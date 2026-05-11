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Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM OpenPages 9.2 intègre l’IA à la couche d’exécution de la GRC

Cette version place l’IA plus profondément dans le cœur opérationnel de la GRC, aidant les entreprises à gérer les agents IA et les workflows compatibles avec l’IA avec un meilleur contrôle.

Publié le 11 mai 2026

Les agents IA introduisent des risques dynamiques et continus dans les données, les systèmes et les workflows avec lesquels ils interagissent. Les entreprises ont besoin d’une surveillance continue pour contrôler, valider et régir les agents IA dans les environnements cloud, sur site et multi-systèmes. 

Les approches GRC traditionnelles, manuelles, fragmentées, ponctuelles et réactives créent plus de complexité que d’assurance. Les équipes examinent les fichiers manuellement, identifient les problèmes après coup, passent d’un système à l’autre pour effectuer des tâches de routine et passent plus de temps à gérer les frais généraux des processus qu’à déterminer les résultats.

IBM OpenPages 9.2 a été conçu pour changer cela.

OpenPages 9.2 reflète un modèle qui permet de configurer l’intelligence de la plateforme afin d’aider les entreprises à fonctionner avec plus de rapidité, de cohérence et de contrôle. Cette version place l’IA plus profondément dans le cœur opérationnel de la GRC, permettant aux entreprises de réduire les efforts manuels, de valider plus tôt et en continu et de travailler plus rapidement et plus efficacement lorsque l’IA est appliquée directement dans les workflows. Elle aide également les entreprises à évoluer vers une gouvernance continue et intégrée pour les systèmes d’IA et les workflows agentiques, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des examens périodiques ou des contrôles de conformité a posteriori.

Plutôt que d’ajouter l’IA en périphérie, OpenPages 9.2 permet de configurer l’IA dans les workflows, les validations et l’expérience utilisateur elle-même. Pour les entreprises pilotées par l’IA, cela signifie que la gouvernance peut se faire plus près de l’endroit où le travail basé sur l’IA est exécuté. En découle une approche plus intelligente, plus fonctionnelle et plus axée sur l’exécution de la GRC moderne.

6 nouvelles améliorations dans IBM OpenPages 9.2

1. Capacités d’IA enrichies pour une gouvernance continue de l’IA

OpenPages 9.2 comprend de nouvelles fonctionnalités qui étendent l’application de l’IA aux workflows, à la validation avant exécution et aux interactions des utilisateurs au sein de la plateforme. Les améliorations incluent :

  • L’activation de l’IA adaptée aux agents par l’intermédiaire du serveur MCP d’OpenPages, qui permet d’exposer en toute sécurité le contexte, les objets et les actions d’OpenPages à des agents IA externes et des outils afin de mettre en place des workflows GRC plus intelligents et plus configurables. Cela permet de connecter les agents aux données gouvernées de l’entreprise et favorise des interactions vérifiables et tenant compte des politiques dans les workflows agentiques. Le serveur MCP est open source et disponible ici.
  • L’intégration native du chat watsonx Orchestrate dans OpenPages permet à l’IA contextuelle et conversationnelle dans la plateforme d’aider les utilisateurs à naviguer dans les workflows, d’accéder aux informations et d’accomplir des tâches sans quitter la plateforme.
  • L’analyse étendue des fichiers et des preuves assistée par l’IA permet de réduire les efforts de révision manuelle en extrayant des informations pertinentes dans le cadre des workflows.
  • Les capacités BYOM (Bring Your Own Model) améliorées avec validation avant exécution permettent d’identifier plus tôt les problèmes de configuration ou de modèle, avant que les workflows ou les services d’IA ne passent en production.

2. Expériences d’interface utilisateur améliorées pour les équipes mondiales

OpenPages 9.2 améliore la facilité d’utilisation axée sur les tâches tout en prenant en charge les équipes internationales opérant dans plusieurs régions et lieux.

  • La prévisualisation des fichiers et des pièces jointes dans l’application permet aux utilisateurs de visualiser les PDF, les fichiers texte et les images directement dans OpenPages, sans les télécharger ni interrompre leur tâche.
  • La réduction des changements de contexte pendant l’exécution permet aux utilisateurs d’examiner les informations et d’avancer dans leurs tâches au sein d’une expérience unique et rationalisée.
  • Les améliorations apportées à la généralisation et à la localisation, notamment la prise en charge étendue des langues et une meilleure gestion du contenu localisé dans les workflows, favorisent une expérience cohérente pour les déploiements multinationaux.

3. Amélioration de GRC Canvas pour visualiser et mettre à l’échelle les workflows de gouvernance

OpenPages 9.2 étend les capacités de GRC Canvas pour la conception et la visualisation des workflows.

  • Personnalisation plus étendue du canevas pour les mises en page et les champs, y compris la possibilité de créer et d’utiliser plusieurs types d’objets et filtres et d’ajouter des canevas préférés aux panneaux du tableau de bord. 
  • Les modèles et la possibilité d’enregistrer et de réutiliser les configurations de canevas permettent de gagner du temps.
  • Des capacités de zone de travail plus importantes, avec la prise en charge de jusqu’à 200 nœuds.

4. Améliorations des questionnaires pour les évaluations adaptatives

OpenPages 9.2 introduit des mises à jour des questionnaires qui offrent une plus grande flexibilité dans la configuration et la gestion des évaluations et des processus de collecte de données. Les questionnaires prennent désormais en charge :

  • Plusieurs langues, permettant aux auteurs de modèles de traduire le contenu et aux utilisateurs de consulter les questionnaires dans leur langue préférée.
  • Des modèles comportant jusqu’à six niveaux de questions dépendantes, soit plus que la limite précédente de trois niveaux. Cela permet aux utilisateurs de créer des flux d’évaluation plus complexes avec des hiérarchies de questions plus approfondies.
  • Des formats de champs e-mail et URL en tant que types de réponses. L’utilisateur peut sélectionner ces options lors de la configuration des types de questions.
  • Des champs utilisateur, des champs de groupe ou des champs utilisateur/groupe comme types de réponse. L’utilisateur peut sélectionner ces options lors de la configuration des types de questions.

Ces mises à jour permettent d’améliorer la collecte d’informations et de rationaliser une partie importante de l’exécution quotidienne de la GRC.

5. Prise en charge personnalisée des objets pour répondre à l’évolution des exigences en matière de GRC et de gouvernance de l’IA

OpenPages 9.2 introduit la prise en charge des types d’objets personnalisés dans tous les forfaits de service, y compris nos forfaits SaaS Essentials et Standard, offrant une plus grande flexibilité dans la façon dont les entreprises modélisent et gèrent les données GRC sur SaaS. Cela permet aux entreprises de mieux contrôler la manière dont elles structurent leurs données afin de refléter leurs environnements de risque et de conformité spécifiques. À mesure que les programmes de gouvernance GRC et de gouvernance de l’IA mûrissent, cette flexibilité peut aider les entreprises à représenter les risques, les contrôles, les obligations et les preuves liés à l’IA de manière à correspondre à leur modèle opérationnel.

6. Mises à jour administratives et de configuration pour des déploiements de gouvernance plus contrôlés

OpenPages 9.2 inclut également des améliorations des contrôles administratifs et des options de configuration qui soutiennent la gestion et le déploiement du système.

L’une de ces nouvelles fonctionnalités, le conditionnement des configurations, permet un meilleur contrôle sur la configuration d’importation/d’exportation existante. Elle fournit un regroupement et un cycle de vie pour gérer une sélection de modifications de configuration provenant d’un environnement source, qui peuvent ensuite être promues et déployées dans un environnement cible.

Pourquoi OpenPages 9.2 se distingue

OpenPages 9.2 se distingue en apportant intelligence, facilité d’utilisation et configurabilité aux workflows dans lesquels s’effectuent les tâches GRC. Les améliorations apportées par l’IA aident les équipes à examiner les documents plus rapidement, à interagir avec les workflows de manière plus naturelle et à valider les modèles plus tôt. Les améliorations de l’interface utilisateur et de l’expérience des tâches réduisent les frictions, tandis que l’élargissement des capacités de GRC Canvas, questionnaires, objets personnalisés et configuration offre aux entreprises plus de flexibilité pour concevoir et adapter les processus de gouvernance en fonction de leurs besoins.

Ensemble, ces mises à jour aident les équipes GRC à travailler plus rapidement, à réduire les efforts manuels et à adapter OpenPages aux besoins uniques de leur entreprise. Avec OpenPages 9.2, l’IA devient un élément plus pratique du travail quotidien en matière de risque et de conformité.

De plus, OpenPages 9.2 renforce la stratégie logicielle ouverte, hybride et de confiance d’IBM pour l’IA d’entreprise. Ouverte, via le serveur open source OpenPages MCP, pour une intégration standardisée et extensible des agents. Hybride, en aidant à gérer l’IA et les données dans le cloud, sur site et dans des environnements multi-systèmes. Fiable, grâce à la validation continue, l’auditabilité et l’application des politiques, intégrées directement dans les workflows.

Disponibilité d’IBM OpenPages 9.2

IBM OpenPages 9.2 est disponible comme suit :

  • SaaS (IBM Cloud Catalog) : 23 mars 2026
  • Lancement du service SaaS sur AWS Marketplace : 31 mars 2026
  • Déploiements sur site et des services gérés : 27 mars 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data : prévu pour juin 2026 dans le cadre de la version 5.4

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Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

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