IBM OpenPages 9.2 intègre l’IA à la couche d’exécution de la GRC

Cette version place l’IA plus profondément dans le cœur opérationnel de la GRC, aidant les entreprises à gérer les agents IA et les workflows compatibles avec l’IA avec un meilleur contrôle.
Les agents IA introduisent des risques dynamiques et continus dans les données, les systèmes et les workflows avec lesquels ils interagissent. Les entreprises ont besoin d’une surveillance continue pour contrôler, valider et régir les agents IA dans les environnements cloud, sur site et multi-systèmes.
Les approches GRC traditionnelles, manuelles, fragmentées, ponctuelles et réactives créent plus de complexité que d’assurance. Les équipes examinent les fichiers manuellement, identifient les problèmes après coup, passent d’un système à l’autre pour effectuer des tâches de routine et passent plus de temps à gérer les frais généraux des processus qu’à déterminer les résultats.
IBM OpenPages 9.2 a été conçu pour changer cela.
OpenPages 9.2 reflète un modèle qui permet de configurer l’intelligence de la plateforme afin d’aider les entreprises à fonctionner avec plus de rapidité, de cohérence et de contrôle. Cette version place l’IA plus profondément dans le cœur opérationnel de la GRC, permettant aux entreprises de réduire les efforts manuels, de valider plus tôt et en continu et de travailler plus rapidement et plus efficacement lorsque l’IA est appliquée directement dans les workflows. Elle aide également les entreprises à évoluer vers une gouvernance continue et intégrée pour les systèmes d’IA et les workflows agentiques, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des examens périodiques ou des contrôles de conformité a posteriori.
Plutôt que d’ajouter l’IA en périphérie, OpenPages 9.2 permet de configurer l’IA dans les workflows, les validations et l’expérience utilisateur elle-même. Pour les entreprises pilotées par l’IA, cela signifie que la gouvernance peut se faire plus près de l’endroit où le travail basé sur l’IA est exécuté. En découle une approche plus intelligente, plus fonctionnelle et plus axée sur l’exécution de la GRC moderne.
OpenPages 9.2 comprend de nouvelles fonctionnalités qui étendent l’application de l’IA aux workflows, à la validation avant exécution et aux interactions des utilisateurs au sein de la plateforme. Les améliorations incluent :
OpenPages 9.2 améliore la facilité d’utilisation axée sur les tâches tout en prenant en charge les équipes internationales opérant dans plusieurs régions et lieux.
OpenPages 9.2 étend les capacités de GRC Canvas pour la conception et la visualisation des workflows.
OpenPages 9.2 introduit des mises à jour des questionnaires qui offrent une plus grande flexibilité dans la configuration et la gestion des évaluations et des processus de collecte de données. Les questionnaires prennent désormais en charge :
Ces mises à jour permettent d’améliorer la collecte d’informations et de rationaliser une partie importante de l’exécution quotidienne de la GRC.
OpenPages 9.2 introduit la prise en charge des types d’objets personnalisés dans tous les forfaits de service, y compris nos forfaits SaaS Essentials et Standard, offrant une plus grande flexibilité dans la façon dont les entreprises modélisent et gèrent les données GRC sur SaaS. Cela permet aux entreprises de mieux contrôler la manière dont elles structurent leurs données afin de refléter leurs environnements de risque et de conformité spécifiques. À mesure que les programmes de gouvernance GRC et de gouvernance de l’IA mûrissent, cette flexibilité peut aider les entreprises à représenter les risques, les contrôles, les obligations et les preuves liés à l’IA de manière à correspondre à leur modèle opérationnel.
OpenPages 9.2 inclut également des améliorations des contrôles administratifs et des options de configuration qui soutiennent la gestion et le déploiement du système.
L’une de ces nouvelles fonctionnalités, le conditionnement des configurations, permet un meilleur contrôle sur la configuration d’importation/d’exportation existante. Elle fournit un regroupement et un cycle de vie pour gérer une sélection de modifications de configuration provenant d’un environnement source, qui peuvent ensuite être promues et déployées dans un environnement cible.
OpenPages 9.2 se distingue en apportant intelligence, facilité d’utilisation et configurabilité aux workflows dans lesquels s’effectuent les tâches GRC. Les améliorations apportées par l’IA aident les équipes à examiner les documents plus rapidement, à interagir avec les workflows de manière plus naturelle et à valider les modèles plus tôt. Les améliorations de l’interface utilisateur et de l’expérience des tâches réduisent les frictions, tandis que l’élargissement des capacités de GRC Canvas, questionnaires, objets personnalisés et configuration offre aux entreprises plus de flexibilité pour concevoir et adapter les processus de gouvernance en fonction de leurs besoins.
Ensemble, ces mises à jour aident les équipes GRC à travailler plus rapidement, à réduire les efforts manuels et à adapter OpenPages aux besoins uniques de leur entreprise. Avec OpenPages 9.2, l’IA devient un élément plus pratique du travail quotidien en matière de risque et de conformité.
De plus, OpenPages 9.2 renforce la stratégie logicielle ouverte, hybride et de confiance d’IBM pour l’IA d’entreprise. Ouverte, via le serveur open source OpenPages MCP, pour une intégration standardisée et extensible des agents. Hybride, en aidant à gérer l’IA et les données dans le cloud, sur site et dans des environnements multi-systèmes. Fiable, grâce à la validation continue, l’auditabilité et l’application des politiques, intégrées directement dans les workflows.
IBM OpenPages 9.2 est disponible comme suit :
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