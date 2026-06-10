Des produits IBM distingués dans le cadre des TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Cette distinction reflète les expériences partagées par les clients et partenaires qui utilisent ces produits au quotidien.
Les acheteurs de technologies s’appuient de plus en plus sur les retours de leurs pairs pour évaluer les solutions, comprendre les résultats obtenus dans des conditions réelles et prendre des décisions éclairées. Les commentaires clients indépendants sont devenus l’un des indicateurs les plus fiables pour déterminer si une technologie apporte réellement de la valeur sur le terrain.
C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer que, sur la seule base d’avis clients vérifiés, 22 produits IBM ont été désignés lauréats des TrustRadius 2026 Top Rated Awards. Cette distinction reflète l’expérience des clients et partenaires qui utilisent ces solutions chaque jour pour exploiter, sécuriser et moderniser leurs activités.
Les TrustRadius Top Rated Awards reposent sur le ressenti direct des clients : notes, avis et retours d’utilisation provenant de professionnels qui utilisent réellement ces solutions. Pour les acheteurs de technologies, cette reconnaissance offre un éclairage objectif sur les performances des produits IBM dans des environnements de production, dans différents secteurs et à l’échelle de l’entreprise.
Dans les domaines de l’IA, des données, de l’automatisation, de la sécurité, de l’intégration et de l’infrastructure, les produits récompensés illustrent un thème commun : aider les entreprises à transformer la complexité en avantage opérationnel, tout en répondant aux exigences d’échelle, de gouvernance et de performance.
Les produits IBM suivants ont été distingués dans les catégories de marché associées :
Chaque distinction représente une validation par les clients dans les catégories qui comptent le plus pour les entreprises modernes, où la fiabilité, la gouvernance et les résultats ne sont pas négociables.
Ces prix sont rendus possibles par les clients et partenaires qui ont pris le temps de partager leur expérience. Chaque avis aide leurs pairs à évaluer les solutions avec davantage de confiance, tout en aidant les équipes produits d’IBM à continuer d’améliorer les technologies sur lesquelles les clients s’appuient pour faire fonctionner leur activité.
Si vous êtes client ou partenaire IBM et que vous n’avez pas encore partagé votre expérience, vous pouvez laisser un avis sur TrustRadius. Votre point de vue contribue à façonner le marché, à informer les acheteurs et à influencer l’avenir des produits que vous utilisez.