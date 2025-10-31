IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité et leader de l’assurance pour IBM OpenPages

Le parcours GRC d’IBM a commencé avec l’acquisition d’OpenPages en 2010. Depuis, nous sommes passés d’un puissant outil de conformité à une plateforme GRC alimentée par l’IA qui prend en charge la gestion moderne des risques pour l’entreprise.

« Depuis plus d’une décennie, nous avons réinventé la façon dont la gouvernance, les risques et la conformité peuvent fonctionner, en intégrant l’IA et l’automatisation à OpenPages pour rendre la gestion des risques plus rapide, plus intelligente et plus connectée dans l’ensemble de l’entreprise, » affirme Sripriya Srinivasan, directeur général, produits logiciels de base, Support logiciel & SRE (ingénierie de fiabilité des sites).

IBM a été l’un des premiers fournisseurs GRC à intégrer l’IA dans sa plateforme (à ses débuts en 2016), et depuis, il fait preuve d’une vision responsable. En 2023, nous avons introduit des capacités d’IA générative et de grands modèles de langage (LLM) pour OpenPages, permettant aux clients d’automatiser les processus GRC clés tels que le mappage des contrôles, la collecte des preuves et la documentation des politiques. Ces innovations ont transformé la GRC, autrefois la surveillance manuelle, en une fonction intelligente et axée sur les informations qui accélère la façon dont les entreprises réagissent au changement.

En s’appuyant sur ces avancées, IBM a maintenant développé des capacités d’IA agentique qui permettent à un agent intelligent de faire des recommandations d’applicabilité de la conformité, faisant encore progresser l’automatisation et l’information dans la GRC.

Avec IBM watsonx.governance, OpenPages aide les clients à adopter l’IA de manière responsable à l’échelle, en fournissant une surveillance pour les risques métier traditionnels ainsi que pour les défis émergents en matière de gouvernance de l’IA.