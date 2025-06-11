IBM est reconnu comme leader dans la catégorie planification intégrée et analytique du Score BARC 2025

11 juin 2025
IBM est nommé leader dans la catégorie planification intégrée et analytique du Score BARC 2025. Cette distinction témoigne des efforts constants d’IBM pour offrir aux entreprises une plateforme de planification unifiée et intelligente. Une solution qui ne se contente pas de s’adapter au changement, mais qui leur permet de garder une longueur d’avance.
À une époque où la volatilité est la nouvelle norme et où les cycles économiques évoluent plus rapidement que jamais, la capacité à planifier, à s’adapter et à agir de manière décisive est devenue une nécessité concurrentielle. De nos jours, la planification est défaillante dans de nombreuses entreprises : elle est trop lente, trop fragmentée et trop réactive. IBM Planning Analytics vient corriger cela. Voici comment :
Que vous soyez en train de repenser votre stratégie financière, d’étendre votre planification d’entreprise intégrée ou de chercher à gagner en rapidité en réduisant les tâches manuelles, IBM Planning Analytics est là pour avancer en toute confiance.
Comme décrit par BARC dans son rapport, « IBM Planning Analytics offre une grande flexibilité aux utilisateurs professionnels de Power : ils peuvent créer des applications personnalisées de planification, de budgétisation, de prévision et d’analyse, le tout s’appuyant sur une base de données en mémoire à la fois performante et évolutive. » BARC souligne également notre investissement continu dans l’expérience utilisateur, l’automatisation des workflows, l’IA et l’intégration à des plateformes telles que watsonx et ILOG CPLEX.
Redéfinissons ce que la planification peut apporter à votre entreprise. Découvrez en quoi IBM Planning Analytics se distingue des autres solutions et testez IBM Planning Analytics par vous-même.