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Intelligence artificielle Automatisation informatique

Des produits IBM distingués dans le cadre des TrustRadius 2026 Top Rated Awards

Cette distinction reflète les expériences partagées par les clients et partenaires qui utilisent ces produits au quotidien.

Publié le 10 juin 2026

Les acheteurs de technologies s’appuient de plus en plus sur les retours de leurs pairs pour évaluer les solutions, comprendre les résultats obtenus dans des conditions réelles et prendre des décisions éclairées. Les commentaires clients indépendants sont devenus l’un des indicateurs les plus fiables pour déterminer si une technologie apporte réellement de la valeur sur le terrain.

C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer que, sur la seule base d’avis clients vérifiés, 22 produits IBM ont été désignés lauréats des TrustRadius 2026 Top Rated Awards. Cette distinction reflète l’expérience des clients et partenaires qui utilisent ces solutions chaque jour pour exploiter, sécuriser et moderniser leurs activités.

Produits lauréats des TrustRadius Top Rated Awards 2026

Les TrustRadius Top Rated Awards reposent sur le ressenti direct des clients : notes, avis et retours d’utilisation provenant de professionnels qui utilisent réellement ces solutions. Pour les acheteurs de technologies, cette reconnaissance offre un éclairage objectif sur les performances des produits IBM dans des environnements de production, dans différents secteurs et à l’échelle de l’entreprise.

Dans les domaines de l’IA, des données, de l’automatisation, de la sécurité, de l’intégration et de l’infrastructure, les produits récompensés illustrent un thème commun : aider les entreprises à transformer la complexité en avantage opérationnel, tout en répondant aux exigences d’échelle, de gouvernance et de performance.

Les produits IBM suivants ont été distingués dans les catégories de marché associées :

  • IBM API Connect | Gestion des API
  • IBM Apptio | Technology Business Management
  • IBM Aspera on Cloud | Migration vers le cloud ; transfert de fichiers géré
  • IBM Cloud Object Storage | Infrastructure en tant que service ; stockage cloud ; stockage objet
  • IBM Cloudability | Gestion des coûts du cloud ; gestion du cloud
  • IBM Cognos Analytics | Business Intelligence « pile complète » ; découverte et visualisation des données ; Business Intelligence (BI) ; préparation des données
  • IBM Db2 | Base de données en tant que service (DBaaS) ; entrepôt de données ; bases de données relationnelles ; entrepôt de données cloud
  • IBM Guardium | Sécurité des bases de données ; analyse de sécurité
  • IBM Instana | Surveillance de l’infrastructure informatique ; gestion de la performance des applications (APM) ; observabilité ; surveillance Kubernetes ; surveillance de l’expérience en ligne
  • IBM Maximo Application Suite | Gestion des actifs d’entreprise ; gestion des services informatiques (ITSM) ; systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)
  • IBM Planning Analytics | Analyse du personnel ; gestion des performances de l’entreprise (CPM) ; budgétisation et prévisions ; planification et analyse financières (FP&A)
  • IBM SPSS Statistics | Analyse prédictive ; analyse statistique
  • IBM Storage FlashSystems | Stockage flash d’entreprise
  • IBM Targetprocess | Développement Agile ; gestion de produit ; objectifs et résultats clés (OKR)
  • IBM Turbonomic | Gestion des coûts du cloud ; gestion du cloud ; AIOps
  • IBM Verify | Gestion des identités ; gestion des identités et des accès clients (CIAM) ; gouvernance et administration des identités ; logiciels de détection et de réponse aux menaces liées aux identités
  • Portefeuille IBM watsonx Code Assistant | Génération de code par IA
  • IBM watsonx Orchestrate | Assistant virtuel intelligent ; générateur d’agents IA
  • IBM watsonx.ai | Machine Learning ; MLOps ; IA générative d’entreprise ; développement IA
  • IBM watsonx.data | Data lakehouse
  • IBM watsonx.governance | Gouvernance de l’IA
  • IBM webMethods Hybrid Integration | Échange de données informatisé (EDI) ; Integration Platform as a Service (iPaaS) ; gestion des API ; transfert de fichiers géré (MFT)

Merci à nos clients et partenaires

Chaque distinction représente une validation par les clients dans les catégories qui comptent le plus pour les entreprises modernes, où la fiabilité, la gouvernance et les résultats ne sont pas négociables.

Ces prix sont rendus possibles par les clients et partenaires qui ont pris le temps de partager leur expérience. Chaque avis aide leurs pairs à évaluer les solutions avec davantage de confiance, tout en aidant les équipes produits d’IBM à continuer d’améliorer les technologies sur lesquelles les clients s’appuient pour faire fonctionner leur activité.

Si vous êtes client ou partenaire IBM et que vous n’avez pas encore partagé votre expérience, vous pouvez laisser un avis sur TrustRadius. Votre point de vue contribue à façonner le marché, à informer les acheteurs et à influencer l’avenir des produits que vous utilisez.

Lire le communiqué officiel de TrustRadius 

Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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