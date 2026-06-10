Des produits IBM distingués dans le cadre des TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Les TrustRadius Top Rated Awards reposent sur le ressenti direct des clients : notes, avis et retours d’utilisation provenant de professionnels qui utilisent réellement ces solutions. Pour les acheteurs de technologies, cette reconnaissance offre un éclairage objectif sur les performances des produits IBM dans des environnements de production, dans différents secteurs et à l’échelle de l’entreprise.

Dans les domaines de l’IA, des données, de l’automatisation, de la sécurité, de l’intégration et de l’infrastructure, les produits récompensés illustrent un thème commun : aider les entreprises à transformer la complexité en avantage opérationnel, tout en répondant aux exigences d’échelle, de gouvernance et de performance.

Les produits IBM suivants ont été distingués dans les catégories de marché associées :