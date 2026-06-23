IBM nommé fournisseur de services de l’année par SSON Europe pour 2025 et 2026

Au cœur de cette reconnaissance se trouve notre collaboration avec Reckitt. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en 2021, notre priorité immédiate était de stabiliser et d’intégrer les opérations financières au sein de leur division des services commerciaux mondiaux (GBS).

Dès le début de ce parcours, nous nous sommes mis d’accord sur une ambition commune : créer une fonction financière moderne et intégrée à l’échelle mondiale, capable d’évoluer efficacement, de fonctionner avec précision et de servir de plus en plus de source d’informations et de prévisions pour l’entreprise.

Cela nous a obligés à aller au-delà des processus pour repenser la manière dont la fonction financière opère, collabore et crée de la valeur.