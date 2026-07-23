IBM OpenPages 9.2.1 : Des fondements de l'IA à l'IA à grande échelle

À mesure que les organisations passent de l'expérimentation de l'IA à son opérationnalisation à l'échelle de l'entreprise, les équipes de gouvernance sont confrontées à un nouveau défi : étendre la supervision sans introduire de complexité. Les équipes GRC sont amenées à examiner un volume croissant de documents, à gérer des relations de risque de plus en plus complexes, à s'adapter plus rapidement aux évolutions réglementaires et aux nouveaux risques liés aux technologies d'IA, ainsi qu'à assurer la gouvernance des processus, qu'ils soient gérés par des humains ou par l'IA, à l'échelle de l'entreprise. Les approches traditionnelles créent souvent des goulots d’étranglement qui ralentissent la prise de décision et augmentent la complexité opérationnelle.

La première étape pour rendre opérationnelle la gouvernance alimentée par l’IA est d'éliminer les obstacles à l'adoption. OpenPages 9.2.1 aide les entreprises à faire exactement cela grâce à des capacités d'IA préconfigurées, une infrastructure d'agents gérée et des expériences d'IA plus riches intégrées directement dans les workflows GRC.