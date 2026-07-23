IBM OpenPages 9.2.1 : Des fondements de l'IA à l'IA à grande échelle

Cette version s'appuie sur les fondements de l'IA introduits dans OpenPages 9.2, rendant ainsi la gouvernance basée sur l'IA plus facile à déployer, à utiliser et à faire évoluer.
IBM OpenPages 9.2.1 est conçu pour aider les entreprises à mettre en œuvre une gouvernance alimentée par l’IA sans ajouter de complexité. S’appuyant sur les fondements de l’IA établis dans OpenPages 9.2, cette version se concentre sur trois priorités :
Ensemble, ces améliorations aident les organisations à passer de la phase d'expérimentation de l'IA à une gouvernance basée sur l'IA en environnement de production.
À mesure que les organisations passent de l'expérimentation de l'IA à son opérationnalisation à l'échelle de l'entreprise, les équipes de gouvernance sont confrontées à un nouveau défi : étendre la supervision sans introduire de complexité. Les équipes GRC sont amenées à examiner un volume croissant de documents, à gérer des relations de risque de plus en plus complexes, à s'adapter plus rapidement aux évolutions réglementaires et aux nouveaux risques liés aux technologies d'IA, ainsi qu'à assurer la gouvernance des processus, qu'ils soient gérés par des humains ou par l'IA, à l'échelle de l'entreprise. Les approches traditionnelles créent souvent des goulots d’étranglement qui ralentissent la prise de décision et augmentent la complexité opérationnelle.
La première étape pour rendre opérationnelle la gouvernance alimentée par l’IA est d'éliminer les obstacles à l'adoption. OpenPages 9.2.1 aide les entreprises à faire exactement cela grâce à des capacités d'IA préconfigurées, une infrastructure d'agents gérée et des expériences d'IA plus riches intégrées directement dans les workflows GRC.
Pour la première fois, OpenPages est livré avec huit configurations prédéfinies de modèles d'IA que les équipes peuvent activer simplement en fournissant les identifiants d'un fournisseur d'IA pris en charge.
Ces modèles préconfigurés prennent en charge toute une série de cas d'utilisation courants en matière de GRC, notamment la détection de similitudes entre les problèmes, la création de plans d'audit, la classification de Bâle, l'analyse des fournisseurs, la synthèse de documents, la détection des données personnelles et la génération de réponses à des questionnaires. Les administrateurs peuvent déployer ces fonctionnalités immédiatement et les personnaliser davantage selon leurs besoins, sans avoir à recourir à du codage sur mesure ni au prompt engineering.
Le résultat : le parcours le plus rapide pour passer de l'exploration de l'IA dans le domaine du GRC à son intégration dans les processus opérationnels.
OpenPages 9.2 a introduit le serveur OpenPages MCP, désormais open source, qui permet aux agents IA d'interagir en toute sécurité avec les données GRC soumises à des règles de gouvernance.
La version 9.2.1 étend ces fonctionnalités grâce à un serveur MCP entièrement géré et natif du cloud, destiné aux clients SaaS sur AWS et IBM Cloud, ce qui vous évite d'avoir à déployer et à gérer l'infrastructure MCP. De nouvelles fonctionnalités de l'API REST permettent également d'accéder à un contexte et à des relations d'objets plus riches, ce qui facilite la création de rapports plus sophistiqués, l'analyse et l'automatisation des workflows.
Les décisions de gouvernance reposent rarement sur un seul document. Les évaluations des risques, les avis de conformité et les évaluations des fournisseurs nécessitent souvent une analyse de plusieurs sources de preuves.
OpenPages 9.2.1 permet aux utilisateurs de télécharger et d'analyser plusieurs fichiers en une seule interaction avec l'IA, aidant ainsi les équipes à découvrir des informations sur les politiques, les rapports, les preuves et la documentation. Disponible avec les modèles Gemini et OpenAI, cette fonctionnalité permet de réduire les efforts de révision manuelle tout en améliorant la qualité des analyses
Les questionnaires restent l'un des principaux moyens utilisés par les organisations pour recueillir des informations sur les risques et la conformité, mais ils peuvent également constituer l'une des méthodes les plus chronophages.
OpenPages 9.2.1 propose désormais une fonctionnalité de réponse assistée par l'IA directement au sein du questionnaire. L'IA peut générer des réponses initiales à partir des données existantes et des documents téléchargés, tout en conservant rigoureusement le contrôle et la validation par un intervenant humain.
Cette version introduit également de nouveaux types de réponses structurées, notamment des champs numériques, décimaux et de date, ce qui permet aux organisations de collecter des données d'évaluation plus cohérentes et plus exploitables.
La plateforme GRC Canvas ne cesse d'évoluer pour offrir un outil performant permettant de visualiser les relations entre les risques, les contrôles, les politiques, les actifs, les fournisseurs et d'autres données relatives à la gouvernance.
La version 9.2.1 apporte plusieurs améliorations qui facilitent la configuration, le partage et la gestion de Canvas. Les utilisateurs peuvent désormais étendre l'ensemble de données défini dans leur zone de travail, annuler et rétablir des modifications lors de la conception des zones de travail, copier des zones de travail existantes, prévisualiser les configurations avant leur déploiement, ainsi qu'exporter ou importer des configurations de zones de travail d'un environnement à l'autre. Ensemble, ces améliorations permettent aux équipes de créer, d'affiner, de partager et de déployer plus facilement des expériences de gouvernance visuelle à l'échelle de l'entreprise.
OpenPages 9.2.1 apporte également plusieurs améliorations en matière d'ergonomie, destinées à faciliter le travail au quotidien. Les éléments clés incluent :
Ces améliorations permettent aux utilisateurs de passer moins de temps à naviguer sur la plateforme et plus de temps à exploiter les informations recueillies.
S'appuyant sur la fonctionnalité « Configuration Packaging » introduite dans OpenPages 9.2, cette version ajoute la comparaison des versions des paquets, la validation des dépendances, des fonctionnalités de recherche rapide et de filtrage, ainsi qu'une prise en charge complète de l'API REST pour l'automatisation de la création de modules.
Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs de transférer des configurations d'un environnement à l'autre en toute confiance, tout en réduisant les risques liés au déploiement et les coûts d'exploitation.
La version 9.2.1 apporte également des améliorations concernant la gestion des hiérarchies d'objets OpenPages. Les administrateurs peuvent désormais déplacer automatiquement des objets et leurs descendants lorsqu'ils modifient les relations de parent principal, et effectuer certaines opérations de déplacement d'entités sans avoir à passer en mode « Administrateur système ». Ces améliorations simplifient la restructuration organisationnelle et réduisent les efforts administratifs.
Dans l'ensemble, les améliorations apportées à la version 9.2.1 en matière de packaging, d'automatisation, de gestion des objets et de SaaS rendent OpenPages plus facile à administrer et plus évolutif. Que les organisations déploient pour la première fois une gouvernance alimentée par l’IA ou qu’elles étendent leurs programmes existants, ces fonctionnalités contribuent à réduire la complexité tout en améliorant la cohérence et le contrôle.
OpenPages 9.2 a posé les bases d'une solution GRC basée sur l'intelligence artificielle. OpenPages 9.2.1 vise à rendre cette base plus facile à mettre en œuvre.
Les entreprises peuvent mettre en œuvre l'IA plus rapidement grâce à des fonctionnalités d'IA préconfigurées, étendre la gouvernance aux workflows agentiques via une infrastructure MCP gérée, et rationaliser leur travail quotidien grâce à des questionnaires plus intelligents, à des capacités de visualisation améliorées et à des gains de productivité. Parallèlement, les administrateurs bénéficient d'un meilleur contrôle sur la manière dont les configurations sont regroupées, déployées et gérées dans l'ensemble des environnements.
Le fil conducteur de toutes ces améliorations est la simplification : simplifier l'adoption de l'IA, simplifier la mise en œuvre de la gouvernance et simplifier la mise à l'échelle. Il en résulte une plateforme plus connectée, plus intelligente et davantage axée sur l'exécution, qui aide les organisations à mettre en œuvre leur gouvernance avec plus de rapidité, d'informations et de confiance.
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