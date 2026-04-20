IBM reconnu comme partenaire de l’année 2026 pour l’Europe de l’Ouest en matière d’orchestration de l’expérience client d’Adobe

En Europe occidentale, IBM et Adobe aident les entreprises à relever un défi crucial en matière d’expérience client : transformer les informations en actions avant de rater les opportunités.
Les attentes des clients n’ont jamais évolué aussi rapidement. Lorsque les interactions se transforment en instants et que l’IA redéfinit la manière dont les clients interagissent avec les marques, les entreprises subissent une pression croissante pour répondre aux intentions des clients de manière rapide, pertinente et fiable. Il est devenu essentiel d’orchestrer ces moments au niveau des données, des parcours et des canaux afin de proposer des expériences client robustes.
C’est pourquoi IBM est fière d’être nommée Partenaire de l’année 2026 pour l’expérience client d’Adobe Orchestration - Europe occidentale (blog)
Ce prix est la reconnaissance d’un partenariat créé voilà plus de deux décennies entre IBM et Adobe, mais aussi de l’impact mesurable que les deux entreprises engagent ensemble dans l’Ouest de l’Europe. En combinant les plateformes leaders d’Adobe dans le domaine de l’expérience client avec l’expertise approfondie d’IBM dans les domaines du conseil, des données et de l’IA, les entreprises sont mieux armées pour transformer des interactions fragmentées en expériences orchestrées de bout en bout capables de répondre en temps réel aux besoins des clients.
En Europe occidentale, IBM et Adobe aident les entreprises à relever un défi crucial en matière d’expérience client : transformer les informations en actions avant de rater les opportunités. Les entreprises collectent de grandes quantités de données client, mais une grande partie de ces données reste cloisonnée. À ce sujet, une nouvelle étude menée par IBM Institute for Business Value (IBV), en partenariat avec Adobe, montre que 34 % des données client collectées par les entreprises ne sont jamais utilisées pour éclairer les décisions d’expérience client, ce qui limite l’engagement en temps opportun et de personnalisation.
Dans cette région, IBM s’est attaché à aider ses clients à intégrer les données, la prise de décision et la mise en œuvre au sein d’un modèle opérationnel continu, afin que les signaux émis par les clients puissent être identifiés, interprétés et traités de manière cohérente sur l’ensemble des canaux. De plus en plus, cela inclut aussi l’utilisation d’outils d’orchestration alimentés par l’IA tels que watsonx Orchestrate pour aider les équipes à coordonner le travail, automatiser les décisions et accélérer l’analyse à l’exécution.
« À travers l’Europe occidentale, nous voyons les entreprises passer de l’expérimentation des améliorations de l’expérience client à leur opérationnalisation à grande échelle », témoigne Alison Webster, vice-présidente de l’organisation des partenaires mondiaux chez Adobe. « IBM se distingue par la façon dont elle donne vie aux plateformes d’Adobe, en aidant les entreprises à lier les parcours, les données et l’exécution de manière à créer une véritable dynamique pour l’entreprise. »
Cette reconnaissance reflète également une conviction partagée entre IBM et Adobe : si l’IA est un puissant facilitateur, des relations clients durables se construisent grâce à des expériences bien orchestrées. L’application de l’IA dans les parcours clients, soutenue par une gouvernance, une transparence et un alignement appropriés, permet aux entreprises d’avancer rapidement tout en préservant la confiance et le contrôle.
« La transformation de l’expérience client ne consiste plus à améliorer des points de contact individuels, mais à changer la manière dont les entreprises s’organisent autour du client, a déclaré Jay Trestain, associé responsable de la transformation marketing pour la région EMEA et partenaire client chez IBM. Cette distinction reflète la manière dont nos équipes aident nos clients à repenser leurs modèles d’expérience client afin qu’ils puissent réagir plus rapidement, travailler plus efficacement entre les services et offrir des expériences qui se traduisent par une valeur commerciale significative. »
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