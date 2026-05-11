IBM OpenPages 9.2 intègre l’IA à la couche d’exécution de la GRC

Les agents IA introduisent des risques dynamiques et continus dans les données, les systèmes et les workflows avec lesquels ils interagissent. Les entreprises ont besoin d’une surveillance continue pour contrôler, valider et régir les agents IA dans les environnements cloud, sur site et multi-systèmes.

Les approches GRC traditionnelles, manuelles, fragmentées, ponctuelles et réactives créent plus de complexité que d’assurance. Les équipes examinent les fichiers manuellement, identifient les problèmes après coup, passent d’un système à l’autre pour effectuer des tâches de routine et passent plus de temps à gérer les frais généraux des processus qu’à déterminer les résultats.

IBM OpenPages 9.2 a été conçu pour changer cela.

OpenPages 9.2 reflète un modèle qui permet de configurer l’intelligence de la plateforme afin d’aider les entreprises à fonctionner avec plus de rapidité, de cohérence et de contrôle. Cette version place l’IA plus profondément dans le cœur opérationnel de la GRC, permettant aux entreprises de réduire les efforts manuels, de valider plus tôt et en continu et de travailler plus rapidement et plus efficacement lorsque l’IA est appliquée directement dans les workflows. Elle aide également les entreprises à évoluer vers une gouvernance continue et intégrée pour les systèmes d’IA et les workflows agentiques, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des examens périodiques ou des contrôles de conformité a posteriori.

Plutôt que d’ajouter l’IA en périphérie, OpenPages 9.2 permet de configurer l’IA dans les workflows, les validations et l’expérience utilisateur elle-même. Pour les entreprises pilotées par l’IA, cela signifie que la gouvernance peut se faire plus près de l’endroit où le travail basé sur l’IA est exécuté. En découle une approche plus intelligente, plus fonctionnelle et plus axée sur l’exécution de la GRC moderne.