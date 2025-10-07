Lancement d’IBM Project Bob : votre partenaire IA pour un développement de logiciels plus rapide et plus intelligent

Project Bob est là pour s’adapter à vos méthodes de travail et à votre workflow, de la conception au déploiement. Qu’il s’agisse de moderniser des systèmes hérités ou de créer quelque chose de totalement nouveau, Bob vous aide à livrer un code de qualité plus rapidement.

Grâce à des workflows agentiques, une sécurité intégrée et une flexibilité de déploiement dédiée aux entreprises, Bob ne se contente pas d’automatiser les tâches, il transforme l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Des projets de modernisation aux nouvelles versions d’applications, Bob rend le développement plus intelligent, plus sûr et plus efficace.