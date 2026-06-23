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IBM nommé fournisseur de services de l’année par SSON Europe pour 2025 et 2026

Réinventer les services partagés grâce au partenariat, à la mission et à la transformation.

Publié le 23 juin 2026
Mis à jour le 25 juin 2026

Être reconnu comme fournisseur de services de l’année par SSON Europe pendant deux années consécutives est certes un honneur. Mais c’est surtout le signe d’un impact durable et de progrès constants. Cela invite à la réflexion, non seulement sur ce qui a été accompli, mais aussi sur ce qui a fondamentalement changé au cours de notre parcours de transformation.

Pour nous, chez IBM, cette reconnaissance symbolise une évolution plus large : la manière dont les services partagés sont repensés, passant du statut de moteurs opérationnels à celui de catalyseurs stratégiques de la valeur d’entreprise. 

Une transformation ancrée dans le partenariat

Au cœur de cette reconnaissance se trouve notre collaboration avec Reckitt. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en 2021, notre priorité immédiate était de stabiliser et d’intégrer les opérations financières au sein de leur division des services commerciaux mondiaux (GBS). 

Dès le début de ce parcours, nous nous sommes mis d’accord sur une ambition commune : créer une fonction financière moderne et intégrée à l’échelle mondiale, capable d’évoluer efficacement, de fonctionner avec précision et de servir de plus en plus de source d’informations et de prévisions pour l’entreprise.

Cela nous a obligés à aller au-delà des processus pour repenser la manière dont la fonction financière opère, collabore et crée de la valeur.

Repenser la finance pour un avenir numérique axé sur les données

Une organisation financière tournée vers l’avenir ne doit pas se limiter à l’efficacité. Elle doit s’appuyer sur le numérique, être guidée par les informations et évoluer en permanence. En collaboration avec Reckitt, nous nous sommes concentrés sur :

  • la standardisation des processus pour garantir une cohérence générale ;
  • le renforcement de la gouvernance pour améliorer le contrôle et la responsabilité ;
  • l’intégration de l’automatisation et de l’IA pour réduire les frictions et libérer du potentiel ;
  • l’exploitation des données comme atout stratégique pour l’ensemble de la fonction financière.

Grâce à l’automatisation intelligente, à l’analytique et à des interventions pilotées par l’IA, les opérations financières ont commencé à passer :

  • d’une approche axée sur les transactions à la génération d’informations ;
  • de tâches manuelles à des processus automatisés et évolutifs ;
  • de rapports opérationnels à une aide à la décision prospective.

C’est là que la transformation devient tangible et que la technologie commence à remodeler les comportements, les décisions et les résultats.

La force de la cohésion : une équipe, une vision

L’un des aspects les plus marquants de ce parcours a été la transition vers un « état d’esprit d’équipe unifiée ». Dans les grandes entreprises internationales, la complexité se manifeste souvent par une répartition fragmentée des responsabilités, des processus incohérents et des lacunes de communication. Pour y remédier, il a fallu changer la façon dont les équipes pensent et fonctionnent. 

Grâce à un nouveau modèle opérationnel fondé sur une responsabilité de bout en bout et une responsabilité partagée, nous avons créé un environnement plus harmonisé, transparent et collaboratif, caractérisé par une prise de décision plus rapide, une plus grande clarté des rôles et des responsabilités, ainsi qu’un partenariat renforcé entre les équipes mondiales et les marchés.

Générer un impact significatif

En fin de compte, la transformation doit être mesurée par ses résultats, et non par ses intentions. L’impact généré par le partenariat IBM-Reckitt reflète ce principe :

  • Réduction substantielle des coûts financiers
  • Gains d’efficacité en ETP réalisés
  • 94 % de paiements effectués dans les délais, dépassant les références du secteur
  • Améliorations significatives de la qualité du rapprochement comptable et du contrôle financier 

L’évolution du rôle des services partagés

Le changement le plus significatif de ce parcours réside peut-être dans la manière dont les services partagés sont perçus. Nous passons d’un modèle axé sur l’efficacité à un modèle axé sur la création de valeur :

  • De centres de coûts à catalyseurs stratégiques
  • De l’exécution à la compréhension et à l’influence
  • De la simple prestation de services au partenariat et à la co-création

Le rôle d’IBM dans cette évolution a consisté à accompagner Reckitt, non seulement en tant que prestataire, mais aussi en tant que partenaire de transformation, en contribuant à définir des modèles opérationnels, à ancrer l’innovation et à favoriser l’amélioration continue. Le renforcement de notre partenariat reflète à la fois les progrès accomplis et les opportunités qui s’offrent à nous. 

Un regard vers l’avenir : le prochain horizon pour GBS

En regardant vers l’avenir, la voie à suivre est claire. Nous continuerons à évoluer vers des plateformes intelligentes et intégrées numériquement, capables d’accompagner les entreprises là où elles en sont dans leur parcours, et de leur permettre de réagir plus rapidement au changement, de prendre de meilleures décisions fondées sur les données et de déployer leurs capacités sur tous les marchés de façon fluide.

Remporter le prix SSON du fournisseur de services de l’année constitue une étape importante. Cela illustre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des équipes s’alignent autour d’une vision commune, embrassent le changement et s’engagent à progresser en permanence.

Le parcours mené avec Reckitt démontre que la transformation ne se définit pas par une initiative isolée, mais bien par la constance des efforts, la clarté des objectifs et la solidité du partenariat.

Chez IBM, c’est la norme que nous nous efforçons d’atteindre en permanence.

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Auteurs

Yogi Goyal

Global Managing Partner, AI-First Business Services

Shreeja Puri

Senior Business Consultant

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