articuler stratégie, opérations, expérience client, données, technologie et IA pour générer des résultats métier mesurables. IBM aide ses clients à répondre à ces priorités en conjuguant conseil, technologie et expertise sectorielle.
IBM aide ses clients à accélérer la transformation du marketing grâce à des capacités telles que :
IBM a également mis en œuvre bon nombre de ces capacités au sein de sa propre organisation marketing, acquérant ainsi une expérience directe pour aider ses clients à passer de l’expérimentation à une adoption à l’échelle de l’entreprise.
Les entreprises qui génèrent aujourd’hui le plus de valeur ne considèrent pas l’IA comme une initiative isolée. Elles l’intègrent aux workflows, aux décisions et aux expériences qui façonnent la manière dont elles interagissent avec leurs clients et mènent leurs activités.
Pour les responsables marketing, l’opportunité est de dépasser les cas d’utilisation et de se concentrer sur le fonctionnement du marketing en tant que système, en articulant l’expérience client, les opérations, les données, la technologie et l’IA autour d’objectifs commerciaux partagés.
C’est là qu’IBM aide ses clients à aller de l’avant, en combinant conseil, IA, données et technologies pour moderniser les opérations marketing et les expériences client. L’objectif n’est pas simplement de mettre en place de nouvelles fonctionnalités, mais d’aider les entreprises à en tirer une réelle valeur ajoutée.
Découvrez comment IBM Consulting aide les entreprises à transformer le marketing et l’expérience client pour créer davantage de valeur commerciale à l’ère de l’IA.