IBM annonce de nouvelles étapes importantes en matière de sécurité et de conformité pour IBM Planning Analytics, renforçant ainsi son rôle de solution de planification fiable pour les entreprises opérant dans des environnements réglementés et soucieux des risques.

Aujourd’hui, les données de planification ne se résument pas à de simples chiffres. Les prévisions, les plans d’investissement et les scénarios en matière d’effectifs indiquent dans quels domaines les entreprises investissent et comment leurs dirigeants préparent l’avenir. Dans ce contexte, la gouvernance n’est pas seulement une règle de conformité, c’est une priorité commerciale.

Grâce à la conformité SOC 2 et à l'évaluation IRAP au niveau PROTECTED, IBM Planning Analytics as a Service offre une garantie renforcée que les environnements de planification restent sécurisés, contrôlés et prêts pour un audit, même à mesure qu'ils évoluent.