IBM est reconnu comme leader dans la catégorie planification intégrée et analytique du Score BARC 2025

Que vous soyez en train de repenser votre stratégie financière, d’étendre votre planification d’entreprise intégrée ou de chercher à gagner en rapidité en réduisant les tâches manuelles, IBM Planning Analytics est là pour avancer en toute confiance.

Comme décrit par BARC dans son rapport, « IBM Planning Analytics offre une grande flexibilité aux utilisateurs professionnels de Power : ils peuvent créer des applications personnalisées de planification, de budgétisation, de prévision et d’analyse, le tout s’appuyant sur une base de données en mémoire à la fois performante et évolutive. » BARC souligne également notre investissement continu dans l’expérience utilisateur, l’automatisation des workflows, l’IA et l’intégration à des plateformes telles que watsonx et ILOG CPLEX.

Redéfinissons ce que la planification peut apporter à votre entreprise. Découvrez en quoi IBM Planning Analytics se distingue des autres solutions et testez IBM Planning Analytics par vous-même.

