IBM OpenPages as a Service s'étend à IBM Cloud Germany, renforçant ainsi les capacités GRC centrées sur l'UE

IBM OpenPages as a Service est désormais disponible depuis notre centre de données IBM Cloud Allemagne, marquant ainsi une expansion importante de notre empreinte SaaS mondiale.
Ce déploiement renforce la capacité en Europe continentale et offre aux entreprises une solution de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) conçue pour répondre aux attentes évolutives en matière de performance, de sécurité et de résidence des données.
Le déploiement d’IBM Cloud® Allemagne reflète l’investissement continu d’IBM dans les options cloud régionales, garantissant aux clients de toute l’UE de choisir où et comment héberger leurs Workload de gestion des risques, sans compromettre l’agilité ou l’évolutivité.
De nombreuses entreprises européennes opèrent dans des environnements réglementaires où la localisation, la souveraineté et l’auditabilité des données sont de plus en plus surveillées.
OpenPages est désormais hébergé sur IBM Cloud Germany :
OpenPages as a Service fournit toutes les fonctionnalités de la plateforme OpenPages via un modèle de déploiement cloud natif et continuellement mis à jour.
Les entreprises bénéficient de :
Avec le centre de données IBM Cloud Allemagne désormais en ligne, ces capacités sont facilement accessibles aux clients qui ont besoin ou préfèrent des opérations SaaS basées dans l’UE.
Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à étendre les régions cloud et la disponibilité du SaaS d’IBM, afin de permettre aux clients de combiner portée mondiale et contrôle local. Le centre de données IBM Cloud Germany est conçu pour offrir une sécurité de niveau entreprise, une haute disponibilité et une conformité aux normes européennes, renforçant ainsi l’engagement d’IBM en faveur d’opérations cloud responsables.
Les entreprises intéressées par le déploiement d'OpenPages as a Service dans la région de l'UE peuvent commencer à s'approvisionner immédiatement. Les représentants d'IBM et les partenaires commerciaux sont disponibles pour aider les équipes à évaluer les options d'architecture, les approches de migration et les bonnes pratiques de déploiement.