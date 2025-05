Présentation d’IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Quel que soit le secteur d’activité ou la région du monde, la solution IBM Netezza as a Service BYOC sur AWS est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Pour les clients qui souhaitent tirer parti de la puissance de Netezza et préfèrent effectuer le déploiement dans leur propre environnement cloud, le BYOC est la solution idéale. Le modèle de déploiement BYOC ainsi que l’offre SaaS existante permettront au client de choisir un environnement cloud en fonction de ses besoins spécifiques. Découvrez l’avenir des données et de l’analytique avec IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. Ne manquez pas l’occasion de transformer votre stratégie de données et d’analytique cloud !

