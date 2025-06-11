IBM est reconnu comme leader dans la catégorie planification intégrée et analytique du Score BARC 2025

11 juin 2025

Ayushi Jain

IBM est nommé leader dans la catégorie planification intégrée et analytique du Score BARC 2025. Cette distinction témoigne des efforts constants d’IBM pour offrir aux entreprises une plateforme de planification unifiée et intelligente. Une solution qui ne se contente pas de s’adapter au changement, mais qui leur permet de garder une longueur d’avance.

Comment IBM Planning Analytics change la donne

À une époque où la volatilité est la nouvelle norme et où les cycles économiques évoluent plus rapidement que jamais, la capacité à planifier, à s’adapter et à agir de manière décisive est devenue une nécessité concurrentielle. De nos jours, la planification est défaillante dans de nombreuses entreprises : elle est trop lente, trop fragmentée et trop réactive. IBM Planning Analytics vient corriger cela. Voici comment :

  1. Conçue pour les décideurs, et pas seulement pour les analystes de données : au cœur d’IBM Planning Analytics se trouve un moteur en mémoire (TM1) ultrarapide qui donne à la direction de l’entreprise et aux équipes financières le pouvoir de créer et d’adapter leurs plans en temps réel. De la budgétisation à la modélisation de scénarios, vous obtenez des réponses avant même que les concurrents ne se posent la question.
  2. L’IA au bon endroit : BARC souligne la capacité de l’IA et du machine learning intégrés à IBM à établir des prévisions à travers de multiples scénarios, à détecter les anomalies et à signaler les incohérences avant qu’elles ne deviennent des problèmes. Cela signifie une plus grande confiance dans vos chiffres et moins de surprises.
  3. Conçue pour les humains : avec une interface web récemment modernisée, des workflows visuels intuitifs et un assistant alimenté par l’IA qui répond au langage naturel, Planning Analytics rend la planification la plus sophistiquée accessible à tous, sans compromis sur la richesse fonctionnelle..
  4. Adaptée à votre entreprise : contrairement aux outils universels, IBM Planning Analytics s’adapte à votre modèle économique. Que ce soit dans le domaine de la finance, de la chaîne d’approvisionnement, des ressources humaines ou de la planification de projets, vous construisez ce dont vous avez besoin ou vous puisez dans la bibliothèque de contenus pré-développés d’IBM et de ses partenaires.
  5. Déployez-la comme vous le souhaitez :: IBM Planning Analytics s’adapte à votre situation actuelle (cloud, sur site ou hybride) et future. La solution est disponible via IBM Cloud, AWS et Azure.

Approuvée par les entreprises, saluée par les analystes

Que vous soyez en train de repenser votre stratégie financière, d’étendre votre planification d’entreprise intégrée ou de chercher à gagner en rapidité en réduisant les tâches manuelles, IBM Planning Analytics est là pour avancer en toute confiance.

Comme décrit par BARC dans son rapport, « IBM Planning Analytics offre une grande flexibilité aux utilisateurs professionnels de Power : ils peuvent créer des applications personnalisées de planification, de budgétisation, de prévision et d’analyse, le tout s’appuyant sur une base de données en mémoire à la fois performante et évolutive. » BARC souligne également notre investissement continu dans l’expérience utilisateur, l’automatisation des workflows, l’IA et l’intégration à des plateformes telles que watsonx et ILOG CPLEX.

Redéfinissons ce que la planification peut apporter à votre entreprise. Découvrez en quoi IBM Planning Analytics se distingue des autres solutions et testez IBM Planning Analytics par vous-même.

