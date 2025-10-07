Lancement d’IBM Project Bob : votre partenaire IA pour un développement de logiciels plus rapide et plus intelligent

IBM Project Bob n’est pas un simple assistant de codage, c’est votre partenaire de développement IA.
Project Bob est là pour s’adapter à vos méthodes de travail et à votre workflow, de la conception au déploiement. Qu’il s’agisse de moderniser des systèmes hérités ou de créer quelque chose de totalement nouveau, Bob vous aide à livrer un code de qualité plus rapidement.
Grâce à des workflows agentiques, une sécurité intégrée et une flexibilité de déploiement dédiée aux entreprises, Bob ne se contente pas d’automatiser les tâches, il transforme l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Des projets de modernisation aux nouvelles versions d’applications, Bob rend le développement plus intelligent, plus sûr et plus efficace.
Considérez Bob comme votre IDE axé sur l’IA et votre développeur associé : un outil qui comprend vos intentions, votre base de code et les normes de votre organisation.
Bob va au-delà des suggestions de code avec des fonctionnalités conçues pour le développement d’entreprise dans le monde réel :
Plus de 6 000 développeurs IBM utilisent déjà Bob dans le cadre de projets de modernisation, de sécurité et de développement de nouvelles applications : dans ce contexte, ils constatent en moyenne des gains de productivité de 45 %, ce qui libère les développeurs des travaux répétitifs et leur permet d’accomplir des tâches complexes.
Bob représente la prochaine évolution dans le domaine de l’ingénierie logicielle, car il aide les équipes à moderniser les systèmes hérités, à créer de nouvelles applications et à maintenir des normes dédiées aux entreprises, en toute simplicité.
À l’occasion de l’annonce du jour, Bob entre en phase de prévisualisation, qui marque une étape majeure vers l’opérationnalisation de l’IA tout au long du cycle de vie des logiciels. Le codage alimenté par l’IA n’interviendra pas dans plusieurs années, il est déjà là.
Vous souhaitez bénéficier d’un accès prioritaire ? Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour recevoir des mises à jour et avoir la chance d’être sélectionné pour le découvrir en priorité.