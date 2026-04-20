IBM reconnu comme partenaire de l’année 2026 pour l’Europe de l’Ouest en matière d’orchestration de l’expérience client d’Adobe

Les attentes des clients n’ont jamais évolué aussi rapidement. Lorsque les interactions se transforment en instants et que l’IA redéfinit la manière dont les clients interagissent avec les marques, les entreprises subissent une pression croissante pour répondre aux intentions des clients de manière rapide, pertinente et fiable. Il est devenu essentiel d’orchestrer ces moments au niveau des données, des parcours et des canaux afin de proposer des expériences client robustes.

C’est pourquoi IBM est fière d’être nommée Partenaire de l’année 2026 pour l’expérience client d’Adobe Orchestration - Europe occidentale (blog)

Ce prix est la reconnaissance d’un partenariat créé voilà plus de deux décennies entre IBM et Adobe, mais aussi de l’impact mesurable que les deux entreprises engagent ensemble dans l’Ouest de l’Europe. En combinant les plateformes leaders d’Adobe dans le domaine de l’expérience client avec l’expertise approfondie d’IBM dans les domaines du conseil, des données et de l’IA, les entreprises sont mieux armées pour transformer des interactions fragmentées en expériences orchestrées de bout en bout capables de répondre en temps réel aux besoins des clients.