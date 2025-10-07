Intelligence artificielle Automatisation informatique

Lancement d’IBM Project Bob : votre partenaire IA pour un développement de logiciels plus rapide et plus intelligent

Publié 10/07/2025
Personnes assises à des bureaux travaillant sur des ordinateurs portables et des écrans dans une salle à l’éclairage tamisé

Auteur

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob n’est pas un simple assistant de codage, c’est votre partenaire de développement IA. 

Project Bob est là pour s’adapter à vos méthodes de travail et à votre workflow, de la conception au déploiement. Qu’il s’agisse de moderniser des systèmes hérités ou de créer quelque chose de totalement nouveau, Bob vous aide à livrer un code de qualité plus rapidement.

Grâce à des workflows agentiques, une sécurité intégrée et une flexibilité de déploiement dédiée aux entreprises, Bob ne se contente pas d’automatiser les tâches, il transforme l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Des projets de modernisation aux nouvelles versions d’applications, Bob rend le développement plus intelligent, plus sûr et plus efficace.

En quoi Bob est-il différent ?

Considérez Bob comme votre IDE axé sur l’IA et votre développeur associé : un outil qui comprend vos intentions, votre base de code et les normes de votre organisation.

  • Il comprend votre intention : basculez en Mode Architecte pour définir la portée et concevoir des systèmes complexes ou collaborez en Mode Code pour progresser rapidement et itérer efficacement.
  • Il comprend votre référentiel : Bob lit votre base de code, modernise les frameworks, refactorise à grande échelle et réorganise les plateformes en tenant compte du contexte général.
  • Il comprend vos normes : grâce à son expertise FedRAMP, HIPAA et PCI, Project Bob vous aide à fournir un code sécurisé et prêt pour la production à chaque fois.

Des fonctionnalités adaptées aux entreprises

Bob va au-delà des suggestions de code avec des fonctionnalités conçues pour le développement d’entreprise dans le monde réel :

  • Workflows agentiques : Bob décompose les tâches complexes et coordonne les agents spécialisés dans le code, les tests, la documentation et les pipelines, garantissant ainsi que les améliorations se propagent dans l’ensemble de votre référentiel.
  • Analyse de sécurité en ligne : les analyses Semgrep intégrées et les suggestions de correctifs vous aident à anticiper les problèmes de sécurité sans quitter votre IDE. Possibilité d’intégrer la sécurité quantique et d’autres analyses de conformité et de vulnérabilité dans l’IDE.
  • Déploiement flexible : exécutez Bob sur macOS, Windows ou Linux, et déployez-le dans votre cloud pour répondre aux exigences de gouvernance et de résidence des données.
  • CLI et programmation littérale : utilisez BobShell pour créer des workflows reproductibles et auto-documentés, parfaitement adaptés aux pipelines CI/CD et aux mises à niveau basées sur des recettes.

Des résultats éprouvés à l’échelle

Plus de 6 000 développeurs IBM utilisent déjà Bob dans le cadre de projets de modernisation, de sécurité et de développement de nouvelles applications : dans ce contexte, ils constatent en moyenne des gains de productivité de 45 %, ce qui libère les développeurs des travaux répétitifs et leur permet d’accomplir des tâches complexes. 

L’avenir du développement alimenté par l’IA

Bob représente la prochaine évolution dans le domaine de l’ingénierie logicielle, car il aide les équipes à moderniser les systèmes hérités, à créer de nouvelles applications et à maintenir des normes dédiées aux entreprises, en toute simplicité.

À l’occasion de l’annonce du jour, Bob entre en phase de prévisualisation, qui marque une étape majeure vers l’opérationnalisation de l’IA tout au long du cycle de vie des logiciels. Le codage alimenté par l’IA n’interviendra pas dans plusieurs années, il est déjà là.

Vous souhaitez bénéficier d’un accès prioritaire ? Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour recevoir des mises à jour et avoir la chance d’être sélectionné pour le découvrir en priorité.

En savoir plus S’inscrire sur la liste d’attente