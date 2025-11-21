Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM OpenPages as a Service s'étend à IBM Cloud Germany, renforçant ainsi les capacités GRC centrées sur l'UE

Publié le 21 novembre 2025
Vue aérienne de conteneurs empilés en rangées

IBM OpenPages as a Service est désormais disponible depuis notre centre de données IBM Cloud Allemagne, marquant ainsi une expansion importante de notre empreinte SaaS mondiale.

Ce déploiement renforce la capacité en Europe continentale et offre aux entreprises une solution de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) conçue pour répondre aux attentes évolutives en matière de performance, de sécurité et de résidence des données.

Le déploiement d’IBM Cloud®  Allemagne reflète l’investissement continu d’IBM dans les options cloud régionales, garantissant aux clients de toute l’UE de choisir où et comment héberger leurs Workload de gestion des risques, sans compromettre l’agilité ou l’évolutivité.

Ce que cela signifie pour les entreprises de la région

De nombreuses entreprises européennes opèrent dans des environnements réglementaires où la localisation, la souveraineté et l’auditabilité des données sont de plus en plus surveillées.

OpenPages est désormais hébergé sur IBM Cloud Germany :

  • Les données restent sous la juridiction de l'Allemagne et de l'UE, conformément aux exigences de conformité locales.
  • Les utilisateurs bénéficient de meilleures performances, grâce à un accès à la plateforme avec moins de latence.
  • Les entreprises bénéficient d'une option SaaS modernisée, qui supprime les frais opérationnels liés à la gestion de l'infrastructure tout en respectant les contrôles régionaux.
  • Les entreprises internationales peuvent déployer des stratégies multi-régionales, garantissant la cohérence entre les zones géographiques grâce à la flexibilité des choix d'hébergement régionaux.

OpenPages SaaS : une plateforme conçue pour le GRC moderne

OpenPages as a Service fournit toutes les fonctionnalités de la plateforme OpenPages via un modèle de déploiement cloud natif et continuellement mis à jour.

Les entreprises bénéficient de :

  • Des informations assistées par l'IA pour aider les équipes chargées des risques et de la conformité à interpréter les données plus efficacement.
  • Flux de travail intégrés couvrant le risque, la conformité, la sécurité informatique, la résilience opérationnelle et l’audit interne
  • Des modules configurables qui s'adaptent à différents cadres réglementaires
  • Une expérience utilisateur rationalisée conçue pour réduire les frictions pour les utilisateurs professionnels et techniques

Avec le centre de données IBM Cloud Allemagne désormais en ligne, ces capacités sont facilement accessibles aux clients qui ont besoin ou préfèrent des opérations SaaS basées dans l’UE.

Renforcer la présence cloud européenne d’IBM

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à étendre les régions cloud et la disponibilité du SaaS d’IBM, afin de permettre aux clients de combiner portée mondiale et contrôle local. Le centre de données IBM Cloud Germany est conçu pour offrir une sécurité de niveau entreprise, une haute disponibilité et une conformité aux normes européennes, renforçant ainsi l’engagement d’IBM en faveur d’opérations cloud responsables.

Les entreprises intéressées par le déploiement d'OpenPages as a Service dans la région de l'UE peuvent commencer à s'approvisionner immédiatement. Les représentants d'IBM et les partenaires commerciaux sont disponibles pour aider les équipes à évaluer les options d'architecture, les approches de migration et les bonnes pratiques de déploiement.

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages