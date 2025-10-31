IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité et leader de l’assurance pour IBM OpenPages

IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) et leaders de l’assurance pour IBM OpenPages.
Pour nous, cette reconnaissance reflète la façon dont nous avons travaillé avec nos clients pour moderniser leurs pratiques de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, en utilisant l’IA, l’automatisation et les données pour les aider à réagir aux risques avec plus d’agilité et de confiance.
L’évaluation de Gartner a reconnu IBM pour sa « capacité d’exécution et sa vision exhaustive ».
Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence trois forces durables de notre approche :
Ensemble, ces capacités aident nos clients à transformer la gouvernance et la conformité d’une obligation en un avantage stratégique. C’est ce qui, selon nous, différencie IBM dans un paysage GRC en constante évolution.
Le parcours GRC d’IBM a commencé avec l’acquisition d’OpenPages en 2010. Depuis, nous sommes passés d’un puissant outil de conformité à une plateforme GRC alimentée par l’IA qui prend en charge la gestion moderne des risques pour l’entreprise.
« Depuis plus d’une décennie, nous avons réinventé la façon dont la gouvernance, les risques et la conformité peuvent fonctionner, en intégrant l’IA et l’automatisation à OpenPages pour rendre la gestion des risques plus rapide, plus intelligente et plus connectée dans l’ensemble de l’entreprise, » affirme Sripriya Srinivasan, directeur général, produits logiciels de base, Support logiciel & SRE (ingénierie de fiabilité des sites).
IBM a été l’un des premiers fournisseurs GRC à intégrer l’IA dans sa plateforme (à ses débuts en 2016), et depuis, il fait preuve d’une vision responsable. En 2023, nous avons introduit des capacités d’IA générative et de grands modèles de langage (LLM) pour OpenPages, permettant aux clients d’automatiser les processus GRC clés tels que le mappage des contrôles, la collecte des preuves et la documentation des politiques. Ces innovations ont transformé la GRC, autrefois la surveillance manuelle, en une fonction intelligente et axée sur les informations qui accélère la façon dont les entreprises réagissent au changement.
En s’appuyant sur ces avancées, IBM a maintenant développé des capacités d’IA agentique qui permettent à un agent intelligent de faire des recommandations d’applicabilité de la conformité, faisant encore progresser l’automatisation et l’information dans la GRC.
Avec IBM watsonx.governance, OpenPages aide les clients à adopter l’IA de manière responsable à l’échelle, en fournissant une surveillance pour les risques métier traditionnels ainsi que pour les défis émergents en matière de gouvernance de l’IA.
La gouvernance, les risques et la conformité ne sont plus gérés de manière isolée, ils couvrent désormais l’informatique, les opérations, les finances, les questions juridiques et la stratégie. Il est essentiel de relier ces équipes grâce au partage des données et à l’automatisation.
L’IA transforme les méthodes de travail. Autrefois considérée comme purement réactive, la GRC devient proactive et prédictive, permettant aux entreprises d’identifier les risques potentiels avant qu’ils ne s’aggravent, d’optimiser les contrôles de manière dynamique et d’améliorer la rapidité et la précision des décisions, ce qui se traduit par un impact positif sur les résultats.
Dans tous les secteurs, la recherche d’IBM montre que les entreprises repensent la façon dont elles gèrent les risques à l’ère de l’IA :
Cette transformation est déjà en cours chez nos clients.
Nos clients sont à la pointe de ce changement, en utilisant IBM OpenPages pour simplifier la conformité, connecter les données et renforcer la visibilité des risques à l’échelle de l’entreprise.
Dans le domaine des services financiers, CNP Vita Assicura, l’une des principales compagnies d’assurance italiennes— a adopté IBM OpenPages pour moderniser son cadre des exigences de gestion des risques et de conformité. En automatisant les évaluations des risques et en centralisant les activités de contrôle, l’assureur a réduit les exigences en matière de saisie de données jusqu’à 70 %, amélioré l’efficacité de la production de rapports et renforcé la visibilité entre les unités commerciales. Ainsi, ils sont parvenus à obtenir une plus grande transparence, une plus grande cohérence et une préparation aux audits dans l’ensemble de l’entreprise.
Dans le secteur de l’énergie et du transport, Navigator Gas, l’un des principaux propriétaires et opérateurs de gaz liquéfiés, s’est associé à IBM et à Deloitte pour mettre en œuvre Deloitte Sense, une plateforme GRC personnalisée basée sur IBM OpenPages. La plateforme centralise les flux de conformité, permet d’établir des rapports en temps réel et a aidé l’entreprise à réduire les frais d’audit interne de plus de 50 % tout en améliorant la collaboration entre les équipes internes et les auditeurs externes.
Ces clients reflètent une tendance plus large : les entreprises utilisent IBM OpenPages non seulement pour répondre aux exigences de conformité, mais aussi pour déverrouiller un avantage stratégique, faisant de la gouvernance et de la gestion des risques des pilotes de résilience et de croissance.
IBM OpenPages continue d’être la solution de choix pour les entreprises avec des exigences de gouvernance avancées, des environnements réglementaires complexes et des programmes ERM matures. Son architecture favorise une intégration approfondie entre les systèmes et permet aux responsables des risques de gérer les contrôles et les cadres des exigences de manière cohérente dans toute l’entreprise.
En appliquant les leçons tirées de la collaboration avec des entreprises internationales, IBM a élargi son offre SaaS pour rendre ces mêmes capacités accessibles aux petites et moyennes entreprises. Ces offres réduisent les coûts et la complexité de mise en œuvre tout en accélérant la création de valeur grâce à un déploiement efficace et à une évolutivité intégrée. Alors que les attentes réglementaires évoluent et que l’adoption de l’IA s’accélère, IBM s’engage à aider ses clients à gérer les risques intelligemment et à instaurer la confiance dès la conception, grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, à la mise en œuvre simplifiée et à l’adoption responsable de l’IA à l’échelle.
Pour nous, cette reconnaissance de Gartner souligne le succès de nos clients et notre engagement commun à faire progresser la gouvernance intelligente alimentée par l’IA.
Découvrez comment IBM OpenPages et IBM watsonx.governance aident les entreprises à renforcer la gouvernance, à gérer les risques et à faire évoluer l’IA de manière responsable.
Lire le rapport Magic Quadrant de Gartner
En savoir plus sur IBM OpenPages
Cette image a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte du document entier. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.
Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, par Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 octobre 2025
Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications des recherches de Gartner sont constituées des opinions de l’organisme Recherche et conseils de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elles sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés.