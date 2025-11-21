IBM OpenPages as a Service s'étend à IBM Cloud Germany, renforçant ainsi les capacités GRC centrées sur l'UE

IBM OpenPages as a Service est désormais disponible depuis notre centre de données IBM Cloud Allemagne, marquant ainsi une expansion importante de notre empreinte SaaS mondiale.

Ce déploiement renforce la capacité en Europe continentale et offre aux entreprises une solution de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) conçue pour répondre aux attentes évolutives en matière de performance, de sécurité et de résidence des données.

Le déploiement d’IBM Cloud® Allemagne reflète l’investissement continu d’IBM dans les options cloud régionales, garantissant aux clients de toute l’UE de choisir où et comment héberger leurs Workload de gestion des risques, sans compromettre l’agilité ou l’évolutivité.