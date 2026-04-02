IBM Planning Analytics as a Service renforce la confiance des entreprises grâce à la conformité à la norme SOC 2 et à l'évaluation IRAP.
IBM annonce de nouvelles étapes importantes en matière de sécurité et de conformité pour IBM Planning Analytics, renforçant ainsi son rôle de solution de planification fiable pour les entreprises opérant dans des environnements réglementés et soucieux des risques.
Aujourd’hui, les données de planification ne se résument pas à de simples chiffres. Les prévisions, les plans d’investissement et les scénarios en matière d’effectifs indiquent dans quels domaines les entreprises investissent et comment leurs dirigeants préparent l’avenir. Dans ce contexte, la gouvernance n’est pas seulement une règle de conformité, c’est une priorité commerciale.
Grâce à la conformité SOC 2 et à l'évaluation IRAP au niveau PROTECTED, IBM Planning Analytics as a Service offre une garantie renforcée que les environnements de planification restent sécurisés, contrôlés et prêts pour un audit, même à mesure qu'ils évoluent.
IBM Planning Analytics as a Service est conçu pour aider les entreprises à faire évoluer leur planification tout en conservant le contrôle. Ces dernières mises à jour renforcent la cohérence de l’application des contrôles, la gouvernance de la collaboration et l’intégration de la préparation à l’audit sur la plateforme.
Au fur et à mesure que la planification s’étend aux fonctions et aux zones géographiques, les entreprises peuvent maintenir une approche cohérente de la gouvernance sans introduire de complexité supplémentaire. Les équipes chargées de la sécurité peuvent s’appuyer sur les contrôles établis, tandis que celles chargées de la planification peuvent étendre l’utilisation en toute confiance.
IBM Planning Analytics as a Service, disponible sur AWS et Azure, a obtenu la certification IRAP, ce qui atteste de son adéquation aux secteurs fortement réglementés et aux organismes du secteur public.
Cela permet aux entreprises de réduire l’incertitude lors de l’évaluation de la posture de sécurité, d’obtenir plus efficacement les approbations réglementaires et de maintenir une responsabilité claire pour tous les contrôles. Le processus accompagne également les discussions sur la gouvernance au niveau exécutif, où la transparence et l’assurance sont essentielles.
IBM Planning Analytics as a Service est désormais conforme à la norme SOC 2, offrant une validation indépendante en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.
Cela assure une surveillance continue et une discipline opérationnelle plutôt qu’une certification ponctuelle. Les entreprises bénéficient ainsi de données plus claires et normalisées qui étayent les audits, les processus d’approvisionnement et les évaluations des risques liés aux tiers.
La conformité à la norme SOC 2 peut aider à rationaliser l’intégration des fournisseurs et à réduire les efforts nécessaires pour répondre aux évaluations de sécurité. Des tests d’intrusion réguliers favorisent une gestion proactive des risques.
La planification d’entreprise nécessite une coordination entre les équipes des finances, des ressources humaines, des opérations et des régions, qui travaillent souvent avec des données sensibles.
Grâce aux résultats des évaluations SOC 2 et IRAP, les organisations peuvent étendre leur planification à l'ensemble des équipes et des zones géographiques tout en maintenant une gouvernance rigoureuse. Les contrôles de sécurité et de conformité peuvent être effectués plus efficacement, ce qui contribue à réduire les retards qui freinent souvent la mise en œuvre.
Grâce à sa conformité SOC 2 et à la réalisation d'une évaluation IRAP, IBM Planning Analytics as a Service offre le niveau de confiance que les entreprises attendent d'une plateforme de planification moderne.
Il fournit un environnement de planification à l’échelle et conforme aux attentes commerciales et réglementaires, permettant aux équipes de se concentrer sur de meilleures décisions et de meilleurs résultats tout en maintenant une gouvernance et un contrôle solides.
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